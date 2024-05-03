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3 MAYIS 2024 CUMA - YIL: 55

Bu iktidarla anayasa yapılmaz

03 Mayıs 2024, Cuma 03:29
1 Mayıs’ta meydanlarda işçisi, öğrencisi, emeklisi, kadını, genci ile hep birlikte haykıran vatandaşlar “Sizinle Anayasa yapılmaz” diye haykırdı.

Anayasadan önce zihniyet değişmeli
Anayasa tartışmaları gerçek gündemi gizliyor
İyi anayasaya kim karşı çıkar?
“Yeni anayasa” oltası

Edirne’den Kars’a, Sinop’tan Hatay’a yüzbinler 1 Mayıs meydanlarını doldurdu. Ekonomik kriz, geçim sıkıntısı, artan yoksulluk bu yılkı coşkulu kutlamalarda öne çıkan talepler oldu. Baskıcı, yasakçı, gerici iktidarın aylardır dilinden düşürmediği yeni Anayasa çağrısına en net cevap sokakları dolduran emekçilerden geldi.  İşçisi, öğrencisi, emeklisi, kadını, genci ile hep birlikte haykıran vatandaşlar “Sizinle Anayasa yapılmaz” mesajı verdi. 

AKP- MHP meşruluğunu kaybetti

31 Mart seçimlerinde sandıkta hezimet yaşayan AKP-MHP iktidarı milyonların nezdinde meşruluğunu yitirdi. Saray yönetimi, bu yenilgiyi geçici bir durum gibi göstermeye çalışsa da 22 yıllık iktidarın sonuna gelindiği açığa çıktı. Halk, kendisini açlığa ve yoksulluğa mahkum eden, sosyal yaşamı gerici dayatmalarla kuşatan, tüm kurumların içini boşaltan, en ufak hak arama eylemini bastıran, Anayasa Mahkemesi’nin kararlarını dahi tanımayan, ülkeyi mafyalara teslim eden, her geçen gün biraz daha çürüyen iktidara dersini verdi.

Gerçek gündem ekonomi

BirGün’ün haberine göre, seçim sonrası hegemonyasını yitiren iktidar, gündemi Anayasa tartışmasıyla meşgul etmeye çalışıyor. Muhalefet cephesinden yapılan açıklamalarda ise ülkenin gerçek gündeminin açlık, yoksulluk ve ekonomik kriz olduğuna dikkat çekilerek “önce mevcut Anayasa’ya uy, Taksim’i emekçilere aç” mesajı verildi. 1 Mayıs kutlamalarında aynı talepleri güçlü biçimde dile getiren yüz binler “Meşruluğu olmayan bu iktidarla Anayasa yapılmaz” dedi.

Haber Merkezi

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