ŞİİR

Hüsn-ü sûret zâildir, bâkîdir hüsn-ü sîret. Tercihini doğru yap budur en büyük nimet. Dünyada ve ukbada bulsun seni saadet. Artarak devam etsin eksilmesin muhabbet. Refika-i hayatın İlâhî bir hediye. Nurânî şefkatiyse en kıymetli bir paye. Hurilerin fevkinde makam-ı uhreviye. Enis, lâtif arkadaş budur gerçek saadet. Cennetten bir köşedir İslâma uygun yuva. Ebedî saadettir budur en büyük dâvâ. Siperdir ve kaledir salih amel ve takva. İçine gir ve kurtul, budur gerçek saadet. Beraberce hayırda yarışınız her zaman. Ayrılmaya hiçbir şey sebeb olmasın aman. Rabbimin rızasından ayrılmayın hiçbir an. Allah için muhabbet, budur gerçek saadet. Her bir hane olmalı medrese-i Nuriye. Karı koca çocuklar, kazanırlar seviye. Şüphe yok ki cenneti, Rabbim eder hediye. Hayırda yarış yapın budur gerçek saadet. “Beşikten kabre kadar öğrenin ilim, irfan.” “Aklın ziyası ilim, kalbin nurudur iman.” Ailenin fertleri elbet kazanır iz’an. Hayat boyu eğitim budur gerçek saadet.. Sünnet-i seniyyenin meyvesidir çocuklar. İman dersini verin, kararmasın ufuklar. Bunda ihmal olursa çiğnenir çok hukuklar. Hayırlı evlâd olsun budur gerçek saadet. Rıza-i İlâhîye uygun olsun her yuva. Daima uzak olsun nefis, şeytan ve heva. Her ne olursa olsun Hak’tan olmayın cüda.. Huda’ya tabi olun budur gerçek saadet. Aile yuvasının temelini sağlam at. En metin iki direk muhabbet ve sadakat. Her birinde olmalı diyâneten liyakat. Huzur limanı hane budur gerçek saadet.

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