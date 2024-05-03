Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET: Sana kıyametin ne zaman kopacağını soruyorlar. De ki: Ona dair bilgi ancak Rabbimin katındadır; Ondan başkası onun vaktini açıklayamaz. A’raf Suresi: 187 HADİS: Selâm vermekle de olsa akrabalarınıza iyiliğiniz dokunsun. Camiü’s-Sağir, No: 1715

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