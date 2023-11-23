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23 KASIM 2023 PERŞEMBE - YIL: 54

Nurlu sohbetler

Muzaffer KARAHİSAR
23 Kasım 2023, Perşembe
Geçip giden ömür dakikaları içinde insanlara huzur veren, mutlu eden müstesna anlar, latif zamanlar, sürurlu saatler vardır.

İnsanlara iki cihanda saadet yolunu gösteren, maddi ve manevi dertlerin dermanı olan Kur’an-ı Kerim’in ulvi hakikatlerinin okunduğu nurlu sohbetler, insanın duygu ve hissiyatlarına hoş, tatlı, sırlı, sürurlu, letafetli ferahlıklar sunar.

Ahir zamanda insanları yaradılış gayesinden uzaklaştıran, dünyanın çirkin yüzündeki boğucu materyalizm ve aldatıcı sefahatler ve inkâr zulümatları akılları, kalpleri ifsat edip yaralıyor. Her derdin çaresini, her hastalığın şifasını bahşeden Rabbimiz, Ayette: “Biz Kur’an’dan, müminler için bir şifa ve rahmet indiririz...” (İsra,82) Müminlere her asırda şifa ve rahmet bahşeden Kur’an deryasın tahkiki iman dersleri, aklın, kalbin, ruhun muhtaç olduğu hakikatlerin okunduğu sohbetler, manevi bir tedavi ve terapi gibi inşirah verir, nefes aldırır, rahatlatır. İç dünyamızda lahuti iklimin ferahlatan, rahatlatan, huzur ve huşu veren esintilerini hissederiz.

Çocukların dünyasına inancın verdiği ümit ve metanet, fırtınalı gençlik döneminde geçici, süfli arzuların kötülüğe sürükleme ihtimaline karşı düşündürücü gerçekler, ikna ve ispat edilen delillerin anlatıldığı manevi atmosferde, hakkı tebliğ eden istikamet yolunda huzur vardır.

Uçsuz bucaksız kâinat kitabı yıldızlardan galaksilere, atom zerrelerine kadar, canlıların hücresinden vücudun organlarına kadar aklımıza gelen her şey bir sistem dâhilinde, nizam, intizam içinde çalışıyor, vazifesini yapıyor. Aklımızın ulaştığı, gözümüzün gördüğü kadar her şeyde Rabbimizin kudreti, azameti, hikmeti görülüyor. Onun rahmet eserlerini, yarattığı mucizeleri, isimlerinin tecelli ettiği sanatının inceliklerini, ilminin ve iradesinin tezahürlerini okumalıyız, anlamalıyız, tefekkür etmeliyiz.

İnsan ve kâinatı anlatan Kur’an tefsiri Risale-i Nurlar, kusursuz işleyen kâinatın sırlarını, manalarını, hakikatlerini iman gözlüğü ile mana-i harfiyle müspet ilimlerin penceresinden nazarlara sunmuştur. İnkârı mümkün olmayan iki kere iki dört edercesine sağlam, ikna edici delillerle izah ve ispat ettiği gerçeklere hiçbir inkârcı, karşı fikir sahibi itiraz edememiş!

Oluklar çift akar: “Her şey akar, su, tarih, yıldız, insan ve fikir; Oluklar çift; birinden nur akar; birinden kir.” Kur’an, İslam, iman yolu, nurlu, huzurlu Hz. Peygamberimizin (asm) gösterdiği “sırat-i müstakim” istikamet yoludur. Rabbimizin marifetine, muhabbetine, rızasına, şefkat ve merhametine götürür.

“Madem bu karışık mevcudat dâr-ı fâniden dâr-ı bekaya akıp gidiyor; elbette nasıl ki hayır, lezzet, ışık, güzellik, iman gibi şeyler Cennete akar…” O halde şer, elem, karanlık, çirkinlik, küfür! Zulmetlerinden uzak durmalıyız.

Kudret-i Ezeli, ilmi ve kudretiyle kâinatın mahiyetini, sırlarını Kur’an’ı Kerime, Kur’an’ı Fatiha’da, Fatiha’yı Besmelede derç etmiş. Bir çam ağacının programını, kaderini, fihristesini küçük bir çekirdeğe yerleştiren Allah (cc) her eserinde varlığını, güzelliğini işaret ediyor. Yaratılmış her şeye, “Senin tarif edicilerin, bütün masnuatındaki mucizelerindir.” Diye bakıp okumalıyız. İslam’ın, imanın, Kur’an’ın nurlu yolunda sohbet, muhabbet her şey güzeldir. “Güzel gören güzel düşünür, güzel düşünen hayatından lezzet alır.”

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