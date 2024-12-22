"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
22 ARALIK 2024 PAZAR - YIL: 55

Merhum Mustafa Lafçı

Muzaffer KARAHİSAR
22 Aralık 2024, Pazar
İnsan, maddî cismiyle küçük bir varlık olmasına rağmen âlemlere bakan, kâinata denk, mahlukata hükmeden ve Rabbimize muhatap olan üstün vasıflarla yaratılmış.

Duygular, hisleri, akıl, kalp, ruh, latifelerle donatılmış, mesuliyetler verilerek arzın halifesi olmuş… N. Fazıl, “Her şey akar, su, tarih, yıldız, insan ve fikir.” Demiş. Akıp giden zamanın çarkında törpülenen ömürler, takdir edilmiş vaktini tamamlar, berzaha doğru şimşek gibi yol alır, gider…“Ömür tayyaresi şimşek gibi geçiyor. Zaman da sel dolaplarını süratle çalıştırıyor.” 1

Her yaz döneminde meyveler olgunlaşıp tatlandığı mevsimde Sultandağı’nın güzel yaylası, dağı, bağı, bahçeleri, soğuk sularının cazibesi bizi davet ederdi. Ağaçların koyu gölgesi, dallardaki kırmızı meyveler, salkım salkım üzümler… Cennet misal güzellikler içinde kâinatı okumak, Rabbimizin nimetlerine şükür, tefekkür, tezekkür, teşekkür etmenin huzurunu tadıp ruhen ferahlardık…

Geçtiğimiz yaz ekipten güler yüzlü, tatlı sohbetleri ve esprili latifeleriyle seyahatlere renk katan arkadaşımız Mustafa Lafçının rahatsızlığı aramıza katılmasına engel oldu. Gönderdiği selam ve ikramlarla Onu yad ederken ağır hastalığına üzülerek hayır dualar etmiştik. “Ehl-i hakikatin sohbetine, zaman, mekân mâni olamaz…” gerçeğiyle teselli bulmuştuk.

O bir dava insanıydı. Onun davası İslam’ın ulvî emirleriydi. İbadetlerini aksatmaz, aylık cüzlerini kısa zamanda okur bitirirdi. Kur’ân-ı Kerîm’i okumak, tefsirlerini mütalaa etmek ve inandığını yaşamayı şiar edinmiş tevekkül ve teslimiyet dolu bir gönül insanıydı. Eşiyle katıldığı umre ziyaretindeki arkadaşları ondaki Allah aşkını, Peygamber (asm) sevgisini ve ibadet gayretini takdirle anlattılar. Haksızlığa, zulme ve adaletsizliğe karışı heybetli duruşuyla ve sert mizacıyla diklenir, kalın sesini yükselterek tavır koyardı. Hep masumun, mağdurun yanında olurdu. Hayatını adalet ve hakkaniyete adamış, istikametle yaşamış bir iman ve istikamet timsaliydi.

Öğretmenlik mesleği ve idarecilik görevleri boyunca onun hakta sebat ve ısrar ettiği, ne pahasına olursa olsun geri adım atmadığı çok hatıraları vardır… Sosyal Hizmetlerde çalışırken babacan tavrı, sevgi ve şefkatle ilgilendiği çocukları kendi çocuklarından ayırmazdı. İhtiyaçlarını giderirken, hediye alırken, harçlık verirken birçoğunu kendinden karşılardı.

Hayatında hastalık musibetinden şikâyet etmeyen birini sorsalar, herkes onu gösterirdi. Omurilik ameliyatı ile kısıtlı hareketleri, kolunun yarım fonksiyonunu normal karşıladı. Göz kapağındaki sorundan, şeker ve tansiyon probleminden ve sonradan ârız olan dahilî hastalıkların hiçbirinden şikâyet etmedi. Gereken tedavilerini eşi Fikriye Hanımın ve kızlarının desteğiyle devam ettirdi; sıkıntılara karşı sabır, teslimiyet ve kadere rıza ile tahammül etti.

Her ziyaret ettiğimizde güzel şeyler anlatır, söyler bizlere ümit ve teselli verirdi. Onkoloji servisinde gördüğü tedavide her geçen gün solan yüzünde, sakinleşen bakışlarında sessiz gemi gibi yolculuğun emareleri ve işaretleri belirginleşse de onun dağlar gibi imanı, sabrı ve tevekkülü telaş ve endişeye mahal bırakmıyordu. “Çok şükür ibadetimi oturarak da olsa yapabiliyorum” sözü ile yüzündeki tebessüm, içimizi ferahlatıyor, içimizi acıtan hüzünleri dağıtıyordu…

Ağustos sonunda emri hak vâki olmuştu. Ahirete yolculuğun bütün safhasında genç bir insanın sessiz bedeni, nurlu yüzü ibretli dersler veriyordu. Her sözünde ağabey, diyen kardeşim fânî dünyaya veda ederken hicranıma matem gözyaşlarım kâfi gelmiyordu. Onun ebedî âleme yolculuğunu meslektaşı Ömer Coşkun rüyasında şöyle görmüş: “Barla’da bulunuyordum. Mustafa Lafçının cenaze namazına rahatsızlığım nedeniyle katılamadım. Aynı gün öğle vakti hastalığımdan ağırlık bastı uyumuşum. Mustafa Ağabeyle karşılaştım. Ona üzülme! Sen bunları bilirsin. İnsan bir yolcudur. Ruhlar âleminden, anne rahminden, çocukluktan, gençlikten, ihtiyarlıktan (gerçi sen ihtiyarlığı yaşamadın) kabir alemine ve Cennete giden bir yolculuktur, dedim. Bana baktı ve gülümseyerek tebessüm etti…”

Gönüllerde ve kalplerde hoş sedalar, tatlı hatıralar bırakan bahtiyar insan Mustafa Lafçı’ya Rabbimden rahmet ve mağfiret diliyorum.

1- Mesnevî-i Nuriye

Okunma Sayısı: 194
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Palandöken Dağı'nda çığ düştü: Milli sporcu Emre Yazgan vefat etti

    Gazze 441 gündür saldırıları altında!

    TMSF, "yenidoğan Çetesi" ile ilişkili hastanelerde kayyım olarak görevlendirildi

    Filistin'in BM'ye tam üye olması gerekiyor

    İsrail, Suriye'nin Dera kentinde de işgale başladı

    Yağışlı hava etkili olacak

    Chido Kasırgası’nda 73 kişi öldü

    “Esad hesap vermeli”

    İktidar hesap vermeyi değil, vergi almayı seviyor

    Kumar, uyuşturucu bağımlılığını geçti

    Trafikteki araç sayısı 31 milyonu geçti

    'Halep 350 savaşçıyla düştü'

    AB, Şam’daki diplomatik varlığını arttıracak

    İTB: Devlet, tasarruf yaptığına bizi inandırmalı

    Hukuk ve adalet mücadelesi devam etmeli

    TÜRK-İŞ asgarî ücret teklifi: 29 bin 583 TL

    Almanya'da Noel pazarına araçla saldırı yapıldı: 1 kişi öldü, 80 kişi yaralandı

    Fenerbahçe, Eyüpspor'a da takıldı

    Ukrayna ile ön koşulsuz görüşmeye hazırız

    En Çok Okunanlar

    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Ahmet BATTAL

    Bir hak arama serüveni: Yeşilada
    Osman ZENGİN

    Geçmiş peygamberlere iman ederiz
    İbrahim Aktaşcı

    Millî iradenin asgarîsi
    Risale-i Nur'dan

    Hayır ve hak din istikbalde mutlak galebe edecektir
    Mehmet KARA

    Gel-git akıllı mı?
    İbrahim Yasir Teğiş

    Asrın Ölçüsü Üzerine Düşünceler (6) - Kümülatif Ekspresyonizm
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Mehmet KOVANCI

    ZARARLI HÂLLERDEN KAÇIN KARDEŞİM
    Dr. Aytekin COŞKUN

    Türkiye sessizliğini koruyor

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2024, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.