"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
16 TEMMUZ 2025 ÇARŞAMBA - YIL: 56

The next station is Kabir

İrfan Çakmak
16 Temmuz 2025, Çarşamba
Bir sonraki istasyon kabir. İnsan bir yolcudur.

“Belâ” makamındaki ruhanî sözleşmeye uyma sözü vermiş olan ruhu, ana rahminde kendisine emanet edilerek başlayan yolculuğu; çocukluktan gençliğe, gençlikten ihtiyarlığa, ihtiyarlıktan kabre, kabirden haşre, haşirden ebede kadar devam edecektir.  Yolculuğunun şuuruna erdiğinde kendisine sonsuza giden bu trendeki uyması gereken emir ve esaslar ve gelecekteki istasyonlar Kur’ân denilen bir fermanla bildirilmiştir. O Ferman Kâinatın iftiharı olan Peygamberimiz (asm) tarafından örnek bir yaşayışla da kavlen ve fiilen açıklanmıştır.

Evet ebedî bir saadeti kaybetme ve kazanma davası hepimizin başına açılmış bulunmaktadır. Hayat, ekspres olarak geçivermektedir. Dünyanın gayr-ı meşru lezzetlerine uzatılan eller ise zehirli dikenlerin batmasıyla parçalanıp ızdırap vermektedir. Dünyada imansız olarak dört başı mamur mutlu olan bir tek insan yoktur. Bu şekilde mutlu olduğunu söyleyenler de net olarak ifade etmek gerekirse “yalan” söylemektedirler.

Bilhassa günümüzün uyutucu ve uyuşturucu şu gayr-i meşru yaşayış tarzı karşısında Müslümanlar başını iki elinin arasına alıp iyice düşünmelidir. Evet; fânî cam parçalarını bilerek ebedî elmaslara tercih ettiren bir vaziyet söz konusu. Bu durum kendisini Müslüman olarak tanımlayanların imanında onulmaz yaralar açmaktadır.

İnanıyoruz ki ve hatta gözümüzle görüp elimizle yolcu ediyoruz ki; Kabir istasyonunda ebediyete hareket etmeyi bekleyen milyarlarca yolcu şu anda Münker ve Nekir’in sorularına muhatap olmuş veya Cennet Bahçesi namındaki çok yıldızlı bekleme mekânında beklemektedirler. Ya da -çoğunlukla şu modern zamanın sanal fantezilerinin esaretinde- hayat sermayelerini boş yere imha ederek kıymetli ömürlerini kıymetsiz şeylerde mahvedip; içlerinde bir ejderha gibi besledikleri şan, şöhret, mevki, mal ve gayr-i meşru birçok nefsani zevklerinin ihanetleriyle Cehennemî bir halde bulunmaktadırlar.

“Bütün bunlara ben inanmıyorum… vs.” diyenler yok mu? İşte onlar bulundukları trende, ileriye geriye koşuşturup çaresizliğin çıkmazında çırpınmakta ya da vicdanlarını tefessüh ettirip, akıllarını uyuşturup “mutlu imiş…” gibi yapmaktadırlar.

“Dikkat!” Evet; bir tarlayı, bir bahçeyi, bir sevgiliyi, bir makamı, bir şöhreti vb. şeyleri kaybetmek değil. Sonsuz bir saadeti kaybetmek ve Yüce Yaratıcı Cenab-ı Hakk’ın cemalini görmekten mahrum kalmak söz konusu. Dahası… Bir de sonsuz Cehennem var…

O halde en mühim mesele kabre imanla girmektir. Çaresi mi? İmanı taklitten tahkike çevirerek kuvvetlendirmektir. Yani takviye etmek. Ve imanı muhafaza için beş vakit namazını hakkıyla eda etmek, namazın nihayetindeki tesbihleri yapmak, sünnete uymak, yedi kebairi işlememektir!

 Evet! Ey nefis! Bir sonraki durak “kabir”. Ve bu durak çok önemli. “The next station is Kabir.” Sen bilirsin...

Okunma Sayısı: 148
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Darbelerin panzehiri demokrasidir

    Rusya: Trump’ın seyirlik ültimatomunu umursamadık

    Albanese'den AB'ye bir çağrı daha: "İsrail'le Ortaklık Anlaşması'nı askıya al

    Allah'ın ilim sıfatını konuşmak

    Milletvekilleri süreçten habersiz

    Emekli aylıkları dipte eşitleniyor

    En büyük istihdam alanı daralıyor: Tekstil çöküyor

    Dışişleri Bakanlığı: İsrail'in Suriye'nin güneyine yönelik müdahalelerini kınıyoruz

    Tekirdağ-Şarköy'deki anız yangını ormana sıçradı

    Ankara, Konya ve Aksaray'a fırtına uyarısı

    Gazze'de sadece ateşkes yeterli değil

    ABD-New Jersey'de OHAL ilan edildi

    Said Nursî ve Karl Marx

    Türkiye'de dört siyasî cereyan var

    Suriye Savunma Bakanı: Süveyda’da ateşkes ilan edildi

    Trump: Rusya, 50 gün içinde Ukrayna ile anlaşmazsa vergilerini %100 artıracağım

    AKP’liler de ara zam istedi

    İslâm kardeşliği bu milletin mayasında var

    İtalya-Sardinya Adası'nda 20 farklı noktada orman yangını çıktı; 3'ünde durum ciddi

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Genel

    Nurdan Katreler
    Genel

    Darbelerin panzehiri demokrasidir

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2025, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.