"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
16 TEMMUZ 2025 ÇARŞAMBA - YIL: 56

Akp hükümetine kim darbe yapabilir ki?

Şükrü BULUT
16 Temmuz 2025, Çarşamba
Demokrasi karşıtlarının uzatmalarda kullandıkları sloganlar, beyanlar ve hatta sunî gündemler; İmamoğlu (Belediyeler) tiyatrosunu arattırmayacak kadar keyifli…

Demokrasinin zaferine beş kala, Neoliberallerin yardımlarıyla önce Kılıçdaroğlu’nu, daha sonra Millet İttifakı’nı devre dışı bıraktıran iktidar, Özel’in yardımlarıyla askerî darbe korkusunu yaymaya çalışıyorlar… Çok garip değil mi?

Mevzumuza bir sual ile başlayalım… 12 Eylül 1980 darbesiyle başlayan global Marksizm sürecindeki Türkiye’mizde hiç askerî darbe oldu mu? Onar yıl aralıklarla darbe yapan Neocon müttefiki zinde kuvvetlerimiz kırk beş senedir nerededirler? 28 Şubat veya 15 Temmuz gibi 12 Eylül seyrinin ara renklerine “darbe” dediğimizde, yalnızca cehaletimizi göstermiş oluruz. 1970’lerde başlayan Neoliberaller (Marksist küresel liberaller) ve Neoconlar (ihtilâlci Troçki çizgisindeki Marksistler) koordinasyonu neticesinde, Latin Amerika’da başlayan askerî darbelere 12 Eylül ile devam edenlerin, kırk küsur senedir ülkemizde işledikleri ikinci bir darbe henüz yok…

Darbe, hâkim güce karşı yapılır. “Yeni dünya düzeni” veya “küresel iktidar” sloganlarıyla önceden devrim yapmışların hükmünü bitirecek bir hareketin olamaması, elbette karşılıklı ihtilâlci güçlerin DAVOS üzerinden vardıkları anlaşmaları ve koordinasyonlardır. Bu hâkim cereyanın karşısında ise, demokrasi peşinde koşuşturan millî devletlerin ittifakları vardır ki, onlar da darbe/devrim yerine elbette demokratik değişimi tercih edeceklerdir. Kemal Kılıçdaroğlu’nun büyük fedakârlıklarla ve gayretlerle oluşturduğu “demokrasi cephesi”ni AKP yalnız başına dağıtamazdı. CHP içindeki militan Kemalistlerin, ANAP’tan gelen gizli 12 Eylül’cülerin, demokrasi münafığı liberallerin ve masonların desteğiyle, demokrasi cephesinin zaferi şimdilik ertelendi. Her ne kadar sahnede AKP görünse de, meselenin ucu, 12 Eylül benzeri global ihtilâlleri gerçekleştiren Küreselcilere dayanıyor. ANAP’ta olduğu gibi, AKP’de de finans sıkıntısı çektirmeyen bu organizeli patronlar, Türk-İslâmcı veya Siyasal İslâmcı formalar içindeki hükümetlerin, millî servetimizi zalim Avrupa kâfirleriyle Asya münafıkları arasında paylaştırılma zemininin bozulmaması için bütün tedbirleri almış görünüyorlar.

Batık bakkallar gibi, milletin eski korkularını istismarın zamanı geçmiş olmalı. 28 Şubat’ta tesettüründen dolayı çocuklarının yemin merasimlerinden men olunan annelere mukabil şu an tesettürlü kurmay subay kızlarımızın TSK’daki varlıkları, Kemalistlerin, Marksist Küreselci patronlara güvendiğini gösteriyor. Bu karşılıklı emniyete rağmen “askerî darbeden bahsetmek” –affınızla– aptalca değil mi? 

Müsbet manadaki yenilikten veya değişimden korkan Küreselciler, ne pahasına olursa olsun AKP’nin devamından yanalar. Bizde Pentagon’dan veya NATO’dan bağımsızca askerî darbe olmayacağına göre, efkâr-ı ammeye servis edilen korkunun hikmeti, yine AKP’nin devamı içindir. Güneş çarığı ve çarık da ayağı sıkar. Yükselmedeki demokrasi güneşi, 12 Eylül istibdadını sıkıyor.  Oyunlarla, tiyatrolarla veya külli iğfallerle, artık bu süreci devam ettirmeyeceklerini anlayanlar; önce terörsüz Türkiye’yi sahneleyerek mıntıka temizliğine giriştiler. Sonra da, muhalefetsiz AKP iktidarının pimini belediyelerle çektiler. Türkiye’de rüşveti sistemleştirenler (ANAP, AKP) korumasız bir CHP ile sahneyi canlı tutmaya gayret ediyorlar. Toplumda ihtilâllerin yolunu açacak bütün sivil/resmî kurumları süreç gereği yanlarında tuttuklarından, sivildevrimlerle süreci uzatmak da mümkün görünmüyor.

 Esasında, yüzlerce projede Marksist sivil global devrimcilerle beraber olan AKP kurmayları, kimsenin kendilerine darbe yapamayacaklarını biliyorlar. Askerî darbe fısıltısını, belki tutar diyerekten kasıtlı yayıyorlar. Neoliberallerin İngiltere üzerinden Yeni Dünya’nın yeni hükümetiyle tutuştukları şu tehlikeli zamanda, İngilizlerin müttefiki AKP’ye neden darbe yapılsın ki… Bu Müslüman görünümlü sivil devrimcilerle gerçekleştirdikleri “Yeni Türkiye’nin” ayarını kimsecikler bozamazlar. 

Eğitimde, sağlıkta, çevrede, dilde,diyanette, mülkî idarecilikte, ticarette, beslenme/giyimde, üniversitelerde ve bilhassa hukukta yapılan tahripleri tek partili dönemler ve İttihatçılar bile yapamadılar. Dünya hâkimiyetine koşan din, millet ve hürriyet düşmanlarına bu kadar sadıkâne hizmet edecek bir partiye ancak demokrasi darbe yapabilir. Onun ise askere ihtiyacı olmaz…

Okunma Sayısı: 184
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Darbelerin panzehiri demokrasidir

    Rusya: Trump’ın seyirlik ültimatomunu umursamadık

    Albanese'den AB'ye bir çağrı daha: "İsrail'le Ortaklık Anlaşması'nı askıya al

    Allah'ın ilim sıfatını konuşmak

    Milletvekilleri süreçten habersiz

    Emekli aylıkları dipte eşitleniyor

    En büyük istihdam alanı daralıyor: Tekstil çöküyor

    Dışişleri Bakanlığı: İsrail'in Suriye'nin güneyine yönelik müdahalelerini kınıyoruz

    Tekirdağ-Şarköy'deki anız yangını ormana sıçradı

    Ankara, Konya ve Aksaray'a fırtına uyarısı

    Gazze'de sadece ateşkes yeterli değil

    ABD-New Jersey'de OHAL ilan edildi

    Said Nursî ve Karl Marx

    Türkiye'de dört siyasî cereyan var

    Suriye Savunma Bakanı: Süveyda’da ateşkes ilan edildi

    Trump: Rusya, 50 gün içinde Ukrayna ile anlaşmazsa vergilerini %100 artıracağım

    AKP’liler de ara zam istedi

    İslâm kardeşliği bu milletin mayasında var

    İtalya-Sardinya Adası'nda 20 farklı noktada orman yangını çıktı; 3'ünde durum ciddi

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Genel

    Nurdan Katreler
    Genel

    Darbelerin panzehiri demokrasidir

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2025, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.