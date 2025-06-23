Barla ve sosyal tesislerimiz

Barla, Bediüzzaman’ı tanıyanların, Risale-i Nurları okuyanların, Kur’ân ve iman davasına gönül veren, dost olan, muhabbet eden insanların gözdesi güzel, şirin ve mübarek bir beldedir.

Şirin Barla’nın en gözde mekânı: Yenı Asya Sosyal Tesisleri Yenilendi

Bir asır önce Bediüzzaman’ın memleketinden bir suçlu gibi nefyedilerek her şeyden mahrum ve mağdur olarak, küçük bir köy olan Barla’da, ikamete mecbur edilmiştir.

Barla yüksek, dağlar, gür ormanlar, sarp yamaçlar ve Eğirdir gölü ile çevrili güzel manzaralarıyla Risale-i Nurların yazılıp çoğaltıldığı kutlu bir mekân, unutulmaz bir merkez olmuştur.

Bediüzzaman’ın hayatında, hatıratında, eserlerinde, talebeleriyle sekiz sene kaldığı Barla’nın Risale-i Nur’un telif tarihinde önemli bir yeri vardır. Risale-i Nurların telif edildiği, çoğaltıldığı ve muhtaç gönüllere ulaştırıldığı bir merkez olması nedeniyle Üstad, Barla’ya “Risale-i Nur’un birinci medresesi ve tarlası” olduğunu ifade etmiştir.

Bediüzzaman’ın yıllar sonra ziyaret ettiği Barla...

Bediüzzaman yıllar sonra ziyaret ettiği Barla’yı “Aynen Nurs köyü vaziyetindeki o eski medresem gibi ve Nur’daki babamın aynı hanesi gibi ve hakikî meskat-ı re’sim (doğum yerim) Nurs’a gelmişim gibi gayet hazîn ve lezzetli bir haleti hissettim.” dediği Barla’da “Risale-i Nur’un telifine merkez ve dershane olmuş yerlerini gezdim.” ifadeleriyle Barla ile ilgili hissiyatını, duygularını, unutulmaz hatıralarını, sevgisini, hasretini dile getirmiştir.

Barla, Bediüzzaman’a yurt, yuva mekân, baba ocağı olmuş, kendine has güzellikleriyle, dağları, bağ ve bahçeleri Risalelerin yazılmasına mekân, menzil, merci, merkez ve mektep olmuştur. Barla, Bediüzzaman’la bilinmiş, hatıralarıyla güzelleşmiş, Isparta Kahramanlarının destansı çalışmalarıyla meşhur olmuş o nurlu mekânda altı yüz bin nüsha Risale-i Nurların elle çoğaltıp dağıtan Nur Talebeleri dillere destan olmuşlar.

Yıldız saraylarından üstün tutulan Barla’da yapılan hizmet

Bediüzzaman, insanlara ebedî saadetleri kazandıran eserlerin yazıldığı Barla’nın dağlarını Yıldız saraylarından üstün tutmuştur. Barla’da “…yirmi seneden fazla kendi memleketimde ve İstanbul’da ettiğimiz hizmet-i ilmiye ve diniyeye mukābil, burada sizinle yedi sekiz senede yüz derece fazla edildi.” İhlâs ve sadâkat sırrıyla “Kur'ân'ın sönmez ve söndürülmez manevî bir güneş hükmünde olduğunu, ben dünyaya ispat edeceğim ve göstereceğim.” Veciz ifadeleriyle hakikatler manzumesinin Rabbimizin lütfu ve inayatıyla tahakkuk ederek dünyaya ilân ve ispat edilerek gösterildiği mübarek bir yerdir.

Barla’da olmanın ayrıcalığı

Bediüzzaman’ın zulmet karanlıkları içinde Kur’an’ın nurlu meşalesini tutuşturduğu güzel Barla’ya geçen hafta yaptığımız seyahat esnasında bahardan kalan revnaktar güzellikler, kır çiçeklerinin renkleri ve buhurlu rayihaları ile mest eden bir hava vardı. Barla’da olmanın ayrıcalığı ve sevinci vardı içimizde. Hasretle nazar ettiğim Cennet bahçesi, yokuş başı mescidinin sarmaşıklı minaresi, asırlara hükmetmiş ulu çınar, coşkun akan çeşme ve onun üstünde Üstadın ahşap evinin haşmetli duruşu… O mekânlarda her şey huzur dolu zamanların manevî ikliminde “Gayet hazîn ve lezzetli bir halet” hissettiriyor…

Yeni Asya Barla Sosyal Tesisleri

Nur menzillerine yaptığımız uzun ve yorucu ziyaretlerden sonra Yeni Asya Barla Sosyal Tesislerine misafir olup dinlendik. Binalar restore edilmiş, işletme ruhsatı alınmış hizmet vermeye başlamış. Kısa zamanda birçok alanlarda tadilatlar ve düzenlemeler, yenilenmiş mekanlarıyla Sosyal Tesis, kullanıma uygun odaları, salonları, hizmet mekanlarıyla misafirlere huzur içinde manevî bir atmosferde kalabilecekleri yeniliklere kavuşmuş.

Yeni yüzüyle Tesisler temiz, bakımlı, güvenli, insan sağlığına, huzur ve rahatına münasip uygulamalar yapılmış. Mutfak, yemekhane ve katlarda güler yüzlü insanların hizmet verdiği aile sıcaklığı ve kardeşlik samimiyeti ile insanların ferah mekanlarda program yapmaları, dinlenmeleri, rahat etmeleri için ne lazımsa düşünülmüş.

Çevre düzenlemesiyle araçlar için dışarıda gölgeli bir park yeri hazırlanmış. Bahçede çocuklara hayvan sevgisini teşvik edecek çeşitli kümes hayvanları ve kuşlar için yerler yapılmış…

Barla sizi bekliyor...