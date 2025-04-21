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21 NİSAN 2025 PAZARTESİ - YIL: 56

Ankara’da 18. Risale-i Nur Kongresi

Muzaffer KARAHİSAR
21 Nisan 2025, Pazartesi
18. Risale-i Nur Kongresi, bahar bayramı gibi kalplerde iman hakikatleri, gönüllerde dalga dalga sevinç esintileri, akıllarda rahmet izleri, ruhlarda inşirah veren, ümit telkin eden tevhid sürurları bıraktı.

Bediüzzaman, insanlığa hitap eden Kur’ân-ı Kerîm’in ayetlerindeki manaları, hakikatleri, müjdeleri, iman, ibadet ve ihlâs esaslarını telif, tefsir, tefekkür uğruna ömrünü vermiştir. Savaş yıllarında, at sırtında, esarette, nefiyde, hapiste, gurbette iman davasından taviz vermeden Kur’ân davasının fikirlerini, esaslarını, ölçülerini, hakikatlerini Risale-i Nur Külliyatı olarak gelecek nesillere armağan etmiştir.

Risale-i Nur Kongresinin masa çalışmalarına katılan her meslekten ilim ve fikir erbabı şahsiyetler, akademisyenler, araştırmacılar, yazarlar, hukukçular ve genç kuşaklardan oluşan 80 kişi, altı masada yaptıkları çalışmalarla “En Büyük Hakikat İman” konusunda Risale-i Nur’un hakikatlerini, her derde deva, gönüllere şifa olarak tespit etmişler. Günümüz problemlerine çözüm önerisi mahiyetindeki yaklaşık 100 maddeyi sunan grup temsilcisi gençler, sonuç bildirisinde Kur’ân tefsirleri olan Risale-i Nurlardaki geniş muhtevayı, mana zenginliğini, sönmez ve söndürülmez hakikatlerin asrın insanlarının ihtiyaçlarına çareler mahiyetinde olduğunu ifade ettiler. 

Kongre görevlilerinin güler yüzle, kardeşlik duygularıyla ihlâsla çalışmaları, gayretleri, iş bölümü ve yardımlaşmaları ile Kur’ân nurunun elmas hakikatlerini insanlığın nazarına sunmaları takdire şayandı. Onların say u gayretleri, saff-ı evvel ağabeylerin Üstadımızın etrafında kahramanca gösterdikleri fedakarlıkları hatırlattı. Üstad Hazretleri, Risale-i Nurları telif ederken “Yaz kardeşim!” hitabıyla elle yazıp çoğaltılan Nur hakikatlerini muhtaç gönüllere ulaştırmakta ki heyecan, heves ve gayretle çalışmaların numunesini kongre salonunu doldurun coşkulu kalabalıklar gördüler. 

Programın Açış konuşmasını Yeni Asya Medya Grup Yönetim Kurulu Başkanı İzzet Atik yaptı. Kongrenin tanıtım konuşmasını Risale-i Nur Enstitüsü Sekreteri Süleyman Demir gerçekleştirdi. Altı masada ilmî tespitlerle günümüz meselelerine ışık tutan hakikatler başlıklar halinde: En Büyük Hakikat İman ve Fıtrat, İman ve Gençlik, İman ve İnsaniyet ile Hayat, İman ve Tevhid, İnançlarla ilgili Sorular ve Ahiret İnancı, Gençlerin Dünyevîleşmesini Engeller başlıklı şefkat kahramanı hanımlar masasının sonuç bildirisi zamanımız gençliğine ışık tutan, imanlı, ahlâklı, faziletli nesillerin yetiştirilmesinin prensiplerini gösteren yirmi iki madde, insanlığın kurtuluşu için Kur’ân hakikatlerinden süzülmüş ölçüler, düsturlar, reçete mahiyetindeydi… Masa çalışmalarının sonuç bildirilerinin sunumunda Risale-i Nur’dan imanla ilgili aktarılan mesajlar, parçalar, pasajlar, vecizeler okunmasıyla salonu dolduran dinleyicilerden coşkulu alkışlar aldılar. 

18. Risale-i Nur Kongresi’nin öğle namazı ve yemek arasında katılımcılar, salonlardaki kitap ve resim sergilerini gezdiler, tanıştılar. Kermes ikramlarından sonra camide öğle namazını eda ettiler. Programda Anadolu’daki şehirlerden otobüslerle gelen erkekler, hanımlar, çocuklar, gençlerden müteşekkil muhteşem kalabalık aynı heyecanla salonları doldurdular. 

Panelde Konuşma yapacak hatipler, yerlerini aldı ve tanıtıldı. Panel Yöneticisi Prof. Dr. Sedat Koçak, Prof. Dr. İbrahim Özdemir, Prof. Dr. İlyas Üzüm, Prof. Dr. Ömer Önbaş yaptıkları konuşmalarla iman ve Kur’ân davasının hakikatler manzumesiyle gönülleri coşturdu. Duygu yüklü hatıralar, akla hitap eden fikir ve tefekkür ziyafetleriyle kalabalıklar mest oldu. Mahkumlara okunan Nur hakikatlerini ilgiyle dinleyen ABD’de Malcom X’in yattığı hapishanede bir mahkûmun, “Bize bu gerçekler zamanında anlatılsaydı, hiçbirimiz burada olmazdık” sözü alkışlandı. Kâinatta nizam intizam içinde hatasız, muazzam işleyen sistemin tevhid delili ve iman telkin etmesi gibi bilimsel tespitler rakamlarla ve örneklerle nazarlara sunuldu.  Dinleyiciler Risale-i Nur kongresinin heyecanıyla program sonuna kadar salondan ayrılmadan ilgiyle, sevgiyle, dikkatle dinlediler. Panel Yöneticisi Prof. Dr. Sedat Koçak, panelin sonunda bu güzel programa katkıda bulunanlara, salonda ve Yeni Asya TV de canlı yayında izleyenlere teşekkür etmesiyle program sona erdi.

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