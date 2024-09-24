"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
24 EYLÜL 2024 SALI - YIL: 55

Güz mevsiminde Barla

Muzaffer KARAHİSAR
24 Eylül 2024, Salı
Sabahın erken saatleriydi. Yalnız başıma sokaklarındayım; Barla’nın huzur veren manevî havasını teneffüs ediyorum.

Ziyaret, tefekkür, tezekkür ve özlem dolu hissiyatımla Barla’nın meskûn mekânlarını hatıraların izinde hayalen farklı bir anı yaşamak istiyordum. Sonbahar havası, sabah serinliği, hasret kokan toprağın üstünde, mevsimin ritmine uyan hafif rüzgâr ve kıpırdayan yaprakların hışırtısının çağrıştırdığı hüzünlü musikî… Tırmandığım yokuştan yukarılara çıktıkça, yakından uzağa her taraf kendini gösteriyor. Kurumaya yüz tutmuş gölün suları, ipekten mavi bir atlas gibi rüzgârda dalgalanıyordu… 

Dağların haşmetli duruşu, zümrüt yamaçların endamı, eteklere serpiştirilmiş meyve yüklü bahçeler, ağaçlar, sıra sıra selvilerdeki kuşlar…  Nereye baksan Nur deryasından bitmez, tükenmez hatıralardan esintiler sunuyor, ruhumu ısıtıyor, kalbimi okşuyordu. Attığım her adımda Bediüzzaman var aklımda. O mekânları yalnız dolaşan, tefekkürle mana kazandıran, bastığı yerleri şereflendiren, gönülleri Kur’ân nuruyla aydınlatan Asr-ı Saadet Müslümanı mübarek insan, Barla’nın yıllarca güz mevsimini uğurlamış; sarı, kırmızı, turuncu yaprakların dökülüşünü hikmetle, hüzünle seyretmiş... Denizli Şehir Oteli’nde nazenin yaprakların zikrini tefekkür ederken, sonbaharda döküleceklerini düşünüp acımış, ağlamıştı… 

Sevinçlerin, hüzünlerin, hasretin, hicretin, gurbetin içinde Barla Bediüzzaman’a ev, yuva, yurt olmuş. Risale-i Nurların doğduğu, Kur’ân’ın ulvî hakikatlerinin asrın idrakine, irfanına, fehmine elmas mücevherler olarak insanlığa neşredildiği kutlu, mübarek bir belde olmuş. Cesur, çalışkan, kahraman gençler Bediüzzaman’a fedakâr talebe olmuşlar. Buralarda her karış mekânda Nur hakikatlerine mekân, imkân, yapıtaşı olmuş, misal verilmiş, Cennet Bahçesi adını almış, hasret otağı, hayat iksiri, gönül deryasını coşturmuş ışık huzmesi, renklerin esrarı, zikirlerin nefesi olmuş. Buralarda yüzlerce sırlar, işaretler, izler vardır. 

Risale-i Nur tarihinin altın sayfaları, Lâhika mektupları, Nur düsturları, kardeşlik muhabbeti, dava şuuru, iman, ihlâs, ibadet ve takva esasları ve külliyattaki ilim hazinesi, irfan deryası bu mekanlarda gece gündüz demeden satırlara dökülmüş, çoğaltılmış. Nur postacılarının omuzunda sıcak soğuk demeden uzaklara ulaştırılmış.        

Başka yerlere nazaran yüz derece fazla hizmet edilen mübarek Barla ve Isparta’nın bahtiyarları o Cennet mekânda istirahati hak etmişlerdi.  Zamanın fendine, Süfyan gücüne, istibdadın zulmüne boyun eğmemiş ve minnet etmemiş şecaat kahramanları tarih sayfalarına geçmişlerdi. Yirmi Yedinci Mektub’un medresesini divit sesleriyle konuşturmuşlardı. Her karış toprağa nurdan haleler, hatıralar, hakikatler yazıldı. Bediüzzaman’ın yağmurda çamurdan yırtılmış lastik ayakkabısı vesilesi ile talebe olan ve Sıddık Süleyman unvanı ile sekiz sene Üstadı hiç gücendirmeden hizmet eden talebesi… Risale-i Nur’u yazan katipler, saff-ı evveller, rükünler, dostlar, kardeşler, talebeler, Nur postacıları…  Fetret zulümlerini, inayet-i İlâhî ve kalemleriyle yırtıp parçalayan Isparta kahramanları… 

Barla’nın yukarısında, etrafa nazır bir tepenin üstünde gökyüzüne doğru kollarını açıp uzanmış sedir, selvi, ardıç, çam ağaçlarıyla; çiçeklerin rengi, çimenlerin yeşilliğiyle kudretten süslenmiş ve kuş sesleriyle şenlenmiş asude bir mekandayım. Manevî bir iklimin, ilmin, ömrün, zamanın ruhuna, toprağın sinesine vedia elmiş kahramanların makberinde sükunetle esameleri ve tarihçeleri okunuyordu. Bahtiyarların berzahta sürurla huzur ve nur içindeki hâllerine imrendim…  Huzurda veda ederken güz rüzgârlarının esintileri selâm, dua ve Kur’ân seslerini oradakilere ve uzaklara alıp götürüyordu. 

İkindi vakti geçmiş, gölgeler uzamıştı. Ahirzaman Mehdîsinin mekanlarına, medresesine, çınara, çeşmeye, sarmaşıklı minareye; Üstada talebe olmuş, Kur’an okuduğu için 6 yaşında karakol gören doksan yaşındaki Zeliha Teyzeye veda edip ayrıldık…  

Okunma Sayısı: 268
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    İsrail'in Lübnan'da da katliam yapıyor: Yoğun hava saldırısında 35'i çocuk 492 kişi öldü, 1645 kişi yaralandı

    Erken seçim isteyenler artıyor

    Elektronik atıkla 1 milyar euro kayıp

    Mülakatta skandallar bitmiyor

    Suriye’de genel af ilan edildi

    Avrupa’da yılda 250 bin çocuk kayboluyor

    Mülakatlarda KPSS puanı esas alınmalı

    Şehit Polis Şeyda Yılmaz, dualarla ebedi yolculuğuna uğurlandı

    Tutuklandı!

    İsrail sığınmacıların kaldığı 21 okulu vurdu

    Sarayın günlük masrafı 21,5 milyon TL

    Bursa’da eğitim uçağı düştü: 2 pilot öldü

    İki Uygur kadına daha sınır dışı tehdidi

    Adalet olmadan yatırım gelmez

    Bu krizde bu şov neyin nesi?
    📷

    Konya Ovası’nda 620 obruk var

    Bezmialem Vakıf Üniversitesi’nden başarı

    Esnaf TBMM’nin açılışını bekliyor

    Gazze'yi mahvetti, sıra Lübnan'da mı?

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Devlet idaresinde Avrupa’dan almamız gerekenler
    Ahmet BATTAL

    Adalet idamla mı gelecek-2
    Genel

    Suriye’de genel af ilan edildi
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Genel

    Erken seçim isteyenler artıyor
    Osman ZENGİN

    İlk ve son halifelerin tevafuklu vefat günleri
    Ali FERŞADOĞLU

    İstifa için ıstıfa etmeliyim!
    Risale-i Nur'dan

    Tevhidin ispatına muhtasar bir işaret
    M. Latif SALİHOĞLU

    Zirvede duruş, yahut dönüş
    Genel

    İsrail'in Lübnan'da da katliam yapıyor: Yoğun hava saldırısında 35'i çocuk 492 kişi öldü, 1645 kişi yaralandı

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2024, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.