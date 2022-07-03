Elektrikli Ford Otosan Romanya’da

Ford’un Romanya’daki fabrikasının bünyesine katılmasıyla faaliyetlerini uluslararası alanda genişleten Ford Otosan, elektrifikasyon konusundaki deneyimini Romanya’ya taşıyacak.

Tasarımını ve mühendisliğini Ford Otosan’ın üstlendiği yeni nesil Courier’nin içten yanmalı van ve kombi versiyonları gelecek yıl itibarıyla, bunların tam elektrikli versiyonları ise, 2024 itibarıyla Craiova’da üretilecek ve piyasaya sunulacak. Ayrıca halihazırda Craiova’da üretilen Ford Puma’nın ve 2024 senesinde devreye alınacak yeni tam elektrikli versiyonunun üretim sorumluluğu da Ford Otosan’a geçecek. Bu iki aracın ürün portföyüne eklenmesiyle Ford Otosan, 2 ülkedeki 4 tesisinde Transit, Transit Custom, Courier ve Puma modellerinin elektrikli versiyonlarını üretecek. Geçtiğimiz yıl açıkladığı yatırımın tamamlanması ile Kocaeli fabrikalarının kapasitesini 650 bin araca çıkaracağını duyuran Ford Otosan, Craiova fabrikasının kapasitesinin de eklenmesi ile yılda 900 binin üzerinde araç üretebilecek.

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