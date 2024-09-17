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17 EYLÜL 2024 SALI - YIL: 55

Elektrikli ve Hibrit Araçlar Sürüş Haftası 5’inci Kez Düzenlendi

17 Eylül 2024, Salı 09:51
Türkiye’de ilk kez 2019 yılında düzenlenen Elektrikli ve Hibrit Araçlar Sürüş Haftası’nın beşincisi, İstanbul Autodrom’da gerçekleştirildi.

7 farklı alanda ödüller sahiplerini buldu!

Beefull, BMW, BMW Motorrad, E-Garaj, Honda, KIA, KYMCO, Lixhium, MAXUS, MINI, MG, Opel, Piaggio, Renault, Silence, Suzuki ve Vespa gibi sektörün baş aktörlerinin yer aldığı çok sayıda markaya ev sahipliği yapan 5. Elektrikli ve Hibrit Araçlar Sürüş Haftası ile ziyaretçiler çevreci, sessiz ve teknoloji odaklı en yeni elektrikli ve hibrit modelleri de test edebilme imkânı yakaladı. Elektrikli ve hibrit araçların yanı sıra altyapı sağlayıcılarından teknoloji geliştirici firmalara kadar sektörün tamamını içerisinde barındıran 5. Elektrikli ve Hibrit Araçlar Sürüş Haftası’nda, arabam.com iş birliğinde ve Elektrikli Araç Kullanıcıları Tek Çatı platformunun katkılarıyla, binin üzerinde katılımcının oylarıyla Türkiye'nin En'leri de belli oldu. 6 kategoride kazananlar açıklanırken, Türkiye’nin en sevilen şarj firması da belirlendi. Anket değerlendirmesi kapsamında, “En İyi Elektrikli Fiyat/Performans Otomobili” ödülünü MG’nin MG4 modeli kazandı. Tesla Model Y, hem “En iyi Elektrikli Aile Otomobili” hem de “En İyi Çıkış Yapan Elektrikli Otomobil” ödüllerinin sahibi olurken “En İyi Elektrikli SUV” olarak KIA EV9 ödüllendirildi. “En İyi Elektrikli Premium Otomobil” ödülünün sahibi Porsche Taycan olurken, “En İyi Elektrikli Şehir Otomobili” ödülü ise yine MG4’ün oldu. “En Sevilen Şarj Firması” ise %38,6'lık oy oranıyla Trugo oldu.

Elektrifikasyon sektörün geleceği!

Elektrikli ve Hibrit Araçlar Sürüş Haftası etkinliğinin elektrikli ve hibrit dünya ile tüketiciyi buluşturma amacıyla ilk kez 2019 yılında hayata geçirildiğini ifade eden TEHAD Yönetim Kurulu Başkanı Berkan Bayram, “Siz ne kadar elektrikli otomobili anlatsanız da karşınızdakinde hep soyut bir kavramda kalıyor. Eğer o kişi aracı kullanmazsa, deneyimlemezse, teknolojisini hissetmezse anlattıklarınız çok fazla bir anlam ifade etmiyor. Tabi burada paydaşlar da çok önemli. Yıllardır söylüyorum, elektrikli araç bir ulaşım aracı değildir, büyük bir ekosistemi temsil ediyor. Elektrifikasyon sektörün geleceği” dedi.

Geçtiğimiz senelerde olduğu gibi 2024 yılında da otomotiv, teknoloji, finans, mobilite markalarının desteklediği, katılımın ücretsiz olduğu etkinlikte, ülkemizde pazara sunulan modellerden, henüz Türkiye’de yollara çıkmayan modellere kadar, birbirinden özel elektrikli ve hibrit araçlar boy gösterdi. Aynı zamanda, üniversitelerin ve girişimcilerin katılımıyla yerli projeler de misafirlerin beğenisine sunuldu. Etkinlik kapsamında, binlerce otomobil ve teknoloji meraklısı iki gün boyunca elektrikli araçları pist üzerinde deneyimleme şansı buldu.

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