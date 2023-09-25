Honda’nın hibrit ailesi büyüyor

Honda’nın yeni hibrit modeli ZR-V e:HEV sportif görünümü, dinamik sürüşü, verimli performansı ve materyal kalitesi ile öne çıkan iç tasarımı ile D-SUV segmentine iddialı bir giriş yapıyor.

Recep Bozdağ - İzmir İzmir’deki basın lasmanında tanıtılan, Avrupa pazarı ile eş zamanlı olarak Türkiye’de de satışa sunulacak olan ZR-V e:HEV’de yüzde yüz hibrit sistemini besleyen 2.0 litre benzinli motor bulunuyor. ZR-V e:HEV, Honda SENSING güvenlik ve sürüş destek sistemi ile hem aktif hem de pasif güvenlikte yüksek standartlar sunuyor. Yolculuk konforunda ise göz hizası gösterge paneli (Head Up Display), ısıtmalı direksiyon, ısıtmalı ön ve arka koltukların yanı sıra BOSE iş birliği ile geliştirilen 12 hoparlör özellikleri öne çıkarken; şık tasarımı da modeli sınıfında farklı bir noktaya taşıyor. Yeni ZR-V e:HEV, Advance donanım paketi ile kırmızı ve beyaz renk seçenekleri olmak üzere 25 Eylül 2023 Pazartesi günü (bugün) 2 milyon 625 bin TL satış fiyatıyla Türkiye’de satışa çıkıyor. Modelin hibrit güç-aktarma sistemi; 2.0 litre dört silindirli benzinli motor, iki kompakt güçlü elektrik motoru ve yüksek güç yoğunluğuna sahip lityum iyon bataryadan oluşuyor. Elektrik motoru, 184 HP/135 kW güç ve 315 Nm tork üretirken; yeni ZR-V e:HEV, 0-100 km/s hızlanmasını 8 saniyede tamamlarken 5.8 lt/100km (WLTP) birleşik yakıt tüketim değerine sahip. (ayrıntılar www.otohavadis.com’da)

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