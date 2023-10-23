Kia, elektrikliyi hızlandırıyor

Kia, Güney Kore’de düzenlenen Kia EV Günü’nde üç yeni teknolojik modelini tanıttı. EV6 ve EV9 modellerinin pazara sunulmasıyla elektrikli araç pazarında kendisini ispatlayan Kia, etkinlikte ilk olarak Y kuşağı ailelere yönelik kompakt bir elektrikli SUV olan EV5’in ilk gösterimi yapıldı.

İki konsept model daha tanıtan Kia, Concept EV3 ile elektrikli bir kompakt SUV’da pratiklik ve sürüş keyfi sunmayı hedefliyor. Diğer model Kia Concept EV4 ise, ‘zıtlıkların birleşimi’ tasarım felsefesiyle karşımıza çıkıyor. 2026 yılına kadar yılda bir milyon elektrikli araç satışı hedefleyen Kia, 2030 yılında bu sayıyı 1,6 milyon adete çıkarmayı hedefliyor.

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