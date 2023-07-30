Skoda’dan Abdi İbrahim’e dev filo

SKODA, Türk ilaç sektörünün lider firması Abdi İbrahim ile olan işbirliğine üst üste ikinci dönem yenilenen sözleşmeyle devam etti ve Abdi İbrahim İlaç’ın tercihi bir kez daha Skoda modelleri oldu.

Bu sözleşme kapsamında Yüce Auto-Skoda toplamda 2 bin 700 adet Scala Premium ve 450 adet Superb Prestige teslimatı gerçekleştirecek. Bu teslimatların, Eylül ayı sonuna kadar tamamlanması planlanıyor. Toplam 3150 adetlik araçla marka tarihinin en büyük filo teslimatlarından birine imza atan Yüce Auto-Skoda, kurumsal şirketlere sunduğu hizmetlerle farkını göstermeye devam ediyor.

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