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19 HAZİRAN 2020 CUMA - YIL: 51

Türkiye’de otomobil oscarı Clio’nun

19 Haziran 2020, Cuma 00:57
Otomotiv Gazetecileri Derneği (OGD) tarafından 2016 yılından bu yana yapılan ‘Türkiye’de Yılın Otomobili’ yarışması sonuçlandı.

Bu yıl 5’inci kez düzenlenen yarışma sonucunda OGD üyesi 74 gazetecinin oylarıyla birinciliği elde eden Renault Clio, 5.000 puan alarak finale kalan 7 otomobil arasından seçildi. Pandemi önlemleri çerçevesinde bu yıl dijital mecralarda online olarak izlenebilen yarışmanın finalinde OGD üyesi 74 otomotiv gazetecisinden toplamda 5.000 puan alan Renault Clio birinciliğe ulaştı. Yarışmanın ilk etabında; 17 aday otomobil arasından jüri üyelerinin oylarıyla en fazla puan alan 7 otomobil finalde yer almaya hak kazandı. “Yılın Otomobilini” belirleyen ikinci etapta ise; BMW 3 Serisi, Citroen C5 Aircross, Mercedes-Benz A Serisi Sedan, Nissan Micra, Opel Corsa, Peugeot 2008 ve Renault Clio finale kalmaya hak kazandı. Birinci seçilen Renault Clio “Yılın Otomobili” logosunu bir yıl boyunca basın bülteni ve reklamlarında kullanabilecek.

Renault ikinci kez aldı

Renault Mais Genel Müdürü Berk Çağdaş otomotiv gazetecilerinin verdiği bu karardan büyük mutluluk yaşadıklarını söyledi. Renault Clio ile gelen birincilikten sonra, “Öncelikle Otomotiv Gazetecileri Derneği’ne çok teşekkür ediyorum. bizim için büyük önem arz eden otomotiv gazetecilerinden ilk ödülümüzü Megane Sedan ile almıştık. Şimdi de ikinci kez bu ödülü alıyoruz. Bu ödülün arkasında Türkiye’de yapılmış milyonlarca dolarlık yatırım, Türk mühendislerinin ve işçisinin emeği, bilgi birikimi ve özverisi var. Bu ödülü Oyak-Renault Fabrikaları’nda bu aracı üreten çok değerli mühendis ve işçileri adına alıyorum.” diye konuştu “Türkiye’de Yılın Otomobili 2020” Hassan Tekstil ana sponsorluğunda, Bridgestone, Intercity ve Shell Helix Motor Yağları co-sponsorluğunda gerçekleşti.

RECEP BOZDAĞ - YALOVA
recepbozdag@otohavadis.com

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