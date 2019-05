BazıŞeylerGüzelOlacak

Herkese merhabalar sevgili Pazarola okurları!

Bildiğiniz gibi artık Türkiye’deyim. Özlediğim herkesle ve her şeyle hasret gidermemin hemen ardından müthiş bir pişmanlıkla kavrulmaya başladım. “Neden erken döndüm ki?” diye iftar bulaşığı yıkarken ağlıyorum. Ayrıca döndüğümde markete girip her şeyi alabilme hayaliyle yaşıyordum, hani helâl olmaları açısından, ama bu sefer de çok pahalılar. Arkadaşlar bakın Avrupa’da hiç böyle değil. Döndüğümden beri iki defa iftar dâvetine katıldım. Erken de çıksam geç kalıyorum, geç çıksam zaten geç kalıyorum. Yeter artık ben evden çıkmıyorum! Görmek isteyen gelir evime beni görür. Bu ne arkadaşım ya? Ben bu trafiği çekmek zorunda mıyım? Toplu taşıma araçlarındaki tecrübelerimden bahsetmeyeceğim bile. Zaten ülkece çok gergin, çok sinirli bir zamanımızdaydık, bir de “Ben oruçluyken çok sinirli oluyorum”cular çıktı başımıza. Kardeşim sen oruçluysan ben de oruçluyum BANA NİYE BAĞIRIYORSUN? Allah’ım yarabbim yav, sanki senin orucunun sevabı bana yazılıyor...

ÖĞRENCİ AKBİL’İ

Her neyse bunlara hiç takılmayacağım. Her şeyin güzel tarafını görmeye çalışıyorum. Meselâ artık aylık öğrenci akbili 40 TL oldu! Eski İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun Belediye Meclisinde 50 TL olmasını talep ettiği öğrenci akbilleri, seçimin yenilenmesi kararından sonra Ak Parti’nin adeta “Ne biçim hesap yapıyorsunuz yav, sözelci misiniz?” tadındaki çıkışıyla 40 TL oluverdi. Gördüğünüz gibi her şey daha güzel oluyor. Ama bu “Her şey güzel olacak” “Hayır DAHA güzel olacak” “E ben ne dedim?” “Senin ne dediğinin bir önemi yok, ver şu mazbatayı da” zihniyetiyle akbilleri fullesek de hiçbir yere varamayız. Sıkı takipçilerim bilir, ben Türkiye Geneli Belediye Başkanı Adaylığımı geri çekmiştim. Ama madem seçimler yenileniyor, ben de adaylığımı yeniliyorum. Ve sloganımı da söylüyorum “Bazı şeyler güzel olacak!” Yani aslında bir şeyler güzel olacak, ama tam olarak neler güzel olacak bilemediğimiz için “bazı şeyler” gibi daha muallak bir iddia koyuyorum ortaya.

80 MİLYON TÜRKİYE BİR’DİR

Gerçi öyle çok yüksek vaatlerde bulunmama gerek yok. Biraz para verip karnınızı doyurduğumda oylar bana akacaktır diye düşünüyorum. Buna rağmen bana oy vermeyenler de vatan hainidir. Seçim öncesi bir grubu böyle öbürsüleştirmem de pek etik olmadı o yüzden beyanımı değiştiriyorum, ve daha önce söylediğim şeyleri de tamamen yalanlıyorum. Kimse de aksini ispat edemez. 80 Milyon Türkiye birdir, hepimiz kardeşizdir, bu kavga ne diyedir? Ne demek ne diyedir, içimizdeki bazı paralel yapılanmalar yüzünden elbette. Ne? Ne yapılanması? Ben öyle bir şey demedim. Herkes bana oy versin, herkesi seviyorum. Bazıları hariç. Bazılarınızı sevmiyorum. Ama kimin hangi bazı olduğunu söylemediğim için kimi ötekileştirdiğimi kimi berikileştirdiğimi anlayamazsınız. Onu ben artık günden güne değiştirerek bir şekilde halledicem. Ama unutmayın ki #BazıŞeylerGüzelOlacak