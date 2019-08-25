Değerli kardeşlerim,

Eski Türkiye’de ne oluyordu biliyor musunuz? En ufak bir haber döviz kurlarını zıplatmaya yetiyordu. Devlet yöneticileri bir konuşma yapar, dolar fırlardı. Bir istatistik verisi açıklanır, dövizler çıldırırdı. Sadece bayram zamanları, piyasalar kapalı olduğundan, hangi gelişme yaşanırsa yaşansın, dolarda bir hareket olmazdı.

Hamdolsun, artık o günler geride kaldı. Bakınız, artık her günümüz bayram! Üç tane büyükşehir belediye başkanını görevden aldık, bana mısın demedi dolar. Günün sonunda göstermelik olarak biraz kımıldadı, o kadar… Sonraki günlerde dolarda görülen hareketlilik bizimle hiç ilgili değil, onu da söyleyeyim. FED tutanakları falan açıklanmış, dünyanın her yerinde yükseliyor. Konuyu bir şekilde hükümetimize bağlamak isteyen hainlere fırsat vermemek için söylemek zorundayız, böyle biline…

Bayram demişken, yeni açtığımız, açarken cebimizden bir kuruşun bile çıkmadığı, verdiğimiz geçiş garantisi sebebiyle geçmeseniz bile yıllar boyu sizin katkılarınızla masrafları çıkacak olan İzmir-İstanbul otoban yolumuz, bayram süresince o kadar sevilip kullanıldı ki geçiş garantisi kapasitesini % 50 geçti. O zaman, dolar için, geçiş garantileri için, hepimiz için her günü bayram ilân ediyorum, hayırlı uğurlu olsun…