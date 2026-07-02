İstanbul’un enflasyonu % 1,14 oldu

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Haziran ayında şehirde enflasyon oranının bir önceki aya göre yüzde 1,14, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 35,94 arttığını açıkladı.

İTO açıklamasına göre, 2026 Haziran ayında bir önceki aya göre Haberleşme harcama grubunda yüzde 4,28, Ev Eşyası Harcama grubunda yüzde 3,14, Konut Harcama grubunda yüzde 2,37, Çeşitli Mal ve Hizmetler harcama grubunda yüzde 1,66, Lokanta ve Oteller harcama grubunda yüzde 1,25, Sağlık Harcama grubunda yüzde 0,75, Gıda ve Alkolsüz İçecekler harcama grubunda yüzde 0,65, Eğlence ve Kültür harcama grubunda yüzde 0,12 artış izlendi. İstanbul - Anka

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