Değerli kardeşlerim,

Biliyorsunuz, faizlerle mücadele hususunda çok kararlı adımlar atıyoruz. Faizin enflasyona sebep olduğunu daha önce söylemiş miydim? Faizin enflasyonun güneyinde, 30 baz puanlık bölgeye kadar çekilmesi bizim hedefimiz oldu. Buna güvenli ekonomik bölge diyoruz.

Bugüne kadar, ne zaman güvenli ekonomik bölge oluşturalım dediysek, dolar bizim işimizi bozdu. Yükseldi, düştü, dalgalandı duruldu... Doların çevirdiği dolaplar yüzünden faizleri yükseklerde tutmamız söz konusu olamazdı. Bizim de sabrımızın bir sınırı var sonuçta. Faiz belâsına harekât düzenleyip sağlı sollu darbelerle girişmeye başladık. İstikrarlı duruşumuzu gören dolar gevşedi tabiî... Sonra bir de baktık ki, bize sataşan başka merkez bankaları da faiz indirimine gitmiş! Taklit eden ülkeden taklit edilen ülke konumuna geldik hamdolsun...

Faizin uzantısı olan PPK ne yaptı biliyor musunuz? Bu hafta 250 baz puan faiz indirdi. Bizim için olumlu, ama yetmez. Enflasyonun altına çekinceye kadar mücadelemiz devam edecek. 120 gün mühlet veriyoruz PPK’ya. O faizler indi, indi... inmedi, bildiğimizi yaparız. Hadi bilemedin 150 gün... Bu son uyarı, ona göre!