"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
2 HAZİRAN 2019 PAZAR - YIL: 50

Robot resmimi dağıtmışlar

02 Haziran 2019, Pazar 01:27
Hepinize merhaba ve bayramınız mübarek olsun çok saygıdeğer Pazarola okurları.

Her bayram olduğu gibi bu bayram da bütün Sivaslılar memlekete döndüğü için İstanbul bomboş kaldı. Ben kendim de bir Sivaslıyım, ama gördüğünüz gibi bayramlarda memlekete dönenlerden değil. Daha çok boş İstanbul’un tadını çıkartanlarından. Gerçi ben de Ramazan için memlekete döndüm bir yerde. Bu Bayram benim için diğer bayramlardan çok daha kıymetli bu yüzden. Çünkü ailemi, bir arada olmanın güzelliğini, sınırsızca yemek yiyebilmeyi çok özledim. Harçlık meselesine hiç girmiyorum bile fark ettiyseniz çünkü artık bizden geçti. Her neyse, burada duygusallaşıp ağlamaya gerek yok şimdi, 82 milyon Türkiyelinin ve 16 milyon İstanbullunun Ramazan Bayramını en içten dileklerimle kutluyorum. 

MÜGE ANLI’DAN ŞÜPHELENDİLER

Son birkaç gündür yine Müge Anlı batağına düşmüş durumdayım. Beni uzun zamandır takip edenler bilir, eski bir Müge Anlı fanıyımdır. Çekya’da bile izliyordum zaman zaman. Ama şu sıralar özellikle takip ettiğim bir olay var. Çok ilginç bir şekilde bir türlü çözülemiyor ve herkes herkesten şüpheleniyor. Hatta bir noktada şüpheliler Müge Anlı’dan bile şüphelendiler. Demek ki bu yüzden şüpheli deniyor bu insanlara. Çok fazla şüpheye sahipler. Olay başta kayıp dâvâsıydı. Benim şüphelim “Eğer şöyle şöyle olmuşsa bunu yapan kişinin parmak izi bulunur mu” minvalinde bir soru sormuş Jandarmalara. E tabi Müge bu durur mu, yapıştırdı cevabı. “Neden böyle bir soru soruyorsun ki, kayıp arıyoruz, çocuğa ne olduğu meçhul” gibilerinden. Şüpheli de şey dedi, sıkı durun, “Asıl sizin aklınıza nasıl gelmiyor bu soru, Müge Anlı olmuşsunuz, ama bunu düşünemiyor musunuz?” Müge çıldırdı tabi ki. Çünkü nasıl çıldırmasın? 

AYAKKABI MESELESİ

Mesele şu, durduk yere insan neden kimsenin aklına gelmeyen bir soru sorar ki? Eğer o işi kendi yaptıysa sorar. Meselâ ben küçükken bir apartman dolusu ayakkabıyı akşam kapıların önlerinden toplayıp uçurumdan aşağı atmıştım. Neden diye sormayın, attım işte. Sonra jandarmalar geldi, insanlar ayakkabılarını bulamayınca şikayet etmiş haliyle. Herkes bir şekilde olayı çözmeye çalışırken ben aileme “Ayakkabıları atan çocuğa ne yaparlar?” diye sormuştum. Allah’tan o zamanlar çok konuşuyorum diye kimse ne dediğime önem vermiyordu da bir hafta yakalanmadan idare ettim durumu. Sonra ortaya görgü şahitleri çıkınca teslim olmak zorunda kalmıştım. Ama olay anında ben bu soruyu sorduğumda bana “Neden sordun ki şimdi bunu” deseler, “Mağduriyetinize sebep olduğumu gizlemek için sormak zorundaydım” diyebilirdim. 

1.10 BOYUMLA...

İnsan bir kere bir suça bulaşmaya görsün. Devamı öyle bir geliyor ki, yalnızca hırsız değil üzerine bir de yalancı oluveriyorsunuz. Gerçi benimki hırsızlık sayılmaz, sonuçta sabah olunca herkes ayakkabılarını evin etrafında buldu, çünkü 1.10 boyumla ancak o kadar uzaklara atabilmişim. Ben cezamı o yaz boyunca evden çıkamayarak çektiğimi düşünüyorum. Çünkü Annem “Robot resmini tüm Türkiye’ye dağıtmışlar, dışarı çıktığın an yakalanırsın” diye beni korkutuyordu. Hatta dışarıda rast geldiğimiz polislere “Bak bak amcası burada!” diye beni gösteriyordu. Hayatı ortalığı karıştırmak ve problem çıkartmak olan bir Çedile için sokağa çıkamamak en büyük cezaydı. Ve ben de dersimi alıp ondan sonra çok uslu bir çocuk… olmadım. Ama en azından artık tüm dürüstlüğümle karşınızdayım. Haftaya görüşmek dileğiyle, esen kalın! 

Okunma Sayısı: 59
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Katliâmları durdurun
    📷

    Karikatürler

    Kudüs yalnız değildir

    Devler Ligi'nde şampiyon Liverpool oldu

    İlk günden üzücü haberler

    5 milyar dolarlık tasarruf mümkün

    Silah kazasında şehit olan Uzman Çavuş Karakuzu dualarla uğurlandı

    Af seçimden önce gelebilir

    Şimdi de Bedir istismarı

    6 milyar TL’lik bayram tatili

    Yavaş, memurlara verdiği sözü tuttu

    Türkiye’nin lokomotifi inşaatta büyük düşüş

    En kötü kısmı daha başlamadı

    Müslüman aileye insanlık dışı ayrımcılık

    MEB'den 'LGS' açıklaması

    Türkiye 570. maçında Özbekistan karşısında

    TFF'nin yeni başkanı Nihat Özdemir'den ilk mesajlar

    135 milyar dolar fakirleştik

    THY'den bilet iade kolaylığı

    En Çok Okunanlar

    Faruk ÇAKIR

    Paket var, peki adalet var mı?
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Ramazan’a veda ederken
    Genel

    Katliâmları durdurun
    Risale-i Nur'dan

    Nurlar’ın Ramazan’da zuhuru
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Mustafa ÖZTÜRKÇÜ

    Bayramınız mübarek olsun Üstadım!
    Durmuş Ali İnci

    Hacı Kadir’den düşündüren sözler
    Rifat OKYAY

    Eğer yapsak, yapmasak...
    Mehmet KARA

    27 Mayıs’ı hatırlarken
    Genel

    Kudüs yalnız değildir

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2019, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.