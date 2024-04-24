Filistin kurtulmadan biz de bağımsız olamayız

NELSON MANDELA’NIN TORUNU MİLLETVEKİLİ NKOSİ ZWELİVELİLE MANDELA, DEDESİNİN FİLİSTİNLE İLGİLİ, “BİZİM BAĞIMSIZLIĞIMIZ TAM OLARAK TAMAMLANMADI. TAM BAĞIMSIZLIK ANCAK FİLİSTİNİ ŞGALDEN KURTULDUĞU ZAMAN MÜMKÜN OLACAK” SÖZLERİNİ HATIRLATTI.

İstanbul’da, 14 ülkeden 50 hukukçu ve insan hakları savunucusu tarafından düzenlenen ve iki gün süren “Filistin’in Özgürlüğü İçin Hukuki Strateji ve Koordinasyon” çalıştayı sona erdi. Nelson Mandela’nın torunu ve Güney Afrika Ulusal Meclisi Milletvekili Nkosi Zwelivelile Mandela dedesinin Filistin ziyareti sırasında, “Bizim bağımsızlığımız tam olarak tamamlanmadı. Tam bağımsızlık ancak Filistin işgalden kurtulduğu zaman mümkün olacak” sözlerini hatırlattı. Hazırlık çalışmaları devam eden Özgürlük Filosu’na değinen Mandela, filonun tamamen sivil organizasyon olduğunu ve büyük önem taşıdığını ifade etti. Güney Afrikalı avukat Nadeem Mohamed ise Uluslararası Adalet Divanı’nda İsrail’in yargılanmasının önemine değinerek, İsrail’in kaybetmeye başladığını söyledi. AA

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