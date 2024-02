120 kilogram etten 25 kilograma

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, kırsalda ahırların boşalmaya devam ettiğini belirterek, üreticiye gerçek anlamda destek sağlanmaması halinde, et fiyatlarının yakında altınla yarışacak duruma gelebileceği uyarısında bulundu.

Gürer, ziyaret ettiği bir kasap dükkanında, işletme sahibinden sektörle ilgili sorunları dinledi. İşletme sahibi Zeki Güçlü, son 20 günde et fiyatlarının yüzde 20 oranında arttığını, fiyat artışı nedeniyle satışların ise yüzde 20-30 arasında azaldığını ifade etti. 50 kg’lık bir torba yemin 550 liraya çıktığına dikkat çeken çiftçi Zeki Güçlü, yem fiyatlarının önüne geçilmediği müddetçe, etteki fiyat artışlarının önlenmesinin mümkün olmadığını ifade etti. Son 20 gün içerisinde et fiyatlarının yüzde 20 oranında artığına vurgulayan Zeki Güçlü, fiyat artışları nedeniyle et satışlarında da yüzde 20-30 oranında kırılma olduğunu belirtti.

EMEKLİ 20 YIL ÖNCEKİ MAAŞIYLA 120 KG ET ALABİLİYORDU

Bundan 20 yıl önce emekli bir vatandaşın en düşük emekli maaşı ile 120 kg et alabilirken, bugün 10 bin lira en düşük emekli maaşı alan bir vatandaşın, emekli maaşıyla ancak 25 kg et alabildiğine dikkati çeken Zeki Güçlü, yıllar itibariyle maaşları erişen dar gelirlinin et alabilme imkanının her yıl biraz daha azaldığına işaret etti. Yoksulluk ve fakirlik arttıkça fakir fukaranın protein olan etten uzaklaştığını da belirten Gürer de, “Siyasi iktidarın yapması gereken; doğru bir hayvancılık politikası uygulamak, ahırların neden boşaldığını araştırmak, hayvancılığı geliştirecek destekler vermektir. Gerçek anlamda destek sağlanmaz ise arttık et fiyatları sarrafın sattığı altın fiyatlarına denkleşecek” ifadelerini kullandı. Ankara - Mehmet Kara