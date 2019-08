AKP artık problemleri çözemez

Yeni parti hazırlıklarını sürdüren eski başbakan Ahmet Davutoğlu’nun ekibinde yer alan eski AKP Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Özdağ, yeni parti kurma fikrini rafa kaldırıldığı iddiasına ilişkin açıklama yaptı.

Özdağ, “Sayın Davutoğlu kararlı bir şekilde yolculuğunu sürdürüyor. ‘Sayın Davutoğlu vazgeçti’ gibi bunlar hepsi spekülasyon hatta manipülasyon, yok öyle bir şey” dedi.

Tarafsız Haber Ajansı’nda yer alan habere göre, Özdağ, “Bir parti demeyelim de bir siyasî hareket ve Türkiye üzerine kafa yoran insanların birlikte oldukları bir araya geldikleri bir hareket. Bugünden yarına her an Türkiye’de her şey olabilir. Bir tarih vermek doğru değil siyasette. Bugün de olur şartlar sizi yarına zorlar. Şartlar sizi iki ay sonrasına zorlar, şartlar üç ay sonrasına zorlar. Ama herkes bilsin ki Türkiye’nin problemleri ağırlaşıyor. Gerek ekonomik problemleri ağırlaşıyor, gerek dış politika problemleri ağırlaşıyor, gerek sosyal problemleri ağırlaşıyor, gerek adalet problemleri ağırlaşıyor, hukuk problemleri ağırlaşıyor. Bu ağırlaşan problemleri hafifletmek için Anadolu çocuklarının göreve gelmesi gerekiyor” ifadelerini de kullandı.