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16 EKİM 2022 PAZAR - YIL: 53

AKP’nin bütün icraatları, sadece seçimlere yönelik

15 Ekim 2022, Cumartesi 17:00
Demokrat Parti Sözcüsü Doç. Dr. Neslihan Çevik, hem iç politikada hem dış politikada, AKP’nin bütün icraatlarının sadece seçimlere yönelik olduğunu belirtirken, “Her kabine toplantısı sonrası bir tuşa basılıyor. Şimdi de 72 maddelik Torba Yasa. İçinde ne ararsan var” dedi.

RECEP GÖREN - ANKARA

Demokrat Parti Sözcüsü Doç. Dr. Neslihan Çevik, hem iç politikada hem dış politikada, AKP’nin bütün icraat ve açıklamalarının sadece seçimlere yönelik olduğunun çok açık görüldüğünü belirterek,  “Her kabine toplantısı sonrası bir tuşa basılıyor. Şimdi de 72 maddelik Torba Yasa. İçinde ne ararsan var. Bu kadar problemin oluşmasına neden izin verdiniz dememek mümkün değil. Üstelik çözüm önerileri de taşıma sudan ibaret” dedi. “Gençlerin eğitim ihtiyacı size sufli sebep olarak mı görünüyor?” diye soran Çevik, “Örneğin öğrencilerin KYK faiz borçlarını sileceklermiş. Bir hükümet öğrencisinden neden faiz alır ki? Yoksa belli bir şanslı kesim dışında diğer gençlerin eğitim ihtiyacı size sufli sebep olarak mı görünüyor?” diye konuştu. 

İKTİDAR, ÇARESİZLİK İÇİNDE HER TUŞA BASIYOR 

Benzer bir durumunda 2000 TL altı icra dosyalarının silinmesi olduğunu, yaklaşık 9 milyon dosyayı kapsadığını bildiren Çevik, “Bunların çoğu elektrik ve gaz. Bunu silin, tabii silin de, Eylül başında gelen gaz zammı sonrası bir 9 milyon dosya daha olmayacak mı? Buna ‘kepçe ile alıp kaşık ile vermek’ denir. Peki ya sicil affı? Kurallara uyan ve iyi niyetli vatandaşlarımızı adeta cezalandırıyorlar? Buna şaşırmıyoruz; bilakis AKP hükümetinin siyasi kültür ve zihniyeti buna çok uygun! AKP iktidarı bilmeli ki tüm vatandaşlarımız her şeyin farkında. Tüm bu yasalar ve hamleler sıkışan bir iktidarın sığındığı son kale. İktidar, çaresizlik içinde her tuşa basıyor; halbuki basması gereken tek tuş ‘istikrar tuşu idi” değerlendirmesinde bulundu. Petrol fiyatlarının yüzde 30 ucuz alınmasına rağmen pompaya neden yansıtılmadığını da soran Çevik şunları söyledi: “Brent Petrol fiyatları her yerde düştü; hatta şavaş öncesi rakamlara geldi. Biz ise haftaya 4. zamla başladık. Madem amacımız vatandaşa destek olmak diyorlar, o zaman benzini savaş öncesi rakamlara indirsinler” dedi

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