İktidar mevcut anayasaya da uymuyor

İYİ Parti Genel Sekreteri Osman Ertürk Özel, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “Darbe lekesi taşıyan anayasadan kurtulmak istiyoruz” ve Bakan Gürlek’in “Milletin yeni ve sivil anayasa beklentisi zirveye ulaştı” açıklamalarına ilişkin konuştu.

Hem Erdoğan’ın hem de Gürlek’in açıklamalarını yakından takip ettiklerini belirten Osman Ertürk Özel, “Her iki isim de Anayasa’ya bir darbe imasında bulunuyorlar ve Anayasa’nın işlevini yitirdiğini, bir darbe ürünü olduğunu, bunun da ülkemize yakışmadığını ifade ediyorlar. Bakın, bu ülkede bir mesele varsa, bir hukuk, bir adalet problemi varsa bunun sebebi mevcut Anayasamızın darbeciler tarafından yapılmış olması değil, ülkede hukuk ve adalet güvenliğinin olmamasıdır” dedi.

Ankara - Anka