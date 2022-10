AKŞENER: SANSÜR YASASI TAM BİR İSTİBDAT YASASIDIR. NİCE BASKIYA KARŞI SUSMAYAN MİLLET BU YASANIZLA SİNECEK Mİ SANIYORSUNUZ?

ONLAR NASIL YIKILIP GİTTİYSE...

“Aziz milletimiz ne darbeler, ne baskılar görüp susmadı. Hiç boşuna uğraşmayın. Dün milletimizin hürriyetini gasp etmeye kalkan utanmazlar nasıl yıkılıp gittiyse, siz de öyle gideceksiniz. Dün millet iradesini yok sayan nice istibdat meraklısı nasıl rezil olup gittiyse, siz de öyle gideceksiniz.”

KAHROLSUN İSTİBDAT, YAŞASIN HÜRRİYET

“Dün aynı istibdat ilmeğini bu milletin boynuna geçirmeye kalkanlar nasıl yenildiyse, siz de bugün bu milletin ‘Kahrolsun istibdat, yaşasın hürriyet!’ diye haykıran iyi ve cesur evlatlarının karşısında aynen öyle yenileceksiniz. Emin olun, çok az kaldı.”

***

Dünkü istibdat meraklıları gibi siz de gideceksiniz

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin grup toplantısında konuştu. Akşener 41 işçinin vefat ettiği Amasra'daki maden faciası sonrası kürsüye madenci baretiyle çıkarak, "Tedbir almayıp, sorumluluğunu yerine getirmeyip, üstüne de, tevekkülden bahsetmek, meseleyi kadere havale etmek, en hafif tabiriyle, terbiyesizliktir" dedi.

Önce tedbir sonra tevekkül

Erdoğan’ın “Çok şükür, 24 saat geçmeden 41’inci şehidimize de ulaştık” sözüne de tepki gösteren Akşener, “Biz, kader planına inanmış insanlarız, bunlar her zaman olacaktır’ dedi. Kaderden bahsetti, tevekkül’den bahsetti. Gerçekten ibretlik… Tevekkül nedir? Tevekkül; Her türlü tedbiri aldıktan sonra, bir işi, nihayetinde, Allah’a havale etmektir. Ancak, her tür tedbiri aldıktan sonra… Hamdolsun hepimiz, kadere iman edenlerdeniz. Hamdolsun hepimiz; ‘Hayrıhi ve Şerrihi Min Allâhû Teâlâ’ diyerek, hayrın ve şerrin, Allah’tan geldiğine inananlarız. Ancak, tevekkül, tembelliğe açılan bir kapısı değildir. Sorumsuzluğa uydurulacak bir kılıf, hiç değildir. Önce tedbir, sonra tevekkül. Dinimizin buyruğu budur. Yani Müslüman, her işin başında, önce tedbirini alacak, ötesini ise, Rabbine teslim edecek. Yaşadığımız felaketlerin altında yatan sorumsuzluğu, perdelemek için, imanımızı sömürmeye kalkmak, kimsenin haddi de, hakkı da değildir” dedi.

Emin olun, çok az kaldı

‘Sansür Yasası’ ile ilgili de konuşan Akşener, şöyle dedi: “Bu yasa, bir istibdat yasasıdır. Bay Kriz ile arkadaşlarına da, buradan sesleniyorum: Aziz milletimiz, ne darbeler, ne baskılar görüp, susmadı da, sizin bu uyduruk, sansür yasanızla mı sinecek sanıyorsunuz? Hiç boşuna uğraşmayın. Dün, milletimizin hürriyetini, gasp etmeye kalkan utanmazlar, nasıl yıkılıp gittiyse, siz de öyle gideceksiniz. Dün, millet iradesini yok sayan, nice istibdat meraklısı, nasıl rezil olup gittiyse, siz de öyle gideceksiniz. Dün, aynı istibdat ilmeğini, bu milletin boynuna geçirmeye kalkanlar, nasıl yenildiyse, siz de bugün; bu milletin, “Kahrolsun İstibdat, yaşasın hürriyet!” diye haykıran, iyi ve cesur evlatlarının karşısında, aynen öyle yenileceksiniz. Emin olun, çok az kaldı!”

FATİH KARAGÖZ - ANKARA