Dünyanın tamamını kendimize düşman ilân ettik

Partisinin grup toplantısında konuşan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, “Düşüncesinden ötürü kimsenin yargılanmadığı bir ülke istiyoruz” dedi.

“Terörden çok çektik. İnsanlarımız öldü” diyen Kılıçdaroğlu, “(ABD için) Suriye’ye silâh gönderdiler. Suriye’ye dünyanın her tarafından teröristleri toplayıp Türkiye üzerinden gönderdiler. Suriye’de yaralanan teröristleri Türkiye’ye getirip gizli gizli tedavi edip tekrar Suriye’ye gönderdiler. Dost mu kazanırız böyle? Yanlış mı söylüyoruz? Hayır, doğruyu söylüyoruz. Doğru söyleyeni dokuz köyden kovmak değil, doğru söyleyeni dokuz köyde karşılamak gerekir. Her ülkenin, özellikle de komşularımızın toprak bütünlüğüne saygı gösterin, dedik. Bunu göstereceğiz ki her ülke bizim toprak bütünlüğümüze, egemenliğimize saygı göstersin. Ben başka ülkelerin toprak bütünlüğüne saygı göstermezsem düşman kazanırım. Bugün neredeyse dünyanın tamamını kendimize düşman ilan ettik.”