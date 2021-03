İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Ünzile Yüksel, dolardaki artış ve ülkenin içinde bulunduğu krize dikkat çekerek, “İktidar yönetemediği için bir an önce kaçmak istiyorsa her şeyi mahvetmelerine gerek yok. Gelsin sandık, gidecek olan gider, gelecek olan gelir. Türkiye’yi daha fazla perişan etmeyin” diyerek tepki gösterdi.

Gündeme dair açıklamalar yapan Yüksel, iktidarın her şeyi eline yüzüne bulaştırdığını ve ülkeyi perişan hale getirdiğini söyleyerek, “Ülkede gerçekler konuşulmuyor, gösterilmiyor. Krizin ne derece büyük olduğunun üstü örtülüyor. Ekranlar karşısında öyle konuşuyorlar ki dersiniz ülke uçuyor. Esnafın halinden haberleri yok. Yandaş medya her şeyi tozpembe gösteriyor. Vatandaşın perişanlığından ya haberleri yok ya da görmezden geliyorlar. Ne zaman ülkedeki bir sorun gündeme gelse, hemen üzerini kapamak adına gündemi değiştirecek bir şey buluyorlar. Yıllardır aynı yolu izlediler. Fakat halk artık her şeyin farkında. Gündemi de değiştirseniz, üzerini de kapasanız, çıkıp ekranlara naralarda atsanız artık halk bilinçlendi. İnsanların aklıyla oynayamayacaksınız” dedi.

Ankara - Anka