İmamoğlu: Cumhurbaşkanından kendi işlerine konsantre olmasını talep ediyorum

Ekrem İmamoğlu, Cumhurbaşkanı’nın “Başkanın buralardaki (belediyede) hareket kabiliyeti Meclis'tir, komisyonlardır. Buralarda gerekli olan desteği sağlayamadığı sürece istediği gibi adım atamaz” değerlendirmesine "Benim her zaman tavsiyem başta Sayın Cumhurbaşkanı ve devlet iradesini temsil eden anlayışın kendi işlerine konsantre olmalarını talep ediyorum ve öneriyorum." sözleriyle cevap verdi.

Cumhuriyet Halk Partisi’nin İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, tekrarlanacak seçime 10 gün kala projelerini anlattığı bir basın toplantısı düzenledi.

“Kaybedenler sonucu hazmedemedi”

Ekrem İmamoğlu’nun “Kentsel Gelişim Toplantısı” konuşmasından önemli bölümler:

“23 Haziran seçimi normal bir seçim değildir. Hak gaspları ile dolu olağanüstü bir seçimdir. Normal seçimler 31 Mart’ta yapılıp sonuçlanmıştır. 31 Mart seçimini kaybedenler bu sonucu hazmedememişlerdir ve 16 milyon insanın hakkını gasp etmişlerdir… Herkes iyi bilsin ki 23 Haziran seçimleri sadece iki rakibin mücadelesi değildir. Bu seçimin kendi nefsinin peşine düşenlerle milletin hakkını arayanların mücadelesi olduğunu kimse unutmamalıdır.”

“Ulaşım sorunu ile baş edecek enerjim var”

“Trafik çilesi de hızlı çözümlememiz gereken bir alan. Ulaşımı yönelik çok sayıda proje gündeme geldi. Bunlar içinde başarılı, başarısız ve israflısı var. Ulaşım sorunu her geçen gün daha kötüye gidiyor. İstanbul’da ulaşım sorunu ile baş edecek enerjimiz var. İlk işimiz bizim metro olacak. 2014 hatırlayın her yerde metro dediler. Ne oldu biliyor musunuz? 5 yılda sadece 30 kilometre açabildiler. Her seçim dönemi aynı ilçelere metro vaadi vermekten sıkılmıyor musunuz?”

“Ulaşımı yeniden düzenleyeceğiz”

“Deniz ulaşımını yüzde 8’den yüzde 3’e düşürmüş durumdalar. Tuzla’dan Büyükçekmece’ye iskeleler açacağız. İDO’yu neredeyse iflas noktasına kadar götürdüler. Ulaşımı para kazanmak için değil, halkın ihtiyaçlarını karşılamak için yeniden düzenleyeceğiz. Kentin trafiğinin yoğun olduğu saatlerde yük boşaltmanın saat kuralı getireceğiz. Boğaz Köprüsü’nden geçişlerde taksi ve dolmuşlardan ücretlerden ücret alınmaması için çalışma yapacağız.”

“5 yıl içinde musluktan su içilecek”

“5 yıl içerisinde İstanbullular musluktan tertemiz su içebilecek. İSKİ, bugün bunun mümkün olduğunu iddia ediyor. Peki ben de buradan soruyorum sizlere. Hanginiz bugün suyu musluktan içiyor, diğer Avrupa’nın büyük kentlerinde olduğu gibi? Biz, bunu başaracağız ve 4 kişilik bir ailenin haftada iki damacana su tükettiğini varsayarsak, yıllık yaklaşık 1000 lira tasarruf etmesini sağlayacağız.”

“İstanbul dünyanın en çok ziyaret çeken ilk 3 metropolü arasına girecek”

“Londra, Paris, New York gibi şehirler kendi nüfuslarının iki katı turiste sahipken İstanbul kendi nüfusunun 3’te 2’si kadar turiste ev sahipliği yapıyor. Bizim neyimiz eksik. Aksine fazlamız var. Turizm sektörü, yıllardır sahipsiz, dertlerine kulak veren, çözüm arayan, yanlarında duran bir yetkiliye ulaşamamaktan yorgun düşmüş. Ortak aklı harekete geçirip ilk iş olarak ‘Turizm Master Planı’nı hazırlayacağız. İstanbul dünyanın en çok ziyaret çeken ilk 3 metropolü arasına girecek.”

Cumhurbaşkanı'na cevap: Her şey tıkır tıkır işler hiç endişeleri olmasın

Ekrem İmamoğlu “Kentsel Gelişim Çözümleri” konuşmasının ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın İstanbul ve Ankara ile ilgili söylediği “Başkanın buralardaki hareket kabiliyeti Meclis'tir, komisyonlardır. Buralarda gerekli olan desteği sağlayamadığı sürece istediği gibi adım atamaz. Sen doğru bir iş yapmadığın zaman tabii ki seni çalıştırmayacak. İşin aslı bu.” sözleri soruldu. İmamoğlu şöyle yanıtladı:

Benim her zaman tavsiyem başta Sayın Cumhurbaşkanı ve devlet iradesini temsil eden anlayışın kendi işlerine konsantre olmalarını talep ediyorum ve öneriyorum. Ülkemizin konuları zor ve önemli, o konulara yoğunlaşmaları bence çok daha faydalı olacaktır. Nasıl ki seçimden önce yapamazsınız, hesap yapmayı bilmiyorsunuz demelerine rağmen, talimatını verdiğimiz indirim kararlarına oy birliği ile katılıyorlarsa yani günün sonunda bizim hesap bilirliğimize inanıyorlar ve bu oy birliğine dönüşebiliyorsa bu demokrasinin gücüdür. Her şey tıkır tıkır işler hiç endişeleri olmasın. Demokrasi her şeyin ilacıdır.