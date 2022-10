Kılıçdaroğlu: Kavga değil huzur istiyoruz

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, TBMM CHP Grup Toplantısında konuştu.

Kılıçdaroğlu, “Bir şeyden bütün vatandaşlarımın emin olmasını isterim. Bizim kişisel bir hırsımız, merakımız yok. Biz bu ülkenin büyümesi, kalkınması, her evde huzurun olması, Türkiye’de huzurun olması için mücadele eden bir partiyiz. Her annenin çocuğunu huzur içinde yatağına yatırdığı, işsiz evladına rahatlıkla iş bulabildiği bir Türkiye istiyoruz. Alın terinin karşılığını aldığı bir Türkiye istiyoruz. Huzur içinde yaşamak istiyoruz. Her türlü düşüncenin özgürce tartışıldığı, insanların düşüncelerini açıkladı diye hapse atılmadığı, tam tersine farklı düşüncelerinin Türkiye’nin önünü açtığı ve bu çerçevede hepimizin kucaklaştığı bir Türkiye istiyoruz. Kavga değil huzur istiyoruz. Toplumu ayrıştırmak değil, kucaklaşmak istiyoruz. Bizim hedefimiz bu” dedi.

Haber Merkezi