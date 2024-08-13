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13 AĞUSTOS 2024 SALI - YIL: 55

Meclis bu gölgeyi kaldırmalı

13 Ağustos 2024, Salı 19:47
Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanlığı Can Atalay’ın milletvekilliğinin düşürülmesi işleminin Anayasa Mahkemesince iptal edilmesini görüşmek üzere 16 Ağustos’ta Genel Kurulu olağanüstü toplantıya çağırdı. Toplantı talebi muhalefet partilerinden gelmişti.

Anayasa Hukukçusu Prof. Dr. İbrahim Kaboğlu, Anayasa Mahkemesi’nin (AYM), Can Atalay hakkındaki son karararını değerlendirirken, “Meclis bu vesileyle kendi anayasa dışılığını gidererek kendini aklayacak bir tavra girmeli, çünkü Yargıtay 3. Ceza Dairesi’nin anayasal açıdan geçerli olmayan kararını okutmakla Meclis kendisine gölge düşürmüştür. Bizzat Meclis  Başkanlığı kendini anayasa dışına itmiştir. Burada sorun Can Atalay sorunu değil, sorun TBMM’nin anayasanın biricik muhatabı olan Anayasa’nın üstünlüğüne saygı gösterip göstermediğidir. Bu hafta bunun için bir vesile olacaktır” dedi.

Ankara - Anka

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