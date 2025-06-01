Sandıkta kaybettiler - Hukuksuz operasyon yapıyorlar

CHP Genel Başkan Yardımcısı Zeliha Aksaz Şahbaz, partisinin belediyelerine yönelik dört ayrı soruşturmaya ilişkin, ‘’İstanbul Cumhuriyet Savcısı ülkenin her yerinde operasyon yapıyor. Sandıkta kaybettiklerini, hukuksuzca teslim almak için siyasî operasyonlar devam ediyor” ifadelerini kullandı.

5 belediye başkanı gözaltında - İstanbul'daki yolsuzluk soruşturmalarında 30 şüpheli gözaltına alındı

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek de, CHP’li belediyelere yönelik operasyonlara ilişkin, “Seçilmiş belediye başkanlarımız ve yöneticilerimiz, siyasî intikam mekanizmasının yeni hedefi oldu” ifadesini kullandı. Zeybek, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının CHP’li belediyelere yönelik dört ayrı soruşturma kapsamında başlattığı operasyona sosyal medya hesabından tepki gösterdi. Zeybek, şunları kaydetti: “Halkın iradesini teslim etmeyeceğiz. Seçilmiş belediye başkanlarımız ve yöneticilerimiz, siyasî intikam mekanizmasının yeni hedefi oldu. Zorbalık kazanmayacak. Halkın iradesine, sandığa ve demokrasiye karşı yapılmış organize saldırılar, kumpaslar bozulacak. Tüm belediye başkanlarımız ve yöneticilerimizle dayanışma içindeyiz. Adaleti mutlaka sağlayacağız.”

Belediyeleri siyasî operasyonlarla ele geçirmek istiyorlar

CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, CHP’li belediyelere yönelik yeni operasyona, “Sandıkta kazanamadıkları belediyeleri siyasî operasyonlarla ele geçirmek istiyorlar. Milletin iradesini gasbetmek isteyenler bunun hesabını er ya da geç sandıkta halkımıza verecektir” ifadeleriyle tepki gösterdi.

Ağbaba, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “dalga dalga operasyon, dalga dalga hukuk- suzluğun devam ettiğini” belirterek, “Şafak vakti ‘Beşinci dalga’ denilerek İstanbul ve Adana’da 5 belediye başkanımızın, önceki dönem milletvekilimiz Aykut Erdoğdu’nun da aralarında bulunduğu 47 kişi gözaltına alındı. Sandıkta kazanamadıkları belediyeleri siyasî operasyonlarla ele geçirmek istiyorlar. Milletin iradesini gasbetmek isteyenler bunun hesabını er ya da geç sandıkta halkımıza verecektir” ifadelerini kullandı.

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İBB operasyonu genişliyor

İBB’ye 5. dalga operasyon: 5 ilçe belediye başkanı dahil 47 kişi hakkında gözaltı kararı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik yürütülen “yolsuzluk” iddialı soruşturma kapsamında, 5. dalga operasyon başladı.

4 farklı soruşturmada, aralarında Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün, Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hakan Bahçetepe, Avcılar Belediye Başkanı Utku Caner Çaykara, Adana Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar, Adana Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin, İBB Genel Sekreter Yardımcısı Erdal Celal Aksoy, CHP PM üyesi Baki Aydöner ve eski CHP Milletvekili Aykut Erdoğdu’nun da yer aldığı 47 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.