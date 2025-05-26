Bu kafayla Türkiye’de işler kötüye gider

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, TBMM deki HSK seçimlerinde Anayasa ihlâli yaşandığını söyleyerek, “Komisyondan Genel Kurul’a gönderilen isimleri üçüncü turda basit çoğunluk oylaması ile oyladılar ve geçirdiler. Açık Anayasa ihlâli. Şimdi ‘Anayasa bir kere delinmekle bir şey olmaz’ demeyin, o yüzden zaten memleketin bir türlü başı dertten kurtulmuyor. ‘AİHM kararlarına uymam, AYM kararlarına uymam…’ Bu zihniyet yüzünden ülke yıllarca yüksek bedel ödedi, yüksek enflasyona mahkûm kaldı” dedi.

Türkiye’de çok büyük bir hukuk ve adalet krizi olduğunu, söyleyen Babacan, “Sürekli hukuk, adalet vurgusu yapıyoruz. ‘Anayasa’ya uyulmuyor’ diyorum, feryat ediyorum, ‘Anayasa Mahkemesi’nin kararlarına uyulmuyor, AİHM kararlarına uyulmuyor, bu büyük bir felakettir, ‘işime gelmiyor uymam’ derseniz, yarın bu ülkenin başına büyük felaket açılır; sürekli uyarıyorum bu konuda” şeklinde konuştu. İstanbul - Sedat Serdar

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