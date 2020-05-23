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23 MAYIS 2020 CUMARTESİ - YIL: 51

Sorunlar sun’i gündemlerle bastırılmaya çalışılıyor

23 Mayıs 2020, Cumartesi 00:08
SP Milletvekili Abdulkadir Karaduman, ülkede sorunların görmezden gelindiğini, her gün farklı bir türüne rastlanan sun’Î gündemlerle bunun bastırılmaya çalışıldığını belirtti.

FATİH KARAGÖZ - ANKARA

Saadet Partisi Konya Milletvekili Abdulkadir Karaduman, Meclis’te düzenlediği basın toplantısı düzenledi. Konuşmasında birlik ve beraberliğe ihtiyaç duyulan bir dönemden geçtiğimizi belirten Karaduman,  “Aylardan beri hepimizin en önemli gündem başlığı Koronavirüs salgını olmuştur. Salgın halen ülkemizi ve dünyayı etkilemeye devam etmektedir. Salgın sürecinden etkilenen işçiler, öğrenciler, esnaflarımız, çiftçilerimiz bugün çeşitli problemlerle karşı karşıya kalmaktadırlar. Bu problemler ne yazık ki görmezden geliniyor, her gün farklı bir türüne rastladığımız suni gündemlerle bastırılmaya çalışılıyor. İktidar çay üreticisinin, limon üreticisinin, kepenk kapatmak zorunda kalan esnafın, işsiz kalmış milyonlarca vatandaşın feryatlarına cevap veremediği her an için muhalefet partilerine nefret dolu cümlelerle yüklenmek için aniden sun’î bir gündem üretebiliyor. Ama bu yöntem artık eskidi. Sun’î gündemlerle gerçek problemleri gizlemek mümkün değildir; halkımız da biliyor ki; “kadayıfın altı yandı!” İktidar sun’î gündemler üretmekten vazgeçmeli, vatandaşın problemlerini çözmek için çalışmalıdır” dedi. 

İktidar nefret dilini normalleştirdi

İktidarın “darbe” söylemlerinin de sun’î bir gündem olduğunu söyleyen Karaduman, şunları ifade etti: “Eğer bir darbe riski varsa bunun konuşulacağı yer televizyonlar ya da sosyal medya değil, mahkemelerdir. Darbe riskini oluşturan faktörleri ortadan kaldırma yetkisine sahip olan İktidar, buna rağmen ülke gündemini darbe söylentileriyle meşgul edebiliyor. Oysa iktidar makamı, icra makamıdır; İktidar; yöneticisi olduğu halka karşı sorumlulukla hareket etme makamıdır. İktidar; ne olursa olsun konumunu muhafaza etme, her şeye rağmen yönetme yetkisini elinde bulundurmak için ısrarcı olma makamı değildir. Kaldı ki iktidar; herhangi bir gerekçeye dayandırarak yönetmekle mesul olduğu toplum kesimlerini birbirinin düşmanı haline getirecek kin ve nefret dilini normalleştiren bir makam asla değildir.”

Karşı sesler susturuluyor

“2020 dünya mutluluk raporuna göre dünya ülkeleri arasında 93’üncü sıradayız. Aynı rapora göre son 3 yılda 14 sıra birden gerilemişiz” diyen Karaduman, şöyle devam etti: “Bugün asıl problem gençlerin ücretsiz eğitim istiyor oluşu değildir, bugünün gerçek problemi gençlerimize “başka ülkenin vatandaşı olabilme” hayali kurduran olumsuz ortamı var eden yanlış politikalardır. Bugün asıl problem bir gazetecinin mesleğini yapmaya çalışması ya da bir vatandaşın sosyal medya vasıtasıyla düşüncesini dile getirmeye çalışması değildir, bugünün gerçek problemi ücret karşılığında vatandaşa hakaret eden, tehditler savuran, iktidara her şartta yandaşlık yapmakla görevlendirilmiş sanal veya gerçek kişilerdir(...) Bugün asıl problem öğrencilerin sınav tarihleri için yaptıkları itiraz değildir, asıl problem, konu belirli bir kesimin çıkarı olunca başka hiçbir konuyu önemsemeyen kesin, kati ve şaşmaz tutumdur. Problem, koronavirüs salgınından dolayı evine ekmek götüremeyen tır şoförünün isyanı değildir, asıl problem tır şoförünü gözaltına aldıran, bütün karşı sesleri susturabilmek için son derece titiz çalışan mekanizmanın işleyişidir.”

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