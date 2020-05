Almanya camilerinde ilk teravih kılındı, New York’ta ibadethaneler açılıyor

Almanya’da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sebebiyle ibadete bir süre ara verilen camilerin bazılarında, belirli kurallar çerçevesinde bu yılın ilk teravih namazı kılındı.

Ülke genelinde camilerde 9 Mayıs’tan itibaren sıkı kurallar getirilerek sabah, öğle ve ikindi vakitlerinde namaz kılınmasına izin verilmişti. 10 hafta aranın ardından ilk akşam namazı ile bu yıl ramazan ayının ilk teravih namazı eda edildi. Böylece kurallara uyulması şartıyla camilerde cemaatin birlikte bütün vakit namazlarının yanı sıra, teravih ve bayram namazını kılmasına izin verilmiş oldu. Namazdan önce camide yere sosyal mesafe kuralını gösteren bantlar yapıştırıldı. Cami girişinde cemaatin irtibat bilgileri kayıt altına alındı. Dezenfektan ile ellerini dezenfekte eden cemaat, girişte verilen maskeleri takarak namazlarını kıldı. Ülke genelinde camilerde 9 Mayıs’tan itibaren sıkı kurallar getirilerek sabah, öğle ve ikindi vakitlerinde namaz kılınmasına izin verilmişti.

***

New York’ta ibadethaneler açılıyor

New York Valisi Andrew Cuomo, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sebebiyle iptal edilen dini ibadetlerin en fazla 10 kişinin katılımıyla tekrar başlayabileceğini söyledi.

Cuomo, düzenlediği basın toplantısında, sosyal mesafeye dikkat edilmesi ve maske takılması koşuluyla ibadetlere 10 kişiyle yeniden başlanabileceğini belirtti. New York’ta son 24 saatte 112 kişinin Kovid-19 sebebiyle can verdiğini söyleyen Cuomo, salgının yüzde 27 ile en fazla düşük gelirli aileleri etkilediğini, genel ortalamanın ise yüzde 19 olduğunu ifade etti. ABD genelinde ise vak’a sayısı 1 milyon 576 bini geçti, 93 bin 858 kişi öldü. New York - aa