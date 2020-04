Avustralya Başbakanı: Mübarek olsun

Avustralya Başbakanı Scott Morrison, farklı dillerde yayınladığı Ramazan mesajında, ülkede yaşan Türklerin Ramazanını Türkçe mesajla tebrik etti.

Başbakan Morrison’un mesajında, “Mübarek Ramazan ayı, bütün dünyadaki Müslümanlar için özel fedakârlık sürecidir. Bu ay, derin düşünce ve yenilenmenin yanı sıra oruç ve duâ zamanıdır.” ifadeleri kullanıldı.

Yeni tip koronavirüs tedbirleri sebebiyle Müslümanların Ramazanı ve iftarları evde sadece beraber yaşadığı kişilerle yapmak durumunda olduğunu hatırlatan Morrison, şunları kaydetti:

“Sizin gibi ben de camilerin açık olmasını isterdim. Kutsal zamanlarda ibadet yerlerinin açık olmasını isterdim. Sizi temin ederim ki yine her yerin açılacağı zaman gelecek. Morrison, şu değerlendirmelerde bulundu: “Ümit ediyorum ki Avustralya’da yaşayan Müslümanlar bu zor zamanlarında inançlarından, ailelerinden, toplumlarından ve dayanışma içinde oldukları birbirlerinden güç alırlar. Avustralya’nın her yerindeki Müslümanlara, örnek davranışlarından, toplum içindeki liderliklerinden dolayı yaptıkları her şeye teşekkür etmek istiyorum.”