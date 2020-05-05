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5 MAYIS 2020 SALI - YIL: 51

Kâbe’de ezanlar susmuyor

05 Mayıs 2020, Salı
Küresel koronavirüs salgınının gölgesindeki Mescid-i Haram minarelerinin yüksek sesi onlarca yıldır Müslümanların kulaklarından bir gün dahi eksik olmadı.

Küresel koronavirüs salgınının gölgesindeki Mescid-i Haram minarelerinin yüksek sesi onlarca yıldır dünyanın muhtelif köşelerindeki Müslümanların kulaklarından bir gün dahi eksik olmadı. Şarku’l Avsat’ın haberine göre, Mescid-i Haram müezzinlerinin Kâbe’ye girişleri ve yapmaları gereken vazifeler, önceden planlanmış bir program dahilinde dakik bir protokole göre yürütülüyor. Kabe’ye giriş ve yapılması gerekenler hakkında önceden yapılan planlama dahilinde, her vakit için asil bir müezzinin yanında bir ihtiyat müezzini bulunuyor ve müezzinler her yöne barış ve huzur taşıyan Hicaz makamında ezan okuyorlar.

BARIŞ ÇAĞRISI

İmamlar ve Müezzinler İdaresi Genel Müdürü Muhammed Hayyat, Harem-i Şerif müezzinliğinin salgına rağmen herhangi bir kesintiye uğramayan barış çağrısını semalara yükseltmeye devam ettiğini belirtiyor. Hayyat, “Müezzinlik ezanların başlangıç noktası ve imamların ardından tekrar etme yeri olarak kabul edilir. Sesin herhangi bir kesintiye uğramamasını sağlamak, Mescid-i Haram imamlarını takip etmek, namaz kılmak ve duyuru yapmak için müezzinlik her türlü entegre cihaz sistemine ve fiziki imkânlarla donatılmış durumdadır. Müezzinlik şu anda genişletme çalışmalarının tamamlanmasına kadar geçici yeri olan Mes’a’da bulunuyor. Çalışmalar tamamlandıktan sonra Kâbe’nin tavaf avlusunun güneyindeki asıl yerine taşınacak” dedi.

ALTI MÜNAVEBELİ EZAN

Hayyat, “Ezanlar Hicaz makamına göre okunuyor. Müezzinler ‘ilk fecir ezanı, sabah namazı için ikinci ezan, öğlen, ikindi, akşam ve yatsı ezanları’ şeklinde altı münavebeli olarak ezan okuyorlar” ifadelerini kullandı.

Hayyat, Mescid-i Haram’ın 24 müezzini olduğunu, görevli müezzinin ezan vaktinden bir saat önce müezzinliğe girmekle yükümlü olduğunu söyledi. Her bir namaz için bir müezzin, bir mülâzım, bir ihtiyat müezzini bulunduğunu, müezzinin ezan okuyup, kamet getirip, namaza başlangıç tekbiri (ihram tekbiri), rükû ve secde tekbirlerini ve namazdan sonra Hz. Peygamber’e (asm) salât ve selâm (teslimat) getirmekle yükümlü olduğunu ifade etti. Mülâzıma gelince, elektronik olarak cenaze ünitesine bağlı olan müezzinliğin içindeki cenaze ekranı aracılığıyla cenaze hakkındaki bilgilere ulaştığı ve cenaze namazları için yaptığı duyuruda bu ekrandan edindiği bilgiye göre davrandığını belirtti. İhtiyat müezzininin ise müezzine veya mülâzıma herhangi bir şey olması durumunda onların yerine vazifeyi üstlenen görevliler olduğunu ifade etti.

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