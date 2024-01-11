Recep, Şaban ve Ramazan... Mukaddes ''Üç Aylar'' yarın başlıyor

11 Ocak 2024, Perşembe 16:48
Manevi yoğun atmosferi ve rahmet tecellilerinin coşkunluğuyla Müslümanlara Dini hissiyat ve ibadet yoğunluğu eşliğinde gündelik hayatlarını sorgulama, yenileme ve zenginleştirme fırsatı sunan 'Üç Aylar'da, Regaip, Miraç ve Berat Geceleri ile Kadir Gecesi gibi özel geceler yer alıyor.
Leyle-i Regaib: Hz. Risaletin bir cihette âlem-i şehadete teşrifi
Bakiye bir çağrı: Regaib Gecesi
Manevîyat mevsiminin manevî nevruzu
Üçü bir arada…
Üç ayların başlangıcını müjdeleyen Regaip Gecesi bu gece idrak edilecek.
Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed'in -Aleyhissalatu Vesselam- Allah'ın huzuruna yükseldiği gece Miraç Gecesi'nin 6 Şubat'ta ve "Ramazanın Müjdecisi" Berat Gecesi'nin 24 Şubat'ta idrak edilmesinin ardından "On Bir Ayın Sultanı" olan Ramazan ayı 11 Mart'ta başlayacak.
Kur'an-ı Kerim'de "Bin aydan daha hayırlı" olduğu bildirilen Kadir Gecesi de Ramazanın 27. gecesi olan 5 Nisan'da idrak edilecek ve Müslümanlar 10 Nisan'da Ramazan Bayramı'nı karşılayacak.
AA
Okunma Sayısı: 110
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.