Recep, Şaban ve Ramazan... Mukaddes ''Üç Aylar'' yarın başlıyor

Manevi yoğun atmosferi ve rahmet tecellilerinin coşkunluğuyla Müslümanlara Dini hissiyat ve ibadet yoğunluğu eşliğinde gündelik hayatlarını sorgulama, yenileme ve zenginleştirme fırsatı sunan 'Üç Aylar'da, Regaip, Miraç ve Berat Geceleri ile Kadir Gecesi gibi özel geceler yer alıyor.

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