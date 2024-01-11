Bakiye bir çağrı: Regaib Gecesi

Bu Gece Regaib Gecesi

Yarın 01 Recep 1445. Bu gece ise Regaib Gecesi. Üç Ayların ilk gecesi oluyor. Yani şu fani dünyada bizi bekaya çağıran, bize beka âleminden baki mücevheratla gelen, biten gün ve gecemizi bitmeyen gün ve geceyle değiştiren ve bakileştiren gece! Bu gece dualar inşallah makbuldür.

Hadislerden bir demet:

*“Kul üç defa ‘Ya Rabbi’ derse Cenab-ı Allah icabet eder. Der ki: ‘Buyur kulum! İste! Dileğin verilecektir!”

* “Bir kul secdeye varır da üç defa “Yarabbi beni affet” derse, başını secdeden kaldırmadan affolunur.“

*“Her kim günahtan tevbe ile istiğfara devam ederse, Yüce Allah o kimseyi dünyevi ve uhrevi her darlıktan kurtarır, her gamdan, her kederden azat eder, onu ummadığı yerden rızıklandırır.”

*“Bir kimse üç defa “Estağfirullahel azim ellezi lailahe illahü el hayyel kayyume ve etübü ileyh” derse, eğer günahı denizin köpüğü kadar olsa, semada ki yıldızların adedi kadar olsa affolunur.”

*“Her kim “Sübhanellahi vebi hamdihi ve estağfirullah ve etübü ileyh” derse, söylediği gibi yazılır, arşa asılır. İşlediği günah bunu arşdan gidermez. Nihayet getirmiş olduğu istiğfar mühürlü oluğu halde, Rabbine kavuşur.”

Şu müjdelerin kadrü kıymetini anlamak bile bizim için bulunmaz devlettir!

Bu Geceyi Değerlendirelim

Bediüzzaman Hazretleri talebelerine Leyle-i Regaib geldiğinde tebrikler yazardı. Bu tebrikler Risale-i Nur’un çeşitli yerlerinde kayıtlıdır. Bu tebriklerde Leyle-i Regaibin manası ile ilgili önemli ipuçları mevcuttur.

Bazı tebrikleri hem bu geceyi tebrik etmek, hem de manasını anlamak için paylaşalım:

“Sizin, bu mübarek şuhur-u selâse ve içindeki kıymettar leyâli-i mübarekeleri tebrik ediyoruz. Cenab-ı Hak, her bir geceyi sizin hakkınızda birer leyle-i Regaib ve leyle-i Kadir kıymetinde size sevap versin. Âmin.”1

Seksen küsur sene bir ömr-ü maneviyi sizlere kazandıracak olan şuhur-u selâse-i mübarekeyi ve bilhassa bu geceki Leyle-i Regaibi tebrik ediyoruz.2

“Seksen küsur sene manevi ve bâki bir ömrü kazandırmak sırrını taşıyan şuhur-u selâsenizi ve Leyle-i Regaibinizi bütün ruhumla tebrik ediyorum.”3

Bu gecenin kıymetini ölçmek için dünyevi ölçekler yetersiz kalır. Üç ayların hemen her gecesinde, bilhassa böyle mübarek gecelerde seksen küsur senenin feyzi ve bereketi vardır.

Üç aylara böyle bir yüksek feyizle girmek, üç aylardan alacağımız yüksek bereketin de müjdecisi hükmündedir. Kur’ân, Sekine, Cevşen, Risale-i Nur gibi ibadet ve tefekkür gücü yüksek eserlerden bu gece fazlaca okuyalım.

Mekke’nin Fetih Yılı

Bugünün bir diğer önemi de, Mekke’nin Fethinin yıl dönümü olmasıdır. 630 yılında Hicretin 20. Yılında Ramazan’ın 8’inde Mekke Fethedildi. Mekke kılıç kullanılmadan fethedildi.

Biz 1437 sene sonra bugün Filistin’imize el uzatamadık. Çoluk çocuk ağlıyor, kavruluyor orada. Bunun hesabı bize nasıl gelecek; bilmiyoruz. Ama en azından dua edelim. Allah’ın Müslümanlara güç vermesi için. Şehitlerimizi Cennete alması için. Bizi affetmesi için.

Bu gece sınırlarımızı aşalım. İsteyelim. Dua edelim. Duada sınır tanımayalım. Rabbimiz buyuruyor ki: “Kullarım sana beni sorarlarsa bilsinler ki, şüphesiz ben onlara yakınım! Bana dua edildiğinde dua edenin duasına cevap veririm. Şu halde onlar da benim davetime uysunlar ve bana iman etsinler ki, doğru yolu bulsunlar.”4

Leyle-i Regaibinizi tebrik ederim.

Dipnotlar:

1- Kastamonu Lahikası, s. 88

2- Kastamonu Lahikası, s. 154

3- Kastamonu Lahikası, s. 260

4- Bakara Suresi: 186