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12 ARALIK 2023 SALI - YIL: 54

3 kişi tutuklandı

12 Aralık 2023, Salı 12:58
Süper Lig'de dün akşam yapılan MKE Ankaragücü-Çaykur Rizespor maçının sonunda hakem Halil Umut Meler'e saldıran, aralarında Ankaragücü Kulübü Başkanı Faruk Koca'nın da bulunduğu 3 kişi tutuklandı.

MKE Ankaragücü Kulübü Başkanı Koca, 1-1 berabere kaldıkları Çaykur Rizespor maçının ardından hakem Halil Umut Meler'e yumrukla saldırdı, darbeyle yere düşen Meler bazı kişilerce de tekmelendi.

Maç sonrası sahaya inerek maçın hakemine şiddet eylemine karışan tüm şüpheliler ile sahaya inen taraftarlar hakkında, "6222 Sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanuna aykırılık" ve "kamu görevlisini yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle yaralama" suçlarından Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldı.

Olayın ardından hastaneye giden Koca, emniyet güçlerinin gözetiminde hastanede tedavi gördü. Ardından gözaltı işlemleri hastanede yapılan ve ilk ifadesi hastanede alınan Koca, Ankara Batı Adliyesine sevk edildi.

Faruk Koca'nın da arasında bulunduğu 3 şüpheli tutuklandı

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, MKE Ankaragücü-Çaykur Rizespor maçının hakemi Halil Umut Meler'e saldırıya ilişkin Ankaragücü Başkanı Faruk Koca'nın da arasında bulunduğu 3 şüphelinin tutuklandığını bildirdi.

Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, maç sonrası sahaya inerek maçın hakemine şiddet eylemine karışan tüm şüpheliler ile sahaya inen taraftarlar hakkında "6222 Sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanuna aykırılık" ile "kamu görevlisini yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle yaralama" suçlarından Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldığını hatırlattı.

Bakan Tunç, "Şüpheliler F.K, Ş.Y. Ş. ve K.Ç, Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığımızca alınan ifadelerini müteakip sevk edildiği Ankara Batı Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince 'kamu görevlisini yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle spor alanında kırık oluşacak şekilde yaralamak' suçundan tutuklanmıştır. Görüntü analizlerinden maç bitiminde sahaya indikleri tespit edilen şüpheliler R.K, Ö.O.Ü. ve V.D. hakkında da 6222 Sayılı yasa uyarınca adli kontrol kararı talep edilmiştir. Soruşturmaya titizlikle devam edilmektedir." ifadelerini kullandı.

Bakan Tunç: Hakemlere yönelik bu tür saldırıları kabul etmemiz mümkün değil

Meclis'te gazetecilerin sorularını yanıtlayan Tunç, dün akşam MKE Ankaragücü-Çaykur Rizespor maçının hakemi Halil Umut Meler'e yönelik saldırıya ilişkin açıklamalarda bulundu.

Spor sahalarında görmek istemedikleri, çok üzüntü veren hadiseler gerçekleştiğini dile getiren Tunç, hakemlere yönelik bu tür saldırıları kabul etmelerinin mümkün olmadığını vurguladı.

Hakeme yönelik çok çirkin bir hareket yapıldığını belirten Tunç, olaydan hemen sonra gereken adli soruşturmayı başlattıklarını söyledi.

Saldırı girişiminde bulunanlar hakkında Cumhuriyet Başsavcılığının tutuklamaya sevk kararının ardından Ankara Batı Sulh Ceza Hakimliğinin tutuklama kararını verdiğini aktaran Tunç, "Sahaya inen ve görüntülerden tespit edilen kişiler hakkında da çalışmalar devam ediyor. Onlarla ilgili de adli kontrol kararı verilen kişiler var." diye konuştu.

Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesi Kanunu ve TCK'nın ilgili kanunlarını anımsatan Tunç, "Kasten yaralama ve kamu görevlisine karşı kasten yaralama var. Ayrıca kırık meydana geldiği için bunlar cezada artırım ve tutuklama nedenleri olarak Sulh Ceza Mahkemesinin takdiri. Tutuklama kararları gerçekleştirildi." şeklinde konutu.

Tunç, görüntülerin incelendiğini, soruşturmanın çok yönlü devam ettiğini, konuyu yakından takip ettiklerini söyledi.

Soruşturma kapsamında 3 kişi daha gözaltına alındı

Hakeme saldırıda bulunan ve dün akşam saatlerinde gözaltına alınan K.Ç. ve Ş.Y.Ş. de Ankara Batı Adliyesine getirildi. Bu arada, soruşturma kapsamında 3 kişi daha gözaltına alındı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü çevik kuvvet ve spor şubesi ekipleri, Sincan'daki Batı Adliyesi çevresinde geniş güvenlik önlemi aldı.

Faruk Koca'nın ifadesi ortaya çıktı

Hakimlikteki ifadesinde, üzerine atılı suçlamaları kabul etmeyen Faruk Koca, şu savunmayı yaptı:

"Hakemin verdiği yanlış kararlar ve tahrik edici davranışlarından dolayı bu olay gelişmiştir. Benim amacım hakeme sözlü tepki gösterip, yüzüne tükürmekti, bu esnada hakemin yüzüne bir tokat attım. Benim atmış olduğum tokat kırığa sebebiyet vermez. Benim atmış olduğum tokattan sonra hakem yaklaşık 5-10 saniye ayakta durdu. Daha sonra kendisini yere attı. Kalp rahatsızlığım bulunması sebebiyle de beni olay yerinden hemen uzaklaştırdılar. Ben bunun dışında gerçekleşen hiçbir olaydan haberdar değilim."

AA

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