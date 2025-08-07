Hollanda'da 2-1 kaybeden Fenerbahçe turu İstanbul'da arayacak

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu ilk maçında Hollanda'nın Feyenoord ekibine deplasmanda 2-1 kaybeden Fenerbahçe, turu İstanbul'a bıraktı.

De Kuip Stadı'nda oynanan müsabakaya tutuk başlayan Fenerbahçe, ilk 20 dakikalık bölümde rakip kaleye gitmekte zorlanırken bu bölümde kalesinde golü gördü.

Mücadelenin 18. dakikasında Fred, Steijn'in kafa vuruşunda topu çizgiden çıkardı. Bu pozisyonun devamında Fenerbahçe savunması meşin yuvarlağı uzaklaştırmakta zorlanırken, ceza sahası dışında topla buluşan Timber, Fred'i geçip sert vurdu, Mert Müldür'e de çarpan top köşeden filelere gitti.

Karşılaşmanın 41. dakikasında sarı-lacivertliler En-Nesyri'yle golü bulurken, İrfan Can Kahveci'nin bu pozisyonda ofsaytta olması sebebiyle gol geçerlilik kazanmadı.

İlk yarıya oranla ikinci yarıda topa daha çok sahip olan Fenerbahçe, aradığı golü 86. dakikada buldu. Feyenoord savunmasının uzaklaştıramadığı topu ceza sahası içinde alan Sofyan Amrabat, düzeltip çok sert vurdu. Üst direğe de çarpan top ağlara gitti.

Müsabakanın son dakikalarında ise Feyenoord tekrar öne geçti. 90+1. dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Moussa, kafayla meşin yuvarlağı filelere göndererek skoru 2-1 yapan isim oldu.

Fenerbahçe, rövanş müsabakasında 12 Ağustos Salı günü Feyenoord'u Chobani Stadı'nda konuk edecek. Turu geçen ekip, Benfica-Nice eşleşmesinin kazananıyla play-off turunda karşı karşıya gelecek.

İlk yarı

18. dakikada soldan kazanılan korner atışını Hwang kullandı. Bu futbolcunun penaltı noktasına gönderdiği ortada Steijn'in kafa vuruşunu Fred çizgiden çıkardı.

19. dakikada Feyenoord golü buldu. Fenerbahçe savunmasının uzaklaştırmak istediği topu ceza sahası dışında kontrol eden Timber, Fred'i geçtikten sonra sert vurdu. Mert Müldür'e de çarpan top, köşeden filelere gitti: 1-0,

41. dakikada Fenerbahçe gole yaklaştı. Ceza yayı önüne topla gelen Archie Brown, İrfan Can Kahveci'yi topla buluşturmak isterken meşin yuvarlak savunmaya çarpıp yine Brown'un önünde kaldı. Sol çaprazdan ceza sahasına giren bu futbolcunun vuruşunda kaleci Wellenreuther gole izin vermedi.

45+2. dakikada ceza yayı üzerinde kazanılan serbest vuruşta topun başına Steijn geçti. Bu futbolcunun vuruşunda meşin yuvarlak az farkla üstten dışarı çıktı.

Müsabakanın ilk yarısı Feyenoord'un 1-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı.

İkinci yarı

73. dakikada sol kanattan gelişen atakta Diarra'nın pasıyla ceza sahası sol çaprazında topla buluşan Bos'un şutunda meşin yuvarlak kaleci Wellenreuther'de kaldı.

86. dakikada Fenerbahçe beraberliği yakaladı. Sol kanattan gelişen atakta Brown'ın ceza sahasına yaptığı ortada Ahmedhodzic'in uzaklaştırmak istediği top Amrabat'ın önünde kaldı. Ceza sahası sol çaprazında meşin yuvarlağı önünde bulan Amrabat, rakibine rağmen sağ ayağıyla yaptığı düzgün vuruşta top üst direğe çarparak ağlarla buluştu: 1-1.

90+1. dakikada Bos'un sol iç kulvardan ceza sahasına yaptığı ortaya penaltı noktasının sağından kafayla vuran Moussa, meşin yuvarlağı uzak direğin dibinden ağlara gönderdi: 2-1.

Karşılaşma, 2-1 sona erdi.

Sezonun ilk golü Amrabat'tan

Fenerbahçe'de 2025-2026 sezonunun ilk resmi golü Sofyan Amrabat'tan geldi.

Müsabakanın 86. dakikasında rakip ceza sahasında topla buluşan Faslı futbolcu, çok sert bir vuruşla topu ağlara gönderirken skoru da 1-1 yapan taraf oldu.

Amrabat, geçen sezon Fenerbahçe formasıyla 2 kez gol sevinci yaşamıştı.

Yeni transferlerden yalnızca Archie Brown ilk 11'de forma giydi

Fenerbahçe'nin yeni transferlerinden Archie Brown, sarı-lacivertli formayla ilk resmi maçına çıktı.

Sezon başında takıma dahil olan İngiliz futbolcu, sarı-lacivertlilerin Portekiz kampında Portimonense, Uni Leiria, Al-Ittihad ve Benfica maçlarının yanı sıra İstanbul'daki Lazio mücadelesinde ilk 11'de sahaya çıkmıştı.

5 hazırlık maçında da Jose Mourinho tarafından ilk 11'de oynatılan Archie Brown, Feyenoord deplasmanında da maça 11'de başladı.

Semedo ve Duran ikinci yarıda

Fenerbahçe'nin yeni transferleri Nelson Semedo ve Jhon Duran, Feyenoord karşısında ikinci yarıda sahaya çıktı.

Müsabakanın 58. dakikasında teknik direktör Jose Mourinho, İrfan Can Kahveci'nin yerine Nelson Semedo'yu, Oğuz Aydın'ın yerine de Jhon Duran'ı oyuna dahil etti.

Her iki futbolcu da Fenerbahçe kariyerlerindeki ilk resmi maçına çıkarken Jhon Duran, Fenerbahçe tarihinde resmi maça çıkan ilk Kolombiyalı oyuncu oldu.

Fenerbahçe, Hollanda ekiplerine karşı 11. kez kaybetti

Feyenoord deplasmanında 2-1 mağlup olan Fenerbahçe, Hollanda temsilcileriyle oynadığı 25. maçında 11. kez kaybetti.

Sarı-lacivertliler, bugüne kadar Hollanda takımlarına karşı 9 galibiyet elde ederken 5 maç da beraberlikle sonuçlandı.

Feyenoord ile de beşinci kez karşı karşıya gelen Fenerbahçe, rakibine 3. kez kaybetti. 2002-2003 sezonunda UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda eşleşen iki takımın mücadelesinde Feyenoord sahasındaki maçı 1-0, İstanbul'daki mücadeleyi ise 2-0 kazanarak turu geçen taraf olmuştu.

İki takım 2016-2017 sezonunda UEFA Avrupa Ligi A Grubu'nda karşı karşıya gelmiş, Fenerbahçe rakibini hem deplasmanda hem de İstanbul'da 1-0'lık skorlarla geçmişti.

Jose Mourinho, Feyenoord'a karşı 3. kez yenildi

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, antrenörlük kariyerinde 6. kez rakip olduğu Feyenoord karşısında 3. yenilgisini yaşadı.

Portekizli teknik adam, 2016-2017 sezonunda Manchester United'ı çalıştırdığı dönemde, UEFA Avrupa Ligi grup aşamasında takımıyla, Feyenoord'a karşı 2 maça çıktı. Mourinho'nun takımı Manchester United deplasmanda 1-0 mağlup olurken, sahasındaki maçı 4-0 kazanmıştı.

Portekizli çalıştırıcı, İtalyan takımı Roma'yı çalıştırdığı 2021-2022 sezonunda, UEFA Konferans Ligi finalinde yine Feyenoord'a karşı sahaya çıkmıştı.

Mourinho'nun ekibi Roma, sahadan 1-0'lık galibiyetle ayrılarak kupayı kazanmıştı.

Tecrübeli çalıştırıcı, bir sonraki sezon Roma'nın başında bu kez UEFA Avrupa Ligi çeyrek finalinde Feyenoord'la karşılaştı. Roma ilk maçı 1-0 kaybederken, sahasında 4-1 kazanarak yarı finale yükselen taraf olmuştu.

Diarra ilk resmi maçına Türk takımına karşı çıktı

Feyenoord'un İstanbulspor'dan kadrosuna kattığı Gaoussou Diarra, yeni takımındaki ilk resmi maçına Fenerbahçe karşısında çıktı.

Hollanda ekibinin imza töreni için stadyuma helikopterle getirdiği Malili futbolcu, geçen sezon İstanbulspor forması altında 37 resmi maça çıkıp 17 gol atmıştı.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho: İkinci yarıda bu harika stat sessizliğe büründü

Oyuncularının gösterdiği performanstan dolayı çok memnun olduğunun altını çizen Mourinho, "Özellikle ikinci yarıda yaptığımız bazı hatalar dışında takımımdan çok memnunum. İkinci yarıda bu harika stat sessizliğe büründü. Karşımızdaki iyi takım sıkıntılar yaşadı. Dolayısıyla oyuncularımın performansından dolayı mutluyum." ifadelerini kullandı.

Oyuncu değişikliği konusunda elindeki opsiyonlar hakkında da konuşan Mourinho, şunları söyledi:

"Kulübede çok fazla defansif opsiyon vardı elimizde. Çağlar, Djiku, Efe, Levent Yusuf, Nelson gibi birçok savunma ağırlıklı oyuncu vardı. Cenk ve Jhon dışında kenarlarda oynayabilen ve oyuna hız katabilen oyuncu eksikliğimiz vardı. Ama ben bugün mutluyum, elimizde neyin eksik olduğunu konuşmanın adil olmayacağını düşünüyorum. Evimizde oynayacağımız maçta da bu kadroyla oynayacağız ve Talisca da eklenecek. Bugün oynayamayacak olmasına rağmen onu listeye yazdım. Çünkü biliyorum ki o rakibe zarar verebilir ve bize tur için yardımcı olabilir. Şu anda soyunma odasında son dakikada gelen golden dolayı üzüntü var ama öz güven de var. Bugün stadyumdaki atmosfer nasıl harikaysa, biz de kendi evimizde harika bir atmosfere sahip olabiliriz. Bir de ben kaybettiğim maçlardan sonra hakemleri eleştirmemle meşhurumdur ama bugünkü hakem harikaydı. Maçın kontrolünü elde tutmak için kartlarına başvurmadı. Çok üst seviye bir hakem performansı vardı."

"Bu takıma karşı oynadığım ikinci maçlarda hep kazanan oldum"

Portekizli çalıştırıcı, Amrabat'ın takımdan ayrılıp almayacağı konusuyla ilgili soruya, 'Yaz transfer döneminde çok fazla haber çıkar." cevabını verdi.

Kendisi hakkında da çok fazla iddianın ortaya atıldığını söyleyen Mourinho, "Benim için de günde 23 saat telefonla konuştuğum, 500 oyuncuyla görüştüğüm yazıldı. Ben sadece Skriniar ile görüştüm." açıklamasında bulundu.

Tur ihtimalini yüzde 50 olarak gördüklerini dile getiren Jose Mourinho, şöyle konuştu:

"Maçı kaybettik ama savaşı kaybetmedik. Ben daha önce bu statta hiç kazanmadım ama bu takıma karşı oynadığım ikinci maçlarda hep kazanan oldum. Batıl inançları olan birisi değilim. Bugün 'Rakip bize çok fazla zorluk yaşattı.' deseydik belki ikinci maç için tereddüt ederdim. İlk yarıda bizden birazcık iyilerdi ama ikinci yarıda biz daha da iyiydik. İkinci maçı da 3-0 ya da 4-0 kazanmamıza gerek yok, tek farklı kazanırsak maç uzatmalara gidiyor. Sizleri ikinci maçlardan sonra hep üzgün gördüm. Siz de şimdiden İstanbul'a hoş geldiniz, Kadıköy'e hoş geldiniz, cehenneme hoş geldiniz."

Feyenoord Teknik Direktörü Robin van Persie: Ben Kadıköy'de çok maça çıktım, muhteşem bir ambiyans olacaktır

Jose Mourinho'nun "Şimdiden İstanbul'a hoş geldiniz, Kadıköy'e hoş geldiniz, cehenneme hoş geldiniz." sözleriyle ilgili de konuşan Robin van Persie, şunları söyledi:

"Doğru anladıysam kendimizi cehennem için hazırlamamız gerekiyor. Ben Kadıköy'de çok maça çıktım, muhteşem bir ambiyans olacaktır. Ama bizim stadımızda da ambiyans hep böyle. Bu maçtan kaçınmayacağız. Henüz kazandığımız bir şey yok ama kaybetmedik de. Haftaya ne olacağını göreceğiz."

"Fenerbahçe'nin baskısından kurtulmakta zorlandık"

İlk yarıda çok iyi oynadıklarını ve 1 golden daha fazlasını atmayı hak ettiklerini söyleyen Robin van Persie, oyuncularının çok iyi bir enerjiyle sahaya çıktığını dile getirdi..

İkinci yarıda enerjilerinin düştüğünün altını çizen Hollandalı çalıştırıcı, "Fenerbahçe'nin baskısından kurtulmakta zorlandık. Çok iyi bir rakiple oynadık. İlk yarıda Fenerbahçe'nin bir şansı oldu ama kalecimiz o pozisyonda iyiydi. Bazı oyuncularım çok çok iyi oynadı. Bunu görmek çok güzeldi. Fenerbahçe uzun toptan faydalanmaya çalıştı. Onların sahasında belki 10 top kaptık ve bu çok iyiydi. İkinci yarıda ise zorlandık. Yine de ayakta kaldık. Bazı fırsatlarımız oldu ve sonunda çok güzel bir gol attık." açıklamasını yaptı.

Tur şansıyla ilgili soruyu da yanıtlayan Robin van Persie, şunları söyledi:

"Her şey deplasmandaki maça bağlı. Fenerbahçe'yle Feyenoord'un tur şanslarının aynı olduğunu düşünüyorum. Ama bugünkü maça bakarsak biz daha iyiydik. İlk yarıda 1'den fazla gol atabilirdik. Ama yine de son saniyede gelen golle 2-1 kazandığımız için memnunuz."

Steijn: "Kadıköy'de çok fazla gürültü oluyor ama biz alışkınız"

Karşılaşmanın ardından konuşan Feyenoord Kaptanı Sem Steijn, rövanşta kendilerini çok zor bir maç beklediğini belirtti.

Kendilerine güvenlerinin yerinde olduğunu, son dakikada gelen golün kendileri adına güzel olduğunu söyleyen Steijn, "Son dakika golü öz güvenimizi yükseltti." dedi.

Takımın kendisine güven verdiğini vurgulayan Steijn, şöyle konuştu:

"İlk yarıda çok iyiydik ama ikinci golü atmak zorundaydık. Tabii ki rövanş maçı öncesinde 1 gollük avantajımız var. Kadıköy'de çok fazla gürültü oluyor ama biz alışkınız. Bence bizim oyuncularımızın etkileneceğini sanmıyorum."