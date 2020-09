700 milyon avro ödememek için Barca’da kaldım

Arjantinli yıldız Lionel Messi, "Barcelona’da devam edeceğim. çünkü başkan ayrılmamın tek yolunun 700 milyon avro ödemek olduğunu söyledi. Bu imkânsız bir şey. Diğer bir yol da dâvâlık olmaktı. ama ben Barcelona'ya karşı asla bir dâvâya gitmem" dedi.

Arjantinli futbolcu Lionel Messi, ayrılma talebinden sonra yaşanan tartışmaların ardından Barcelona kulüp yönetimine sert suçlamalar yönelterek, 700 milyon avroluk serbest kalma bedelini ödemenin "imkansız" olmasından takımda bir yıl daha kalacağını açıkladı.

Messi, Goal televizyonuna verdiği demeçte, "(Barcelona) Kulüpte devam edeceğim çünkü başkan ayrılmamın tek yolunun 700 milyon avro ödemek olduğunu söyledi. Bu imkansız bir şey. Diğer bir yol da davalık olmaktı ama ben Barcelona'ya karşı asla bir davaya gitmem. Çünkü hayatımı bu kulüpte geçirdim. Barça ile davalık olmak aklımın ucundan geçmez." dedi.Bir yıldır ayrılmayı düşünhdüğünü herkese söylediğini aktaran Messi, şöyle devam etti:

"Gitmek istediğimi kulübe, özellikle de başkana söyledim. Kulübün daha çok gençlere, yeni futbolculara ihtiyacı olduğuna inanıyordum. Çok üzülsem de Barcelona'daki dönemimin sona erdiğini düşünüyordum. Çünkü her zaman kariyerime burada son vermek istediğimi söylüyordum. Çok zor bir yıl oldu. Antrenmanlarda, maçlarda ve soyunma odalarında çok acı çektiğim günler oldu. Her şey zordu. Yeni hedefler, yeni ortamlar aramayı düşünmeye başladım. Bu düşünceler, Bayern Münih yenilgisi sonrasında gelmedi. Uzun zamandır bunu düşünüyordum. Başkana bunu söylemiştim. O da her seferinde bana sezon sonunda gidip kalma konusunda karar verebileceğimi söyledi. Sonunda sözünü tutmadı."



MESSİ: SAHADA HER ŞEYİMİ VERECEĞİM

"Ayrılmak istememe rağmen Barcelona'da devam edeceğim ve bu zamana kadar yaptığım gibi her şeyimi vereceğim." diyen Messi, "Her zaman kazanmak istiyorum. Ben rekabetçi biriyim, kaybetmek asla hoşuma gitmiyor. Kulüp, takım ve kendim için her zaman en iyisini istiyorum. Bu şekilde Şampiyonlar Ligi'ni kazanamayacağımızı geçmişte söylemiştim şimdi ne değişecek gerçekten bilmiyorum” diye konuştu.