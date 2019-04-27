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Ali Koç: Bir Galatasaray taraftarı Fenerbahçe'ye 500 bin TL bağış yaptı

27 Nisan 2019, Cumartesi 14:58
Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, Fener Ol kampanyasına ismini vermek istemediği bir Galatasaray taraftarının 500 bin lira bağış yaptığını duyurdu.

Faruk Ilgaz Tesisleri'nde gerçekleştirilen Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Olağan Toplantısı'nda faaliyet raporunu okuyan Ali Koç, futbol takımının durumuna değindi.

Şubat ayında yapılan toplantıda, ikinci yarıda daha iyi olacakları yönünde konuştuğunu hatırlatan Koç, şunları söyledi:

"Ana konumuz, bizi en çok üzen futbol takımımız. Şubat ayındaki toplantımızda tarihin en kötü ilk devresini geçirdiğimizi, tüm sorumluluğun bizde olduğunu ifade etmiştim. Yine tüm sorumluluk bizde. İkinci yarının iyi geçeceğini ifade etmiştim. İlk yarıya göre daha iyi puan toplamış olabiliriz ama bu hiçbir şey ifade etmiyor. İlk yarı çok kötüydük. Alanyaspor maçına kadar Fenerbahçe'yi yenmek daha zor oluyordu ama o maçın ikinci yarısındaki oyunla bu argümanları önünüze sunamıyorum. Ne yazık ki şu an istediğimiz noktada değiliz."

Fenerbahçe'nin her zaman şampiyonluk hedeflediğini anlatan Koç, "Amacımız, bu sezonun ikinci yarısında sıralamada rahat bir yerde olup, önümüzdeki sezon kullanmak istediğimiz gençlerden yararlanmaktı. Henüz gerçekleşmedi bu. Önümüzde 5 maç kaldı. Oyunculara, 'Tarihe kötü bir şekilde girmek istemiyorsanız, bu camiayı kötü sezonun sonunda mutlu etmek için 5 maçı da kazanın. Diğer kulüplere nazaran ödemeleriniz de çok daha iyi durumda. Top artık sizde.' dedik. Bu akşam da uzun süredir sahamızda yenilmediğimiz Trabzonspor'u konuk edeceğiz. Bu 5 maçlık hedefimiz umarım Trabzonspor maçıyla başlar." ifadelerini kullandı.

Fener ol projesi önceden planlanmış, detaylıca kurgulanmış bir kampanyadır

Ali Koç, kulübün başlattığı "Fener Ol" kampanyası hakkında detaylar verdi.

Projeyi çok titiz bir çalışmayla hazırladıklarını vurgulayan Koç, "Bu büyük bir planın küçük bir adımıdır. Hedefe ulaşırız, ulaşamayız, başka bir konu. Ulaşsak bile kısa vadede nefes aldırır. Rahatlamak için süre gerekiyor. Önceden planlanmış, detaylıca kurgulanmış bir kampanyadır. Başka kulüplere baksaydık buna kesinlikle girmememiz gerekiyordu. Biz Fenerbahçe'yiz. Söz konusu Fenerbahçe olduğunda, Fenerbahçelilerin sadece maddi değil, manevi fedakarlıkları da cömertlikleri de hiçbir camiayla kıyaslanamaz." şeklinde konuştu.

"Bir Galatasaraylı kulübe 500 bin lira bağış yaptı"

Ali Koç, Fener Ol kampanyasına ismini vermek istemediği bir Galatasaray taraftarının 500 bin lira bağış yaptığını duyurdu.

Kampanyanın 22. gününde olduklarını hatırlatan Koç, sözlerine şöyle devam etti:

"Bir Galatasaraylı kulübe 500 bin lira bağış yaptı. Katılım ve miktar olarak bizi motive eden seviyelere geldik. Miktar olarak şu aşamada rakam vermeyeceğim. 12 Mayıs Pazar-13 Mayıs Pazartesi iftar ile sahur arası önemli bir program yapılacak. Kampanyamıza katılan herkese buradan teşekkür etmek istiyorum. Belirlediğimiz hedef hiçbir kampanyada hayal dahi edilmemiş rakamlar olduğu için, gidecek daha çok yolumuz var. Katılım sayısı çok önemli. SMS, kredi kartı ve banka havale yoluyla 500 bin kişiye varmak üzereyiz. Mali kurtuluş savaşı olarak adlandırdığımız kampanyamıza destek olmanız gerekiyor. Olamayanların da etrafına bunu yayması, anlatması lazım."

UEFA'yla olan Finansal Fair Play (FFP) anlaşmasının 31 Mayıs 2019'da bittiğini hatırlatan Koç, "Üç yıllık bu anlaşmanın sonunda 30 milyon avro zarar etme hakkımız var. Bunun üzeri bize yaptırım olarak geri dönüyor. 31 Mayıs'a kadar topladığımız desteği gelir olarak yazdırma imkanımız var. Devletimiz, hükümetimiz bir inisiyatif kullandı. Bence doğru bir inisiyatif kullandı. Bu gidişatın iyi olmadığını gördüğü için inisiyatif kullanarak Türkiye Futbol Federasyonu ve Ziraat Bankası önderliğinde bir proje başlattı. Bu bizim mali özgürlüğümüz için çok önemli." açıklamasında bulundu.

AA

Etiketler: Fenerbahçe, Galatasaray, spor, Türkiye
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