Atletico Madrid 'le 1-1 berabere kalan Galatasaray, puanını 10'a yükseltti

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 7. haftasında sahasında İspanya temsilcisi Atletico Madrid ile 1-1 berabere kaldı.

3. dakikada Barrios'un pasıyla ceza sahası sağ çaprazında topla buluşan Alvarez'in vuruşunda meşin yuvarlak, yakın direğin dibinden auta çıktı.

4. dakikada Atletico Madrid, öne geçti. Almada'nın pasıyla sol kanatta topla buluşan Ruggeri, içeriye ortaladı. Arka direkteki Simeone'nin kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 0-1.

20. dakikada Galatasaray beraberliği yakaladı. Sane'nin pasıyla ceza sahasının sağ kanadında topla buluşan Sallai, çizgiye indikten sonra meşin yuvarlağı çevirdi. Savunmadaki Llorente'nin altıpasta yaptığı ters dokunuşta top, ağlara gitti: 1-1.

45. dakikada sağ çaprazdan ceza sahasına giren Yunus Akgün, arka direğe topu gönderdi. Bu noktada bulunan Barış Alper Yılmaz'ın bekletmeden şutunda meşin yuvarlak, üstten oyun alanın terk etti.

57. dakikada Pubill'in ceza sahası dışı sağ çaprazından ortasında arka direkte topla buluşan Sörloth'un bekletmeden vuruşunda meşin yuvarlak, üstten auta çıktı.

58. dakikada arka direkteki Simeone, topu kafayla içeriye çevirdi. Arka direkteki Hancko'nun vuruşunda Abdülkerim Bardakcı, meşin yuvarlağa çizgi üzerinde müdahale etti.

69. dakikada Sara'nın sağ taraftan kullandığı kornerde Osimhen'in altıpas önünden kafayla vuruşunda top kaleci Oblak'ta kaldı.

82. dakikada Gonzalez'in sol kanattan ortasında Abdülkerim Bardakcı, altıpas çizgisi önünde meşin yuvarlağa müdahale etti. Seken topu önünde bulan Pubill'in ceza sahası sağ çaprazından şutunda meşin yuvarlak, az farkla yandan auta gitti.

85. dakikada Griezmann'ın ceza yayının sağ tarafından kullandığı serbest vuruşta kaleci Uğurcan Çakır, soluna uzanarak topa sahip oldu. Aynı dakikada Griezmann'ın pasıyla topla buluşan Baena'nın ceza sahası sağ çaprazından şutunda kaleci Uğurcan Çakır'dan dönen topu Eren Elmalı uzaklaştırdı.

90. dakikada Osimhen'in pasıyla ceza yayında topla buluşan Sara'nın vuruşunda meşin yuvarlak, direğin yanından az farkla auta gitti.

90+4. dakikada Osimhen'in pasıyla ceza sahası sağ çaprazında topla buluşan Sara'nın şutunda kaleci Oblak, meşin yuvarlağı çeldi.

Maç, 1-1 berabere bitti.

Galatasaray, "Devler Ligi"nde puanını 10'a yükseltti

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 7. haftasında sahasında İspanya temsilcisi Atletico Madrid ile 1-1 berabere kalarak puanını 10'a çıkardı.

"Devler Ligi"ndeki 6 maçı 9 puanla geçen ve ilk 24 iddiasını sürdüren sarı-kırmızılılar, 7. haftada İspanya futbolunun önemli takımlarından Atletico Madrid'i ağırladı.

RAMS Park'ta tamamen dolu tribünler önündeki mücadeleye Atletico Madrid hızlı başladı. Konuk ekip, mücadelenin 4. dakikasında Giuliano Simeone'nin golüyle 1-0 öne geçti. Bu dakikadan sonra oyunun kontrolünü alan sarı-kırmızılı ekip, açıklar arasa da "sıkı" Atletico Madrid savunması bu imkanı vermedi.

İlk tehlikeli atağını 20. dakikada geliştiren Galatasaray, Marcos Llorente'nin kendi kalesine golüyle 1-1 beraberliği yakaladı.

Galatasaray, maçın ikinci yarısının çok büyük bölümünde oyunu kontrol etti. Sarı-kırmızılı ekip, daha çok rakip yarı alanda kalsa da pozisyon üretmekte zorlandı.

Atletico Madrid, yaptığı değişikliklerle 80. dakikadan sonra baskı kurdu.

Karşılaşmanın ikinci devresinde iki takım da aradığı golü bulamadı ve mücadele 1-1 beraberlikle sonuçlandı.

Galatasaray, 10 puana ulaştı

Sarı-kırmızılı ekip, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde puanını 10'a yükseltti.

Atletico Madrid maçına kadar 6 haftada 3 galibiyet, 3 yenilgisi bulunan Galatasaray, bu sezon "Devler Ligi"nde ilk kez berabere kaldı. Mücadeleye 9 puanla giren sarı-kırmızılı ekip, aldığı beraberlikle puanını 10'a taşıdı.

Atletico Madrid ise puanını 13'e çıkardı.

Şampiyonlar Ligi'nde 2 maç sonra puan aldı

Galatasaray, "Devler Ligi"ndeki 2 maçlık puan hasretini dindirdi.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 2 müsabakada Union Saint-Gilloise ve Monaco'ya 1-0'lık skorlarla kaybeden sarı-kırmızılı ekip, Atletico Madrid ile 1-1 berabere kalarak 2 maç sonra puan aldı.

Galatasaray, Avrupa'nın kulüpler düzeyindeki en prestijli futbol organizasyonunda 2 maç aradan sonra gol sevinci yaşadı.

Avrupa'da son 17 müsabakanın 12'sini kaybetmedi

Galatasaray, Avrupa kupalarındaki son 17 müsabakanın 12'sinde yenilmedi.

Sarı-kırmızılı takım, 10'u UEFA Avrupa Ligi'nde, 7'si ise UEFA Şampiyonlar Ligi'nde oynanan son 17 karşılaşmada 6 galibiyet, 6 beraberlik ile 5 mağlubiyet yaşadı.

Uğurcan'dan kritik kurtarışlar

Galatasaray kalecisi Uğurcan Çakır, kritik kurtarışlarıyla takımını maçta tuttu.

Mücadelede 1-1 eşitlik devam ederken 85. dakikada Antoine Griezmann'ın frikiğinde gole izin vermeyen milli file bekçisi, aynı dakikada Alex Baena'nın sert şutunda da meşin yuvarlağın ağlara gitmesini önledi.

Uğurcan, alınan 1 puanda büyük payın sahibi oldu.

Jakobs, ayağının tozuyla maça çıktı

Senegal Milli Takımı ile Afrika Uluslar Kupası'nda şampiyonluğa ulaşmasının ardından bugün İstanbul'a gelen Ismail Jakobs, müsabakada forma giydi.

Sarı-kırmızılı formayı son olarak 13 Aralık 2025'te Hesap.com Antalyaspor ile yapılan Trendyol Süper Lig müsabakasında terleten Jakobs, ardından Senegal Milli Takımı'nın kampına katıldı. Afrika Uluslar Kupası'nda şampiyonluk sevinci yaşayan 26 yaşındaki sol bek, bu sabah İstanbul'a geldi.

Öğle saatlerinde takıma katılan ve mücadeleye yedekler arasında başlayan Jakobs, 80. dakikada Barış Alper Yılmaz'ın yerine oyuna girdi. Tecrübeli sol bek, 39 gün sonra sarı-kırmızılı formayla sahaya çıktı.

Atletico Madrid'e karşı yine kazanamadı

Galatasaray, 7. kez karşılaştığı Atletico Madrid karşısında yine galibiyet yaşayamadı.

Sarı-kırmızılı takım, bu maça kadar Atletico Madrid ile yaptığı karşılaşmalarda 2 beraberlik ve 4 mağlubiyet aldı. Galatasaray'ın, İspanyol temsilcisiyle oynadığı 3 maç berabere bitti.

Bu karşılaşmalarda Galatasaray 3, Atletico Madrid ise 9. kez fileleri havalandırdı.

Taraftardan futbolculara destek ve moral

Galatasaray taraftarı, futbolcuları tribüne çağırarak moral ve destek verdi.

Son zamanlarda istediği sonuçları alamayan sarı-kırmızılı futbolcular ile taraftarlar arasındaki ilişki gerginleşti.

Taraftalar, Atletico Madrid maçının büyük bölümünde iyi futbol oynayan takımlarını bitiş düdüğünün ardından tribüne çağırarak alkışladı.

Osimhen: Galatasaray taraftarını, ne kadar büyük kulüp olduğumuzu ve ülkenin güzelliğini anlattım

Galatasaray'ın Nijeryalı golcüsü Victor Osimhen, müsabakanın ardından RAMS Park'ta basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Osimhen, takım için elinden geleni yaptığı belirterek "Takım arkadaşlarım olmadan bir şey başaramam. Ben yokken kaybettiğimizi söylemek doğru değil. Ben varken de kaybettiğimiz maçlar oldu. Takım arkadaşlarımla birlikte mücadeleye devam edeceğiz. Kaybettiğimiz son maçı artık o kadar önemsemiyorum. Olmuş ve bitmiş. Şampiyonlar Ligi'nde ve Süper Lig'deki mücadelemize devam edeceğiz. Takım arkadaşlarımla Galatasaray'ı daha büyük yapmak için çabalayacağız." ifadelerini kullandı.

Galatasaray'ın transfer gündemindeki Nijeryalı futbolcular Ademola Lookman ve Raphael Onyedika ile konuştuğunu aktaran Osimhen, "Afrika Uluslar Kupası sırasında Onyedika ile konuştum. Dünya Kupası için oynadığımız maçlarda da Lookman ile konuştum. Galatasaray taraftarını, ne kadar büyük kulüp olduğumuzu ve ülkenin güzelliğini anlattım. Onlar da yetişkin insanlar. Kararlarını vereceklerdir. Onların gelmesi kulübümüz, oyuncularımız ve taraftarlarımız için iyi olur. Onyedika, çok iyi oyuncu. Çok akıcı oynuyor. Buraya gelirse bize çok katkı sağlar. Çok yetenekli oyuncu. İkisini de ikna etmek için çabalıyorum. Dünyanın en büyük kulüplerinden bir tanesine gelip, bizimle oynasınlar isterim." dedi.

Son dakikalarda kendi oluşturduğu atakta Sara'nın kaçırdığı pozisyona takılmadığını dile getiren 27 yaşındaki santrfor, "Sahada olan sahada kalır. Pozisyon oluşturduk. Kazanmayı hak etmiştik. Onlar da hak etmişti. Büyük mücadeleydi. Maçın bitiminde soyunma odasında bu konuyu konuştuk. Sonraki maça odaklanacağız. Bu maç, bizim için bitti." diyerek sözlerini tamamladı.

Atletico Madrid Teknik Direktörü Simeone: Son pozisyonda rakibimiz maçı kazanabilirdi

Atletico Madrid Teknik Direktörü Diego Simeone, RAMS Park'taki maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Takımının performansından memnun olduğunu belirten Simeone, "Bazı maçlarda beraberlik kaçınılmaz olabiliyor. Futbol budur. Takımım ilk yarıda inanılmaz oynadı. İki gol pozisyonumuz vardı. Kendi kalemize gol attık. İkinci yarıda pozisyonlar bulmaya devam ettik ama rakibimiz iyileşti. Özellikle tehlikeli kornerler kullandılar. Son pozisyonda rakibimiz maçı kazanabilirdi. Takımım iyi oynadı, ofansif olarak iyiydi ve gol pozisyonlarına girdi." dedi.

İlk 8 hedefinin zora girip girmediğinin sorulması üzerine tecrübeli teknik adam, "Yoğun bir maç oynadık. Liverpool'un maçının sonucuna bakacağız. Kazanırlarsa ihtimallerimiz değişecek. Berabere kalırlarsa daha fazla imkanımız olacak. Dolayısıyla ihtimaller bize bağlı değil." diye konuştu.

Diego Simeone, seyircilere iyi bir maç izlettirdiklerini aktararak "Takımımın performansı hoşuma gitti. Çok iyi maç oldu. İlk dakikadan itibaren taraftarlar ıslık çaldı. Güzel, izlemesi iyi bir maçtı. Güzel goller oldu. İki takım da pozisyonlara girdi." ifadelerini kullandı.

Atletico Madrid Teknik Direktörü Simeone, İstanbul'a galibiyet için geldikleri şeklindeki açıklamasının hatırlatılması üzerine, "Puanı çok düşünmüyorum. Takımlar hak ettiğini alır. Bugün biz 3 puanı hak edemedik. Gol pozisyonlarını değerlendiremedik." diyerek sözlerini tamamladı.

Galatasaray Teknik Direktörü Buruk: İlk 24'ü garantileyip, ilk 16'ya oynayabilmek için 1 puan da çok önemliydi

Önemli bir akşamı geride bıraktıklarını aktaran Buruk, "Seyircimiz, kendi sahamızda oynadığımız bu tür maçları bekliyor. Çok güzel atmosfer vardı. Taraftarımız, takımlahareket etti. Atağa beraber gidip, savunmaya beraber döndük. Karşımızda çok dinamik, atlet ve top ayaklarındayken hızlı oynayan, savunma arkası koşular yapan bir takım vardı. Her an pozisyona girebilecek bir takımdı. Erken gol yememiz bizi düşürdü ama golü bulduk. Topa daha çok sahip olduk. İkinci yarı dengeli başladık. Rakibimize daha az pozisyon verdik. Maçın son bölümü kendi kalemize çekildiğimiz yerler vardı. Bu da 1 puanın bizim için çok önemli olmasıydı. İlk 24'ü garantileyip, ilk 16'ya oynayabilmek için 1 puan da çok önemliydi. Maçın son dakikasında çok önemli bir pozisyon geldi. Bunu değerlendiremedik. Oyuncularımızın performansından ve mücadelesinden memnunum. Onlara teşekkür ediyorum. Taraftarımız da güçlü enerji ortaya koydu. Zor karşılaşmaydı ama beraberlik bizim için stratejik anlamda önemliydi. Bundan sonra önümüzde Manchester City deplasmanı var. İlk 16'ya girmek için mücadele edeceğiz." diye konuştu.

Tecrübeli teknik adam, Avrupa maçlarında kritik anlarda kaçırdıkları pozisyonların hatırlatılması üzerine, "Futbolun içinde çok fazla bu pozisyonlar kaçar. Önemli olan pozisyonlara girmek. O andaki fiziksel durumunuz, yorgunluğunuz, topa gelişiniz ve özgüveniniz önemli. Bunu sadece birkaç şeyle açıklayamazsınız. Dünyanın en iyi oyuncuları da bunu kaçırır. Bu pozisyonlara girmek daha önemli. Son dakikada Sara'nın şutunu kaleci kurtardı. Genel olarak oyuncularımın performansından memnunum. Ellerinden gelenin fazlasını yaptılar." ifadelerini kullandı.

"Sörloth'un çıkmasına sevindik"

Buruk, maçın 61. dakikasında oyundan alınan eski Trabzonsporlu futbolcu Alexander Sörloth'un çıkmasına sevindiklerini dile getirdi.

Atletico Madrid gibi bir takımla karşılaşmanın hem kendisi hem de oyuncuları için önemli tecrübe olduğunu vurgulayan 52 yaşındaki teknik adam, "Önemli, formda ve otomatikleşmiş bir teknik direktör takımıyla karşılaştık. İkinci yarı değişiklikler yaptılar. Sörloth, oyun içinde rakipleri korkutan bir oyuncu. Dip savunma yapan takımlar için çok tehlikeli olabiliyor. Sörloth'un çıkmasına sevindik. Onlar da üst üste maç oynuyorlar, çok yoruluyorlar. Bunları düşünerek değişiklikler yaptılar. Devamında Griezmann ve Gonzalez gibi koşucu oyuncularla oynadılar. Bence doğru cevap verdik. Benim adıma da güzel tecrübeydi. Bu kadar hızlı ve fiziksel gücüyle oynayan bir takıma karşı mücadele etmek takımımız için de önemli tecrübe oldu. Bundan sonraki turda bu tür rakiplerle oynayabiliriz." değerlendirmesinde bulundu.

"Bu tür maçlar Lemina gibi oyuncular için önemli oluyor"

Okan Buruk, müsabakada iyi bir performans sergileyen Mario Lemina hakkında şunları söyledi:

"Bu tür maçlar Lemina gibi oyuncular için önemli oluyor. Sizin saha içinde rakibe karşı koymak, top kazanmak için ihtiyacınız oluyor. Özellikle Sörloth'a çok fazla uzun top atıldı. Uzun toplar için Lemina'yı orada görevlendirdik. Oyun içinde topa sahip olmak önemliydi. Torreira ile bunu iyi yaptılar. Bu tür maçlarda konsantrasyon çok önemli. Bazen oyuncuları bu tür maçlara hazırlamanıza gerek kalmaz. Atletico Madrid, Liverpool'a karşı oynamak futbolcunun performansını yükseltebiliyor. Bunu tüm maçlarda görmemiz gerek. Oyuncularımızdan bu performansı bekliyoruz. Futbolcularımın top hem bizdeyken hem de rakipteyken zevk aldıklarını düşünüyorum. Bu iştahı gösterdiler. Burada bu taraftarın önünde oynamak da etkili. Bu tür maçlarda inanılmaz atmosfer oluyor. Bu rakipleri de çok etkiliyor."

Sağ bek oynayan Roland Sallai'nin performansını öven Buruk, "Çok önemli performans sergiliyor. Ben de çalışkanlığı, karakteri ve profesyonelliğinden çok mutluyum. Çok iyi niyetli ve takımı için her şeyini veriyor. Bu da bir takım için çok önemli." dedi.

"Maç performanslarının değişmesinden memnun değilim"

Galatasaray Teknik Direktörü Buruk, futbolcularının maçlara göre farklı performanslar sergilemesinden memnun olmadığını dile getirdi.

Önem derecesi farklı maçlarda futbolcuların performansının da değiştiğinin söylenmesi üzerine Buruk, şunları kaydettİ:

"Teknik adam olarak maç performanslarının değişmesinden memnun değilim. Fiziksel güç haftadan haftaya değişmiyor. Bu gücünüz ve direnciniz var. Buna 'maç seçmek' demeyelim. Bu güzel bir cümle değil ama maçı önemsemek, odaklanmak ve hazırlanmak farklı oluyor. Bugün, benim için sahadaki 11 ve kulübede güçlü oyuncular olması beni de psikolokij anlamda güçlendirdi. Bu oyuncular için de geçerli. Kadro derinliğinin artması oyuncuları çok etkiliyor. Osimhen'in dönmesi önemli. Kendisi bizim için çok önemli futbolcu. Osimhenli oyun ile Osimhensiz oyun çok farklı oluyor. Oyun içindeki baskılar, uzun toplar ve kovalanan ikinci toplar açısından farklı bir profil. Icardi'den skor anlamında çok fazla verim alıyoruz ama Osimhen'in istekli gelişi takıma olumlu yansıdı. Atletik anlamda gücümüzün olduğunu gösterdik. Türkiye Ligi'ndeki sertlik, topun oyunda kalma süresi İspanya ile bir değil. Onlar bize göre daha avantajlı. Çok daha yüksek tempoda maçlar oynuyorlar. Bu da onların dinamizmini yükseltiyor. Böyle takımlara karşı oyunu iyi yönetmemiz gerek. İlk yarı 5-10 dakika iyi yönetemedik. İkinci yarı rakibi karşılarken daha doğru işler yaptık. Bundan dolayı ilk yarı kadar yorulmadık. Oyunda daha güçlü kalmamızı sağladı. Yorulan Yunus'tan Sara'ya geçince hem top ayağımızdayken hem de baskılarda iyi işler yaptık. Rakibimizle 90 dakikada boyunca başa baş oynamak sevindirici. Liverpool ile de oynadık ama bunlar fiziksel açıdan daha güçlü."

"Ligde her maç final"

Okan Buruk, Trendyol Süper Lig'de bundan sonraki her maçın final olduğunu söyledi.

Ligin 19. haftasında Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük'e konuk olacaklarını hatırlatan Buruk, "Üç gün sonra bir lig maçımız var. Rotasyon yapmamız gerekecek. Takımın durumuna bakacağız. Lig maçı da bizim için çok önemli. Bundan sonra oynayacağımız her lig maçı bir final. En kısa zamanda oyuncularımızı buna hazırlayacağız." şeklinde görüş belirtti.

"Önümüzü görmek önemliydi"

Buruk, transfer çalışmalarının sürdüğünü belirterek UEFA Şampiyonlar Ligi'nde devam etmenin kendilerine yardımcı olacağını bildirdi.

Türkiye'ye oyuncu getirmenin zor olduğundan bahseden Buruk, "Önümüzü görmek önemliydi. Aslında önümüzü görmeyi beklemedik. Görüşmelerimiz sürüyor, oyuncular izliyoruz, oyuncular buluyoruz ama her oyuncuyu ocak transferinde buraya getirmek zor oluyor. İleriye dönük katkı sağlayabilecek genç oyuncular buluyoruz ama onların da ilk hedefleri Premier Lig'de oynamak oluyor. Elit oyuncular, Türkiye Ligi'ni kariyer düşüşü olarak görebiliyor. Şampiyonlar Ligi'nde olmak çok önemli bir etken. Bu bize yardımcı olacak. Buna göre transferimizi yapacağız." ifadelerini kullandı.