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Beşiktaş ile Ankaragücü berabere kaldı

03 Aralık 2023, Pazar 22:00
Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında MKE Ankaragücü'yle deplasmanda 1-1 berabere kaldı ve teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde ligde ilk puan kaybını yaşadı.

Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında MKE Ankaragücü ile Beşiktaş, Ankara Eryaman Stadı’nda karşılaştı.

İlk yarı

Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında oynanan MKE Ankaragücü-Beşiktaş karşılaşmasının ilk yarısı, ev sahibi ekibin 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

18. dakikada Ali Kaan Güner'in soldan ortasında ceza sahası sağ çaprazında topla buluşan Cephas'ın sert vuruşunda, kaleci Mert Günok meşin yuvarlağı çeldi.

21. dakikada MKE Ankaragücü öne geçti. Efkan Bekiroğlu'nun pasında topla buluşan ve ceza sahasına giren Sowe, rakiplerini geçtikten sonra şutunu çekti. Meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-0.

Mücadelenin ilk yarısı, MKE Ankaragücü'nün 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

İkinci yarı

74. dakikada Beşiktaş beraberliği yakaladı. Kendi yarı sahasından aldığı topla rakiplerini geçerek ceza sahasına giren Chamberlain'in düzgün vuruşunda, meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-1.

76. dakikada Efkan Bekiroğlu'nun pasıyla sol kanatta topla buluşan Cephas, rakibini geçerek ceza sahası sol çaprazından şutunu çekti. Meşin yuvarlak, yan ağlarda kaldı.

83. dakikada Salih Uçan'ın soldan kullandığı köşe atışında, ceza sahasında müsait durumdaki Necip Uysal'ın kafa vuruşunda, kaleci Bahadır Han Güngördü meşin yuvarlağı son anda kornere çeldi.

90+5. dakikada Pedrinho'nun sağdan ortasında ceza sahası sol çaprazında müsait durumdaki Chatzigiovanis'in gelişine vuruşunda, top yan ağlarda kaldı.

Mücadele, 1-1 sona erdi.

Rıza Çalımbay ilk puan kaybını yaşadı

Beşiktaş, teknik direktör Rıza Çalımbay'la Süper Lig'de ilk kez puan kaybı yaşadı.

Çalımbay yönetiminde ligde ilk iki maçında RAMS Başakşehir ve Yılport Samsunspor'u mağlup eden Beşiktaş, başkent deplasmanında 2 puan bıraktı.

MKE Ankaragücü'nün galibiyet hasreti devam etti

MKE Ankaragücü'nün Beşiktaş karşısındaki galibiyet hasreti devam etti.

Rakibi karşısında Süper Lig'deki son galibiyetini 13 Şubat 2011'de 1-0'lık skorla alan başkent ekibi, daha sonraki 11 lig maçında 4 beraberlik, 7 yenilgi yaşadı. Böylece sarı-lacivertli ekibin rakibi karşısındaki galibiyet hasreti 13 yıla yaklaştı.

Chamberlain yine sonradan oyuna girip golünü attı

Beşiktaş'ın İngiliz orta sahası Alex Oxlade-Chamberlain, bir kez daha sonradan oyuna girip gol sevinci yaşadı.

Maçın 55. dakikasında Amir Hadziahmetovic'in yerine oyuna giren Chamberlain, Efkan'ın hatası sonrası kendi yarı sahasından kazandığı topla rakip ceza sahasının önüne kadar giderek topu filelere yolladı.

Galatasaray maçında da sonradan oyuna girerek takımının beraberlik golünü atan Chamberlain, MKE Ankaragücü karşısında da 74. dakikada skora dengeyi getiren golü kaydetti.

Chamberlain, bu sezon 3. kez rakip ağları havalandırdı.

Ali Sowe, Beşiktaş'ı boş geçmiyor

MKE Ankaragücü'nün Gambiyalı golcüsü Ali Sowe, Beşiktaş'a karşı olan iyi formunu bu maçta da sürdürdü.

Geçen sezon ligde ve kupada Beşiktaş karşısında birer kez forma giyen Sowe, her iki maçta da siyah-beyazlıların filelerini birer defa havalandırmıştı.

Bu maçı da boş geçmeyen ve takımının tek golünü kaydeden Sowe, Beşiktaş'a karşı forma giydiği üç karşılaşmada da gol sevinci yaşamış oldu.

Ali Sowe, bu sezonki gol sayısını ise 3'e yükseltti.​

AA

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