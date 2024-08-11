Beşiktaş Samsun'dan 3 puanla döndü

Trendyol Süper Lig'de 2024-25 sezonunun ilk haftasında Beşiktaş, deplasmanda Samsunspor'u 2-0 yendi.

Trendyol Süper Lig'de 2024-25 sezonunun ilk haftasında Samsunspor ile Beşiktaş arasında oynanan karşılaşma Yeni 19 Mayıs Stadı'nda gerçekleştirildi.

İlk yarı

Karşılaşmanın ilk yarısını siyah-beyazlı takım 2-0 önde tamamladı.

16. dakikada Samsunspor'un golü iptal edildi. Ani gelişen atakta Zeki Yavru'nun uzun pasında Moundilmadji, kaleci Mert Günok ile karşı karşıya kaldı. Çadlı oyuncu kaleci Günok'u geçerek boş ağlara topu gönderdi. Hakem Ali Şansalan, golü ofsayt gerekçesi ile iptal etti.

26. dakikada Samsunspor'un atağında ceza saha içindeki Holse'nin pasına Ntcham gelişine sert vurdu, kaleci Mert Günok kale çizgisi üzerinde topu yatarak kontrol etti.

31. dakikada Beşiktaş 1-0 öne geçti. Semih Kılıçsoy'un ara pasına hareketlenen Rafa Silva, ceza sahası içine girer girmez iki oyuncunun arasından, kaleci Okan Kocuk'un yanından topu ağlarla buluşturdu. 1-0

35. dakika misafir takım Paulista ile farkı 2'ye çıkardı. Beşiktaş'ın atağında sağ kanattan Masuaku'nun ortasına altı pas içinde iyi yükselen Paulista, topu kafayla ağlara gönderdi. 2-0

Karşılaşmanın ilk yarısı Beşiktaş'ın 2-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

İkinci yarı

56. dakikada Beşiktaş'ın atağında Masuaku'nun yaklaşık 25 metreden sert şutunda top, direğin dibinden auta çıktı.

59. dakikada Samsunspor'un atağında Holse'nin pasına hareketlenen Bola, topa ceza sahasının hemen önünden yerden sert vurdu, meşin yuvarlak, yan direğe çarparak oyun alanına geri döndü.

77. dakikada ev sahibi takımın kazandığı serbest atışı Zeki Yavru kullandı. Bu futbolcunun ceza sahasına ortasında Dimata'nın kafasından seken top Van Drongelen'in göğsüne çarparak kaleye yöneldi. Kaleci Mert Günok, topu son anda kontrol etti.

85. dakikada kırmızı-beyazlı takımın atağında Dimata'nın soldan ortasında topa altı pas içinde Ercan Kara dokundu, meşin yuvarlak az farkla auta gitti.

90+6 dakika siyah-beyazlı takımda Fernandes orta sahadan aldığı topla ceza sahasına girdi. Bu oyuncunun sağ çaprazdan yerden şutunda top, kaleci Okan Kocuk'u geçerek arka direğin dibinden auta çıktı.

Karşılaşmayı Beşiktaş ilk yarıda bulduğu gollerle 2-0 kazandı.

Giovanni van Bronckhorst kadroyu bozmadı

Beşiktaş'ın teknik direktörü Giovanni van Bronckhorst, Süper Kupa'da Galatasaray'ı 5-0 mağlup ettikleri ilk 11'i sahaya sürdü.

Samsunspor'a karşı Süper Lig'deki ilk maçına çıkan Hollandalı teknik adam, Galatasaray'ı farklı yenen kadroyu Samsunspor karşısında da korudu.

Karşılaşmaya kalede Mert Günok ile başlayan van Bronckhorst, savunma dörtlüsünü Masuaku, Colley, Paulista ve Svensson ile kurdu. Orta sahada Al Musrati, Rafa Silva, Fernandes'e görev veren Hollandalı teknik adam kanatlarda Semih Kılıçsoy ve Rashica'yı, gol yollarında ise Ciro Immobile'ye görev verdi.

Beşiktaş'ta teknik direktör Giovanni van Bronckhorst ile yeni transferler Jonas Svensson, Gabriel Paulista, Rafa Silva ve Ciro Immobile ilk kez Süper Lig'de sahaya çıktı.

Samsunspor Teknik Direktörü Reis'in ilk resmi maçı

Samsunspor'da teknik direktör Markus Gisdol'un ayrılmasının ardından göreve gelen Alman teknik direktör Thomas Reis, Beşiktaş maçı ile birlikte ilk kez takımın başında resmi bir karşılaşmaya çıktı.

Deneyimli teknik direktör ilk 11'de kalede Okan Kocuk'u, savunmada ise Zeki Yavru, Satka, Van Drongelen ve Bola'yı dörtlüsünü oynattı. Orta sahada Benasser, Ntcham, Holse görev veren Alman teknik adam, kanatlarda Muja ve Schinler'e, gol yollarında ise Moundilmadji'ye güvendi.

Karşılaşmayı 33 bin 919 kişilik Samsun 19 Mayıs Stadyumu'nda yaklaşık 27 bin biletli seyirci takip etti.

"Takımın kalitesini gördük"

Beşiktaş Teknik Direktörü Giovanni van Bronckhorst, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, zor bir maç oynadıklarını dile getirdi.

Oyuncularını tebrik eden Bronckhorst, "Sezonun ilk maçında en önemli şey galip gelmenizdir. Skordan dolayı mutlu oldum o yüzden de söylemem lazım. Zor bir maç oynadık. Maç içerisinde bazı zorluklar yaşadık." dedi.

Samsunspor karşısında siyah-beyazlı ekipte paslarda ve topa sahip olma konusunda zaman zaman "güvensizlikler" olduğuna dikkati çeken Bronckhorst, şöyle devam etti:

"Ama takımımızın bu noktadaki kalitesini gördük. Semih'in pası ve sonra Rafa'nın attığı golde, duran toptan bulduğumuz ikinci golde de takımın kalitesini gördük. İkinci yarıda ritmimizi bulmakta zorlandık, biraz daha stabil oynamamız gerekiyordu. Onana ve Emirhan değişiklikleriyle daha stabil bir görüntü elde etmeye çalıştık. Bu maçtan öğrenmemiz gereken, geliştirmemiz gereken şeyler var. Ama bunu yaparken 3 puan kazanıyor olmak da iyi. Önümüzdeki hafta evimizde oynayacağız. İçeride oynuyoruz taraftarımızın önünde. Daha iyi bir zeminde oynayacağız. Bugünkü şartları düşünerek galip gelmemizden dolayı mutluyum."

Her türlü durumda başarılı olmaları gerektiğini vurgulayan Hollandalı teknik adam, "İlk maç itibariyle zeminin daha iyi olmasını beklerdim ama bu şartlar benim değiştirebileceğim şartlar değil. Benden hakem ya da zeminle ilgili şeyler duymayacaksınız. Ben takıma odaklanırım, sahada ihtiyaç olan şeylere odaklanırım ve böyle de yapacağım." ifadelerini kullandı.

"Bu maçtan öğreneceklerimiz var"

Samsunspor'un teknik direktörü Thomas Reis, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, maça iyi başladıklarını ve ilk 30 dakika iyi oynadıklarını anlatarak "Oyunun kontrolü bizdeydi. Birinci golde bazı hatalar vardı. Atağa çıkmıştık. İkinci golü de hatamızdan yedik. Oyunun geneline bakarsak iyi oyun sergiledik." dedi.

"Bu maçtan öğreneceklerimiz var. Eminim sonraki maçta daha iyi performans göstereceğiz." ifadelerini kullanan Reis, "Kalite farkı diyebiliriz. Rakibimiz 3 şans buldu ve bunların 2’sini değerlendirdi. Bizim kenarlardan biraz daha düzgün ortalar yapmamız gerekiyor. Bunlara biraz daha çalışmamız gerekiyor. Ne yazık ki bugün kalite farkı kazandı." diyerek sözlerini tamamladı.

"Ön tarafta beceriksizdik"

Samsunspor Kulüp Başkanı Yüksel Yıldırım, maçın ardından basın mensuplarına yaptığı açıklamada, kırmızı-beyazlı takımın çok iştahlı bir oyun sergilediğini ifade eden Yıldırım, "İlk 30 dakika gerçekten Beşiktaş'a karşı çok iyi oynadık, pozisyonlar yakaladık, oyun üstünlüğü bizdeydi." dedi.

Samsunpor'un Beşiktaş'a karşı üstün oynadığına dikkat çeken Yıldırım, şu değerlendirmeyi yaptı:

"Çok istedik olmadı. Beşiktaş bu sezon lige en iyi başlayan takım. Biz 6-7 pozisyona girdik. Biz bugün ön tarafta beceriksizdik. İStediğimiz olmadı. Beşiktaş'ı kutluyorum. 2 gol attı üstüne yattı diyebilirim. Biz oynadık maçı çeviremedik. Gücümüzü görmememiz gerekiyordu, bunu gördük. Bizim rakibimiz Beşiktaş değil. 10 takım küme düşmemeye oynayacak İlk hedefimiz küme düşmemek, ikinci hedefimiz de ilk 10'a girmek. Top bizi sevmedi."

"Yollayabildiğimiz oyuncuların yerine oyuncu alabileceğiz ama son günlerde güzel gelişmeler oldu"

Beşiktaş Futbol Şube Sorumlusu Feyyaz Uçar, Samsunspor maçının ardından basın mensuplarına yaptığı açıklamada, ligin ilk maçlarının her zaman zor olduğunu söyledi.

Havanın sıcaklığının oyuncuların performansını düşürdüğünü anlatan Uçar, "Zemin de çok iyi değil ancak deplasmanda galibiyetle başlamak lige, çok önemliydi." değerlendirmesinde bulundu.

Uçar, bir gazetecinin siyah-beyazlı futbolculara gelen transfer teklifleriyle ilgili sorusuna şöyle cevap verdi:

"Yollayabildiğimiz oyuncuların yerine oyuncu alabileceğiz ama son günlerde güzel gelişmeler oldu. Bazı oyuncular anlayış gösteriyor, bize yardımcı oluyorlar gitme adına. Onların yerine de mutlaka transferler yapılacak, çalışmalar devam ediyor. Yerli de olabilir, yabancı da olabilir."

Takımın hala bazı sorunlarının olduğunu ancak bunların çözülemeyecek problemler olmadığına dikkati çeken Uçar, "Geçen seneden kalan en önemli problemimiz ofansif olarak pozisyon üretmek ve son vuruşlardı. Ancak sezon başında gördük ki yaptığımız transferler hakikaten tam da o sorunu çözen oyuncular oldu. Diğer bölgelere de transferler yapmak istiyoruz olabildiğince." ifadelerini kullandı.

Masuaku ve diğer oyunculara transfer teklifi geldiğini aktaran Uçar, "Kadromuzda iyi oyuncular var. Biz de bunun farkındayız. Hocanın buradaki kararı çok önemli. İyi bir rekabet yaratmak istiyor takım içerisinde. Onun direktifleriyle hareket edeceğiz. Birçok oyuncumuza teklif var. Bunu net olarak söyleyebiliriz." dedi.

Beşiktaş Asbaşkanı Mete Vardar da takımlara güzel sezon diledi.