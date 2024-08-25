Fenerbahçe, Çaykur Rizespor'u 5 golle mağlup etti

Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında Fenerbahçe, Fred'in hat-trick yaptığı müsabakada deplasmanda Çaykur Rizespor'u 5-0 yendi.

15. dakikada Fenerbahçe öne geçti. Tadic’in sağ kenardan orta alana verdiği pasta topla buluşan Fred'in, ceza sahası dışından çektiği sert şutta kaleci Gökhan Akkan'ın müdahalesi yeterli olmadı, meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-0.

21. dakikada Akintola'nın ceza sahasına girerken verdiği pasta topu kontrol eden Olawoyin'in yerden vuruşunda, kaleci Livakovic topa sahip oldu.

30. dakikada Szymanski'nin sol çaprazdan yaptığı ortada topu uzaklaştırmaya çalışan Alikulov'un kafa vuruşunda top kısa düşünce penaltı noktasında meşin yuvarlağı önünde bulan Tadic'in vuruşunda, top savunmaya çarparak kornere gitti.

37. dakikada orta sahada topla buluşan Szymanski, ara pasıyla ceza sahası sol çaprazında Dzeko'yu buldu. Bu oyuncunun vuruşunda, kaleci Gökhan Akkan topu çıkardı. Dönen topta İsmail Yüksek'in ceza sahası dışından sert şutunda meşin yuvarlak sol kale direğinin yanından az farkla auta çıktı.

42. dakikada ceza sahası girişinde İsmail Yüksek'in uzaklaştıramadığı topu kazanan Varesanovic'in şutunda kaleci Livakovic başarılı oldu, dönen topla tekrar buluşan Varesanovic'in ikinci şutunda top az farkla auta gitti.

İlk 45 dakikalık bölümü Fenerbahçe 1-0 önde tamamladı.

İkinci yarı

46. dakikada Tadic'in sağ kanattan kullandığı köşe vuruşunda ön direkte topa iyi yükselen Oosterwolde'nin kafa vuruşunda kaleci Gökhan Akkan başarılı oldu.

51. dakikada Tadic'in sağ kanattan kullandığı köşe vuruşunda İsmail Yüksek topu arka direğe aşırdı, topu önünde bulan Saint-Maximin'in vuruşunda meşin yuvarlak az farkla auta çıktı.

53. dakikada Fenerbahçe farkı 2'ye çıkardı. Mert Müldür'ün pasında sağ çaprazdan ceza sahasına giren Dzeko'nun yerden düzgün vuruşunda meşin yuvarlak sol alt köşeden ağlarla buluştu: 2-0.

55. dakikada orta alanda topla buluşan Saint-Maximin driplingle yanaştığı ceza alanının dışından yaptığı vuruşta top az farkla kalenin solundan auta çıktı.

60. dakikada Fenerbahçe farkı 3'e çıkardı. Sol çaprazdan Saint-Maximin'in pasında topla buluşan Fred'in yerden sert vuruşunda, kaleci Gökhan Akkan'ın müdahalesi yeterli olmadı, meşin yuvarlak ağlara gitti: 3-0.

64. dakikada Fenerbahçe farkı 4'e çıkardı. Sağ çaprazda topla buluşan Tadic, ceza alanında Dzeko'yu gördü. Bu oyuncunun vuruşunda kaleci Gökhan Akkan'dan seken topu Fred tamamladı: 4-0.

66. dakikada Fenerbahçe farkı 5'e yükseltti. Ceza sahası sağ çaprazında topla buluşan Tadic'in arka direğe yaptığı ortada topu uzaklaştırmak isteyen Alikulov'un ters kafa vuruşunda meşin yuvarlak sol direğe çarparak ağlara gitti: 5-0.

84. dakikada İrfan Can Kahveci'nin pasında penaltı noktasında topla buluşan En-Nesyri'nin vuruşunda top üstten auta gitti.

Müsabaka Fenerbahçe'nin 5-0'lık üstünlüğüyle tamamlandı.

"Bugün Rizespor'u 'iyi değilmiş' gibi gösterdik aslında iyi bir takım"

Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında Çaykur Rizespor'u 5-0 yenen Fenerbahçe'nin teknik direktörü Jose Mourinho, "Bugün Rizespor'u 'iyi değilmiş' gibi gösterdik aslında iyi bir takım." dedi.

Mourinho, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, Çaykur Rizespor'un daha önce oynadıkları maçları iyi analiz ettiğini ifade ederek, "Bugün onları 'iyi değilmiş' gibi gösterdik ama aslında iyi bir takım. Onların oynamış oldukları maçları analiz ettim ve her şeyde çok yüksek kaliteleri var. Gerek oyun kurmada, gerek baskıda gerek geçişlerde. Bu maça hazırlanmak için tam bir haftamız vardı. İyi bir şekilde hazırlandık." diye konuştu.

Fred'in sakatlıktan geri döndüğünü vurgulayan Mourinho, "Fred gibi bir oyuncumuz da geri döndü onun geri dönmesi Szymanski'yi başka bir pozisyonda oynatabilmemizi sağladı. Çünkü Fred sakatlandığında farklı bir pozisyonda oynaması gerekmişti. Bugün tamamen bütün oyuncular çok iyi oynadı. Zaten iki ve üçüncü golü çok çabuk bulduğumuz için maç bitti. Bu da kolay gözüktü ama Rizespor'u gerçekten çok beğeniyorum. Bireysel anlamda da çok iyi oyuncuları var ama biz bugün takım olarak çok iyi performans gösterdik." ifadelerini kullandı.

"Hakem hatasıydı, VAR'ın vermiş olduğu yanlış karardı"

Karşılaşmanın ilk yarısında Fred'in penaltı beklediği pozisyonla ilgili gelen soru üzerine tecrübeli çalıştırıcı, şöyle konuştu:

"Bu konuyla ilgili bir fikir yok, bu bir olgu. Bunun arkasında herhangi bir hikaye yok. O bir hakem hatasıydı, VAR'ın vermiş olduğu yanlış bir karardı. Çok netti. Türkiye'ye gelmeden önce inanmak istemediğim birkaç şey duymuştum, aslında yok saymak istediğim şeyler duymuştum ama bugün maça baktığımızda ilk yarıdan bitebilirdi ama böyle olmadı. Biz çok iyiydik ve o yüzden çok iyi bir iş çıkardık, bu sayede üç puanı aldık."

Portekizli çalıştırıcı, erken gelen gol sayesinde maçın fazla durmadığının altını çizerek, şunları kaydetti:

"Bugün bu çok fazla olmadı biz erken bir gol bulduk dolayısıyla rakibimiz sonuç almak için skorun peşinden gitmek durumunda oldu, dolayısıyla bu oyunun temposunu çok düşürmedi. Bugün farklı bir şey oldu, sarı kartlardı farklı bir kriterdi. 2 değilse en azından bir tane net penaltı var. Evet şimdiye kadar 3 maç oynadım ama çok fazla maç izledim ve bu hakemi de farklı takımlarla oynanan maçlarının performanslarına bakarak kriterleri kıyaslayabiliyorum ama benim işime odaklanmam gerekiyor. Beni birazcık endişelendiren şeyi yok saymaya çalışıyorum. Durum bu."

"Fenerbahçe büyük bir takım ama biz de karşılık verdik, başa baş giden bir oyundu"

Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında sahasında Fenerbahçe'ye 5-0 yenilen Çaykur Rizespor'un teknik direktörü İlhan Palut, "Fenerbahçe büyük bir takım ama biz de karşılık verdik, başa baş giden bir oyundu." dedi.

Palut, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, Fenerbahçe ile başa baş mücadele ettiklerini vurgulayarak, "Fenerbahçe büyük bir takım ama biz de karşılık vermedik mi, verdik. Başa baş giden bir oyundu ama ondan sonra 12 dakika içerisinde 4 gol yedik ve ondan sonrası başka bir hikaye. Gol yiyebiliriz, goller yiyebiliriz ama bu kadar kırılgan olmamamız gerekiyor. Futbol bir disiplin oyunu. Önde olabiliriz, geride olabiliriz ama futbol bir disiplin oyunu ve sonuna kadar disiplinle sahada mücadeleyi sürdürmemiz gerekiyordu. Çok kırılgan davrandık 2-0 dan sonra." diye konuştu.

Çaykur Rizespor'un yediği ikinci gole kadar olan mücadeleden memnun olduğunun altını çizen Palut, şunları kaydetti:

"Ondan sonrası bizim için izahı yapılamaz bir görüntüydü. Tabi bu bizi bildiğimiz yoldan geri çevirmeyecek. Her şeyi hatalı mı yapıyoruz gibi bir endişeye sevk etmeyecek. Biz iyi bir takımız, doğru yoldayız. Çok kötü bir akşam yaşadık. Ekibimle beraber toparlanacağız. Oyuncularıma geçmiş olsun diyorum. Taraftarımızdan özür diliyorum. Coşkululardı, kalabalıklardı. Güzel bir futbol, iyi bir Rizespor seyretmek için gelmişlerdi ama karşılığını gerçekten veremedik. Maçı çok erken terk ettik. Onlardan özür diliyorum. Toparlanacağız, inanmasam bunu söylemem. Fenerbahçe'yi de tebrik ediyorum."

"Hiç olmaması gereken bir kırılganlık yaşıyoruz"

Palut, geriye düştükten sonra disiplinden ödün verdiklerini ifade ederek, "Hiç olmaması gereken bir kırılganlık yaşıyoruz. Maçı kaybettik hissine kapılıp oyun disiplininden ödünler veriyoruz. Bu tamamen benim sorumluluğumda bir durum. Bunu şimdi burada tespit ettiğim gibi çözümünü de bulmak benim görevim. Daha iyi, daha organize, daha iyi defans yapan bir Rizespor, maçın sonucundan bağımsız mücadelesine devam eden bir Rizespor izlettirmek bizim görevimiz. Maalesef geçen sene de öyleydi bu sene değişir mi düşünerek maça başladık ama daha kötüsü başımıza geldi." şeklinde konuştu.

Takımın kaptanı, kaleci Gökhan Akkan'a destek olunması gerektiğini aktaran Palut, şöyle devam etti:

"Futbolda goller yiyorsunuz, bazen rakip becerisiyle bazen bireysel hatalarla, bazen ayağınızdaki topu ıskalayabiliyor gol yiyebiliyorsunuz. Bazen kendi kalemize atıyorsunuz bazen de sahanın en gerisindeki adam kaleci hatalar yapabiliyor ama sonuç olarak hepsini takım olarak kalenizde görmüş oluyorsunuz. Bugün içimizden bir arkadaşımıza destek olma zamanı. Hepimizin başına gelebilir. Yediğimiz gollerden çok kendi oyuncumuzla taraftarlarımız arasındaki diyalog üzücü. Hiç olsun istemezdik. Burayı toparlamaya çalışacağız. Hiç kimseyi kaybetmek istemiyoruz. Her oyuncumuz bizim için değerli. Bunun teknik olarak psikolojik hasarları da var. Bunları da gidermeye çalışacağız."

Hakem performansıyla ilgili sorulan soru üzerine deneyimli teknik direktör, şunları söyledi:

"Genel perspektiften baktığım bir durum değildi sadece hakeme pozisyonlarla üzerinden itiraz ettiğimiz anlar oldu. Aslında bunlar pozisyon icabı olan itirazlarımızda hakeme genel manada kötü niyetli olarak değerlendirmek doğru değil. Çünkü ben öyle bir durum hissetmedim. Bazı kartlar basit oldu ama zaten oyunun bir periyodunda kalabildik. Bu noktada hakemin bizim oyunda kalmaya çalışırken oyun dışında tuttuğu bir an ben görmedim. Tabi ki hatalar yaptı, hepimiz yapıyoruz. Daha iyi olabilir miydi olabilirdi."

Rizespor'un transfere devam edip etmeyeceğine ilişkin soru üzerine ise Palut, şöyle konuştu:

"Kazanırken transferlerin eksikliğini konuşmuyorsak kaybederken de konuşmamalıyız. Bu bir süreç. İhtiyacımız var mı, var. Uğraşıyor muyuz, uğraşıyoruz. Transfer gelmediği için mi yenildik, hayır ama transfer yapacağız. 3 mevki ile alakalı transfer ihtiyacımız var. Bunu böyle saptamıştık bununla alakalı da görüşmeler hızla ilerliyor. Belki bu hafta içinde olur. Avrupa'da transfer dönemi kapanıyor belki fırsat transferleri olabilir. 5-0'ın paniğiyle ihtiyaçlarımızı karşılamayacak oyuncular üzerinden transfer yapmayacağız. Çalışmaya devam edeceğiz."

"Bugün de sahadaydım. Üç gol attım, hat-trick yaptım"

Karşılaşmada attığı 3 golün ardından maç sonunda basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Fenerbahçe'nin Brezilyalı futbolcusu Fred, son iki hafta sakatlığı söz konusu olduğunu belirtti.

Sahada olabilmek ve takıma yardım edebilmek için her şeyi yaptığını ifade eden Fred, "Bugün de sahadaydım. Üç gol attım, hat-trick yaptım. Bundan dolayı da gerçekten çok mutluyum. Ama şunu da belirtmek gerekiyor ki, bugün takım olarak çok iyi bir oyun ortaya koyduk. Herkes elinden gelenin en iyisini gösterdi. Tabi ki de bu şekilde devam etmemiz gerekiyor. Çünkü önümüzde gidilecek uzun bir sezon var. Bugünden dolayı mutluyuz, şimdi dinleneceğiz. Cuma günü çok önemli ve zorlu bir maça çıkacağız." diye konuştu.

Giydiği 13 numaralı forması ile ilgili de açıklamada bulunan Fred, "Benim de ilk maçımda numaramı değiştirerek atmış olduğum 3 gol söz konusu, hat-trick yaptım bugün." ifadelerini kullandı.

Takımdaki herkesin çok büyük bir kapasiteye sahip olduğunu vurgulayan Fred, şunları kaydetti:

"Dolayısıyla sadece beni değerlendirmemek gerekiyor bu noktada. Çünkü takım içerisindeki herkes futbol oynamayı biliyor, nasıl oynanması gerektiğini biliyor. Gayet kaliteli oyunculardan kurulu bir takım olduğumuzu düşünüyorum. Elbette ki her maçı oynamak isteyen bir futbolcuyum. Ama oynasam da oynamasam da yerime oynayacak takım arkadaşlarım da en iyisini ortaya koyacaktır. Tabi ki sezon uzun. Sezon içerisinde zorlu dönemler olabiliyor sakatlık gibi. Ama söylemiş olduğum gibi herkes elinden gelenin en iyisini ortaya koyuyor. İyi bir kadro iyi bir takıma sahibiz. Ve hep beraber bu sezonu iyi bir şekilde ilerletmek istiyoruz. Tabi ki de oynamayı her zaman istiyorum. Takım olarak da iyi bir şekilde devam etmemiz gerekiyor."

"Türkiye Futbol Federasyonunu ve tüm ilgilileri gereken adımları atmaya davet ediyoruz"

Sarı-lacivertli kulüp yaptığı açıklamada Çaykur Rizespor yönetimine misafirperverlikleri sebebiyle, Rize Emniyeti'ne de tüm süreçlerin hiçbir aksama yaşanmadan yönetilmesi nedeniyle teşekkür ederken, hakemlerle ilgili şu ifadeleri kullandı:

"Takımımızın farklı galibiyetine rağmen maçın ilk yarısında gerek ‘mantığı anlaşılmayan’ sarı kartlar, gerekse verilmeyen iki penaltı, hakem ve VAR’ın yönetim ve yaklaşımına dair endişe duymamıza sebebiyet vermiştir. Bu yaklaşımın devam etmemesi, tek talep ve beklentimizdir. Türkiye Futbol Federasyonunu ve tüm ilgilileri, hakem yönetimlerindeki soru işaretlerini gidermek adına zaman kaybetmeksizin gereken adımları atmaya davet ediyoruz."