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Fenerbahçe, Zimbru ile karşılaşacak - Maç kadrosunda 3 yeni isim yok

26 Temmuz 2023, Çarşamba 11:59
UEFA Konferans Ligi 2. ön eleme turunda Moldova'nın Zimbru takımını ağırlayacak Fenerbahçe, Avrupa kupalarında 255. kez sahne alacak.

Geçtiğimiz sezon, Portekizli teknik adam Jorge Jesus yönetiminde Süper Lig'i ikinci sırada tamamlayan, Türkiye Kupası'nı kazanma başarısı gösteren Fenerbahçe, yeni sezon öncesi teknik direktör değişikliğine gitti.

İkinci kez göreve getirilen Kartal yönetimindeki sarı-lacivertliler, Rusya ve İstanbul'da sürdürdüğü hazırlık süreci sonrası 2023-24 sezonunun ilk resmi maçına, UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. ön eleme turunda çıkıyor.

Yeni transferler Edin Dzeko, Dusan Tadic, Alexander Djiku, Sebastian Szymanski, Rodrigo Becao, Ryant Kent, Umut Nayir ve Bartuğ Elmaz ile sezona hazır girmek isteyen Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig, UEFA Avrupa Konferans Ligi ve Türkiye Kupası mücadelelerinden oluşan üç kulvarda da başarı hedefliyor.

UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. ön eleme turu ilk maçında saat 21.00'de Moldova ekibi Zimbru'yu ağırlayacak sarı-lacivertiler, seyircisi önünde sezonun ilk maçında galip gelerek rövanş maçına avantajlı bir skorla çıkmak istiyor.

Ülker Stadı'ndaki maçı Sırbistanlı hakem Nenad Minakovic yönetecek.

Maç kadrosunda 3 yeni isim yok

Kendi sahasında taraftarın karşısına çıkacak sarı-lacivertlilerin Zimbru ile yapacağı maçın kadrosunda şu isimler yer alıyor:

Altay Bayındır, İrfan Can Eğribayat, Furkan Onur Akyüz, Serdar Aziz, Luan Peres, Gustavo Henrique, Alexander Djiku, Ferdi Kadıoğlu, Bright Osayi-Samuel, Jayden Oosterwolde, Miguel Crespo, İsmail Yüksek, Mert Hakan Yandaş, Sebastian Szymanski, Burak Kapacak, Diego Rossi, İrfan Can Kahveci, Emre Mor, Ryan Kent, Dusan Tadic, Edin Dzeko, Michy Batshuayi, Serdar Dursun.

Listede, yeni transferler Rodrigo Becao, Umut Nayir ve Bartuğ Elmaz'ın yanı sıra Willian Arao, Joao Pedro, Joshua King, Samet Akaydin, Lincoln Henrique, Emre Demir ve Nazım Sangare yer almadı. Atilla Szalai ise Almanya Bundesliga takımlarından 1899 Hoffenheim'e transfer oldu.

Sarı-lacivertliler, Avrupa kupalarında çıktığı 254 müsabakanın 95'inden galibiyetle ayrıldı. 104 karşılaşmada rakiplerine mağlup olan Fenerbahçe, 55 mücadeleyi ise beraberlikle tamamladı. Avrupa arenasında rakip fileleri 326 kez havalandıran sarı-lacivertliler, kalesinde ise 367 gole engel olamadı.

Fenerbahçe'nin Konferans Ligi'ne İsmail Kartal'la ikinci katılışı

Fenerbahçe, UEFA'nın kulüp düzeyinde 2021-22 sezonundan itibaren Konferans Ligi adıyla düzenlemeye başladığı futbol turnuvasına ikinci kez katılıyor.

İsmail Kartal yönetimindeki sarı-lacivertliler, Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki üç numaralı turnuvasına ilk katıldığı sezon, İstanbul'da 17 Şubat ve deplasmanda da 24 Şubat 2022'de oynan play-off turu maçlarında, Çekya Cumhuriyeti ekibi Slavia Prag'a 3-2'lik skorlarla yenilerek elenmişti.

Sarı-lacivertlilerin Zimbru karşısındaki ilk mücadelesi, Konferans Ligi tarihindeki 3. maçı olacak. Bu turnuvada toplam 2 mağlubiyeti bulunan Fenerbahçe, rakip filelere 4 gol atarken kalesinde 6 gol gördü.

Fenerbahçe maç kadrosunda değişiklik yaptı

Sarı-lacivertli kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Yapılan son teknik değerlendirme sonrasında Zimbru maçı kadromuza Gustavo Henrique ve Diego Rossi’nin yerine, Joshua King ve Samet Akaydın eklenmiştir." ifadeleri yer aldı.

AA

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