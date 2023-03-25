Fransa, Hollanda'yı 4 golle yendi

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) Elemeleri'ne 8 karşılaşmayla devam edildi.

EURO 2024 Elemeleri'ndeki B, E, F ve G gruplarında ilk hafta maçları yapıldı. Fransa, B Grubu'nda Hollanda'yı Antoine Griezmann'ın 2, Dayot Upamecano'nun 8, Kylian Mbappe'nin 21. ve 88. dakikalarda attığı gollerle 4-0 yendi. Mbappe, 38 gole ulaşarak Karim Benzema'yı (37) geride bıraktı ve Fransa Milli Takımı'nın en golcüleri listesinde 5. sıraya yükseldi. B Grubu'nun diğer maçında Yunanistan, Cebelitarık'ı 11. dakikada Georgios Masouras, 45. ve 58. dakikalarda Trabzonsporlu futbolcular Manolis Siopis ve Anastasios Bakasetas'ın kaydettiği gollerle 3-0'lık skorla geçti. F Grubu'nda ise Belçika, İsveç'i 35, 49. ve 83. dakikalarda Romelu Lukaku'nun bulduğu gollerle 3-0 mağlup etti. İsveç'te 73. dakikada oyuna giren 41 yaşındaki Zlatan Ibrahimovic, Avrupa Şampiyonası elemelerinde forma giyen en yaşlı futbolcu oldu. Elemelerin ilk haftası, bugün 3 grupta oynanacak 7 maçla tamamlanacak. Günün maçlarında alınan sonuçlar şöyle: B Grubu Fransa-Hollanda: 4-0 Cebelitarık-Yunanistan: 0-3 E Grubu Çekya-Polonya: 3-1 Moldova-Faroe Adaları: 1-1 F Grubu İsveç-Belçika: 0-3 Avusturya-Azerbaycan: 4-1 G Grubu Bulgaristan-Karadağ: 0-1 Sırbistan-Litvanya: 2-0 AA

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